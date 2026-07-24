„La marginea inimaginabilului": Situaţia în Orientul Mijlociu a „scăpat de sub control"

Situaţia în Orientul Mijlociu, o regiune aflată în război, este "scăpată de sub control" şi "la marginea inimaginabilului", a trage un semnal de alarmă secretarul general al ONU Antonio Guterres într-o dezbatere în Consiliului de Securitate.

La marginea inimaginabilului

"Situaţia este scăpată de sub control. Ea se află la marginea inimaginabilului. Regiunea a fost aruncată într-un ciclu de confruntări care se extind neîncetat. O criză o alimentează pe următoarea. O escaladare o antrenează pe alta", a deplâns secretarul general al ONU în această dezbatere pe tema soluţionării paşnice a dispcutelor.

"În timp ce se propagă această dinamică, obiectivele politice sunt tot mai ocultate de confruntarea însăşi. A venit timpul să facem un pas înapoi", a pledat Antiono Guterres.

Iranul ameninţă regiunea

Armata iraniană declară că își va continua atacurile în regiune până când atacurile asupra Iranului vor înceta, relatează televiziunea de stat.

„Atacurile de represalii ale forțelor armate vor continua atâta timp cât atacurile SUA asupra infrastructurii și zonelor de coastă ale țării continuă", spune purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, potrivit televiziunii de stat, adăugând că țara este pregătită pentru „fiecare scenariu inamic".

Între timp, un oficial de rang înalt din cadrul grupării Houthi spune că o blocadă asupra navelor legate de Arabia Saudită va rămâne în vigoare până când va fi ridicată o blocadă saudită veche de ani împotriva grupării rebele susținute de Iran.

Un diplomat arab spune că statele din Golf sunt din ce în ce mai pesimiste în ceea ce privește găsirea unei rampe de ieșire pentru escaladarea ostilităților în regiune și sunt deosebit de îngrijorate de ultima rundă de amenințări.

Trump ameninţă Iranul şi pe rebelii houthi

Preşedintele american Donald Trump consideră Iranul responsabil de atacuri comise de către rebelii huthi din Yemen împotriva unor petroliere saudite şi îi ameninţă atât pe iranieni, cât şi pe huthi cu o pedeapsă militară majoră" ca represalii, relatează AFP.

Huthi, susţinuţi de Teheran, au revendicat miercuri atacuri cu dronă şi rachetă împotriva a "două petroliere saudite", la Marea Roşie, după ce au anunţat o blocadă maritimă a Arabiei Saudite.

"Dacă reîncep, Statele Unite vor considera Iranul responsabil (...), iar o pedeapsă militară majoră va fi aplicată Iranului şi, bineînţeles, huthi", a ameninţat joi pe reţeaua sa Truth Social, preşedintele american.

Aceste atacuri ale huthi extind teatrul Războiului din Orientul Mijlociu, de 15 zile după reluarea ostilităţilor între Statele Unite şi Iran, care a făcut ţăndări un protocol al unui acord, semnat în aprilie în vederea opririi Războiului din Iran.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat în Filipine, în marja unei reuniuni ASEAN, că huthi s-au lăsat antrenaţi (în Războiul din Orientul Mijlociu) atacând Arabia Saudită şi navele sale".

Iranul a denumit "Axa Rezistenţei" un ansamblu de forţe care-l susţine şi care se opune Israelului şi Statelor Unite, din care fac parte mişcările palestiniană Hamas, libaneză Hezbollah şi rebelii huthi din Yemen.

Iranul revendică atacuri cu drone asupra Bahrainului şi Iordaniei

Iranul a afirmat vineri că a lovit cu drone instalaţii utilizate de armata americană în Bahrain şi în Iordania, ca ripostă la bombardamentele asupra teritoriului său pentru a 13-a noapte consecutiv, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"În această dimineaţă, drone kamikaze de tip Arash au vizat rezervoare de carburant, mari depozite de materiale, silozuri şi cazărmi ale forţelor armate teroriste americane de la baza aeriană Isa din Bahrain", a declarat armata iraniană într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.

Un jurnalist al AFP în Bahrain a relatat vineri dimineaţă despre o explozie şi declanşarea sirenelor de alertă în emirat, dar nu este clar deocamdată dacă cele două evenimente sunt legate.

Armata iraniană a revendicat de asemenea atacuri cu drone asupra Iordaniei, unde au fost vizate, potrivit ei, "hangare pentru avioane şi pentru mentenanţă aeronautică şi cazărmi" la baza Al-Azraq".

Iordania nu a raportat, deocamdată, niciun atac în ultimele ore.

Iranul susţine că el consideră drept ţintă legitimă orice instalaţie din Orientul Mijlociu pusă la dispoziţia armatei americane pentru a lovi teritoriul său.

Departamentul de stat al SUA a dat alerta în Orientul Mijlociu

Departamentul de Stat al SUA le-a cerut cetățenilor americani aflați în Orientul Mijlociu să se pregătească pentru anularea zborurilor, închiderea temporară a spațiilor aeriene și alte perturbări majore ale călătoriilor.

Alerta a fost emisă în contextul în care Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Axios, că este „aproape" de o decizie privind lansarea unui atac de amploare asupra Iranului. Președintele american a susținut că o asemenea operațiune ar putea fi mai mare decât campaniile militare desfășurate anterior și că forțele americane sunt deja pregătite, fără a afirma însă că decizia finală a fost luată.

În alerta globală de securitate emisă, Departamentul de Stat din SUA spune că situația din Orientul Mijlociu rămâne complexă și se poate deteriora în mod neprevăzut. Americanii din regiune sunt îndemnați să dea dovadă de vigilență sporită și să fie pregătiți pentru anulări de curse, închideri periodice ale spațiului aerian și modificări bruște ale rutelor.

Cetățenilor americani aflați în afara regiunii li se recomandă să își reanalizeze inclusiv călătoriile care presupun tranzitarea Orientului Mijlociu. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice direct la operatori dacă zborurile lor mai sunt programate și să urmărească alertele ambasadelor.

Avertismentul mai notează că reprezentanțe diplomatice americane, inclusiv din afara Orientului Mijlociu, au fost vizate, iar Iranul sau grupările care susțin Teheranul ar putea ataca interese, instituții ori companii asociate Statelor Unite.