Avionul prăbușit în curtea unei unități militare - Pilotul, politician AUR, a rămas fără picioare: "Nu lăsa pe nimeni altcineva la manșă"

Medicii i-au amputat ambele picioare pilotului rănit grav în urma prăbuşirii avionului său de mici dimensiuni sâmbătă, în zona unei unităţi militare din Iaşi. Starea bărbatului se menţine gravă.

Intervenţia chirurgicală a avut loc la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, unde bărbatul este internat, iar medicii susţin că au luat această decizie pentru a-i salva viaţa. Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a transmis că luni se va interveni chirurgical din nou, de această dată în cazul arsurilor.

Celălalt bărbat rănit în accidentul de avion este poliţist şi este internat în acelaşi spital, starea sa fiind stabilă. Avionul prăbuşit sâmbătă în zona unei unităţi militare din Iaşi era pilotat de arhitectul Marian Jan Chiriţa, consilier AUR, şeful comisiei de Urbanism din Consiliul Local Iaşi.

Aparatul de zbor ar fi luat foc imediat după impactul cu solul. Apropiaţii pilotului susţin că avionul aparţinea lui Marian Jan Chiriţa şi că acesta era un pilot cu experienţă, având multe ore de zbor la activ. De asemenea, avionul ar fi fost într-o stare foarte bună, mai afirmă apropiaţii bărbatului.

Președintele AUR Iași, Marius Ostaficiuc, a confirmat că în accidentul aviatic de sâmbătă după-amiază a fost implicat Marian Jan Chiriță, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Iași. Avionul personal al acestuia s-a prăbușit la scurt timp după decolare, în apropierea unității militare din Dancu.

„Am aflat cu profundă îngrijorare că Marian Jan Chiriță, membru al organizației AUR Iași și consilier local, a suferit astăzi un grav accident aviatic și se află în stare critică. În aceste momente dificile, gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către el și către familia sa. Îi dorim putere, răbdare și o recuperare cât mai grabnică. Suntem alături de el cu întreaga noastră solidaritate și speranță", a transmis Ostaficiuc.

„Marian Jan Chiriță era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut, să spunem așa. Dacă nu săptămânal, măcar la două-trei săptămâni. Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile. Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc. Cu siguranță pilota el, pentru că nu cred că lăsa pe altcineva la manșă. Avea acest obicei de a merge însoțit de prieteni, pe care îi transporta cu drag și le făcea un tur al orașului. De cele mai multe ori era un pasionat al aviației și cred că va fi totuși protejat de Dumnezeu să nu pățească ceva mai rău", a declarat liderul AUR Iași.

Medicii susțin că una dintre victime are 55 de ani și a suferit arsuri de gradele trei-patru la membrele inferioare și de gradele doi-trei în zona abdomenului și a toracelui inferior. Cealaltă victimă, un bărbat de 51 de ani, a suferit mai multe traumatisme, inclusiv o contuzie toraco-abdominală. Cei doi bărbați răniți au fost transportați în Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Incidentul s-a petrecut în apropierea unei unități militare de pe raza municipiului Iași. La fața locului au fost trimise, în regim de urgență, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.