Barbat gasit mort pe terasa unui hotel din Pascani. Era angajat al Ministerului Transporturilor

Barbatul care s-a sinucis avea 55 de ani, era angajat al Ministerului Transporturilor, si era venit impreuna cu un coleg de la Bucuresti pentru a monitoriza statiile CFR din Iasi.

In aceasta dimineata, in jurul orei 07.00, a fost gasit un barbat decedat pe terasa hotelului Central din Pascani. Concret, barbatul in varsta de aproximativ 50-55 de ani, era imbracat sumar si avea un traumatism cranio cerebral sever. Din primele informatii, se pare ca barbatul ar fi din Bucuresti, ar fi fost cazat in Hotel si s-ar fi sinucis, aruncandu-se pe geam. La fata locului s-au deplasat un echipaj SAJ cu medic, EPA Pascani, politia si criminalistica. Politistii urmeaza sa stabileasca modul in care a decedat barbatul.