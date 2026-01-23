Boicotarea Cupei Mondiale: Europa coace planul de contraatac față de măsurile lui Donald Trump

Atacurile lui Donald Trump împotriva Europei și planul de a prelua cu forța Groenlanda îi forțează pe liderii din Europa să găsească un răspuns.

În cancelariile europene a încolțit un plan: boicotarea Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada. Acesta este un pilon al mandatului lui Donald Trump, iar președintele SUA s-a implicat enorm în partea de organizare a turneului. O Cupă Mondială fără Germania, Franța, Anglia și restul marilor echipe din Europa ar deveni irelevantă și, cel mai probabil, ar fi un eșec colosal atât din punct de vedere al imaginii, dar mai ales din punct de vedere al veniturilor generate, informează Politico.

„Influența este moneda de schimb a lui Trump, iar el râvnește în mod evident la Cupa Mondială", a declarat Adam Hodge, fost oficial al Consiliului Național de Securitate în timpul administrației Biden. „Participarea Europei este un element de influență pe care Trump l-ar respecta și pe care ar putea să-l ia în considerare dacă relațiile transatlantice continuă să se deterioreze".

Având în vedere că ambițiile lui Trump privind Groenlanda pun lumea în alertă, personalitățile politice cheie care au lansat această idee spun că orice decizie privind boicotul ar reveni - cel puțin pentru moment - autorităților sportive naționale, și nu guvernelor.

„Deciziile privind participarea sau boicotarea evenimentelor sportive majore sunt responsabilitatea exclusivă a asociațiilor sportive relevante, nu a politicienilor", a declarat marți pentru AFP Christiane Schenderlein, secretarul de stat german pentru sport. Ministerul francez al sportului a declarat că „în prezent" nu există planuri guvernamentale pentru boicotarea Franței.

Asta înseamnă că, pentru moment, o duzină de birocrați din lumea fotbalului din Europa - reprezentând țările care s-au calificat până acum pentru turneu - au puterea de a torpila Cupa Mondială a lui Trump, un pilon al celui de-al doilea mandat al său, la fel ca Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. (Alte patru țări europene se vor alătura în primăvară, după finalizarea barajelor europene.)

Oameni importanți din fotbal precum Rafael Louzán din Spania, Debbie Hewitt din Anglia și Frank Paauw din Olanda ar putea avea acum mai multă influență asupra lui Trump decât Comisia Europeană cu așa-numita sa „bazooka comercială".

„Cred că este evident că o Cupă Mondială fără echipele europene ar fi irelevantă din punct de vedere sportiv - cu excepția Braziliei și Argentinei, toate celelalte candidate din top 10 vor fi europene - și, în consecință, ar fi și o lovitură financiară majoră pentru FIFA", a declarat Miguel Maduro, fost președinte al Comitetului de guvernanță al FIFA.

Mai mulți șefi ai fotbalului european și-au manifestat deja disponibilitatea de a intra în lupta politică. Președinta Federației Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, s-a exprimat deschis cu privire la problemele LGBTQ+ și la utilizarea forței de muncă migrante în pregătirile pentru Cupa Mondială din 2022. Federația Irlandeză de Fotbal a insistat să excludă Israelul din competițiile internaționale înainte ca țara să semneze planul de pace pentru Gaza în octombrie.