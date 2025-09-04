Bomba cu ceas a fondurilor de pensii olandeze poate detona sistemele din întreaga Europă

O răsturnare de situație de aproape 2 trilioane de euro (2,3 trilioane de dolari) se apropie de piețele obligațiunilor europene, care va încununa un an 2025 deja marcat de fluctuații tarifare, îngrijorări legate de deficit și acum o criză politică în Franța.

Furtuna se concentrează pe o reformă planificată de mult timp a sistemului de pensii olandez, cea mai mare din Uniunea Europeană. Aceasta împinge deja în sus randamentele obligațiunilor pe termen lung, iar traderii se poziționează pentru volatilitatea pieței swap-urilor în euro, pe care fondurile o utilizează pentru acoperirea riscurilor, se arată într+o analiyă Bloomberg. Lucrurile ar putea deveni mai extreme la începutul anului, când o tranșă mare de fonduri urmează să intre în tranziție, din cauza lichidității mai reduse din acea perioadă.

Banca centrală olandeză a avertizat la începutul acestui an cu privire la un risc la adresa stabilității financiare, iar complexitatea mecanismelor subiacente face dificilă înțelegerea amplorii oricărei perturbări.

Administratorii de active, inclusiv BlackRock Inc. și Aviva Investors, recomandă prudență în ceea ce privește segmentul lung al curbei randamentelor, favorizând scadențe mai scurte. Pentru alții, inclusiv JPMorgan Asset Management, emisiunea contribuie la creșterea atractivității obligațiunilor de trezorerie americane decât a obligațiunilor guvernamentale europene.

„Sunt atât de multe necunoscute și componente în mișcare", a spus Ales Koutny, șeful departamentului de tarife internaționale de la Vanguard. „Toată lumea știe că evenimentul este acolo, dar nimeni nu știe care va fi rezultatul final. Toată lumea încearcă doar să se poziționeze cât mai bine pentru el."

Reorganizarea este menită să contribuie la gestionarea îmbătrânirii populației și a schimbărilor pe piața muncii. Deși Olanda reprezintă doar 7% din economia zonei euro, sistemul de pensii este un jucător important pe piață. Deține peste jumătate din totalul economiilor pentru pensii din bloc, conform datelor Băncii Centrale Europene. Deținerile sale de obligațiuni europene însumează aproape 300 de miliarde de euro .

În ultimele săptămâni, un indicator al volatilității viitoare a swap-urilor în euro pe 30 de ani a crescut , ceea ce, potrivit strategilor ING Group NV, se datorează parțial tranziției. Această schimbare afectează și costurile de finanțare în euro.

Aceste fluctuații provin din schimbările în modul în care fondurile de pensii olandeze își protejează portofoliile împotriva fluctuațiilor ratelor dobânzilor. Până acum, acestea s-au bazat în mare măsură pe swap-uri pe termen lung pentru a se asigura că au suficiente fonduri pentru a plăti pensionarii pe termen lung, indiferent de ce se întâmplă cu costurile de împrumut.

Prin trecerea la așa-numitele investiții pe ciclul de viață, lucrătorii mai tineri vor fi investiți mai mult în active mai riscante, cum ar fi acțiunile, având o nevoie mai mică de aceste acoperiri pe termen lung. Economiile membrilor mai în vârstă vor fi înclinate către titluri de valoare mai sigure, cum ar fi obligațiunile, dar și acoperirile corespunzătoare se vor scurta. Aceasta contrastează cu segmentul scurt de piață, unde volatilitatea implicită este în scădere.

Aproximativ 36 de fonduri sunt programate să treacă la noul sistem pe 1 ianuarie, restul urmând în tranșe la fiecare șase luni până în ianuarie 2028. Având în vedere că primul val mare încearcă să își relaxeze în masă acoperirile de risc într-un moment în care lichiditatea este de obicei slabă, băncile de investiții și brokerii s-ar putea confrunta cu dificultăți în a pune în legătură vânzătorii și cumpărătorii, ceea ce ar putea sabota sistemul.

Dezechilibrul dintre cerere și ofertă pentru swap-uri pe termen lung este deja semnificativ . Având în vedere numărul mare de fonduri de pensii care trebuie să își lichideze pozițiile de swap, actorii de pe piață, cum ar fi fondurile speculative care doresc să obțină profit, ar putea permite ca acest lucru să se desfășoare înainte de a interveni pentru a se apropia de cealaltă parte a tranzacției. Acest lucru ar putea duce la o abruptă rapidă a curbei, a declarat Rohan Khanna, șeful departamentului de Cercetare a Ratelor Europene la Barclays Plc.

Cum se va desfășura situația în ianuarie este „o necunoscută, dar nervozitatea va fi foarte mare", a spus Khanna. „Piața poate deveni nelichidă sau agitată în astfel de situații."

Pregătirile sunt complicate de criza politică din Olanda, unde vor avea loc alegeri anticipate după prăbușirea din această vară atât a guvernului, cât și a unei administrații interimare care a urmat. Printre cei care au demisionat s-a numărat și ministrul Afacerilor Sociale, Eddy van Hijum, care era responsabil de tranziție.

Se aștepta ca el să acorde fondurilor de pensii un an suplimentar pentru a-și reduce acoperirile împotriva ratelor dobânzii odată ce acestea vor fi în tranziție. Este puțin probabil ca acest plan să fie afectat, deși o dezbatere parlamentară privind pensiile programată pentru această săptămână ar putea fi amânată, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Există, de asemenea, o întrebare cu privire la efectul acestei mișcări de la începutul anului asupra cererii de datorii pe termen lung, ianuarie fiind de obicei una dintre cele mai aglomerate perioade pentru vânzările de obligațiuni noi.

Randamentele obligațiunilor germane și franceze pe 30 de ani au crescut în ultimele patru luni și se tranzacționează aproape de maximele ultimilor ani, pe măsură ce tensiunile fiscale se intensifică. Franța a fost aruncată într-o altă criză politică legată de bugetul său, iar guvernul ar putea fi răsturnat luna aceasta.

ABN Amro estimează că cele mai mari expuneri ale sectorului pensiilor sunt în datoria germană, franceză și olandeză, iar scăderea cererii ar putea pune presiune asupra guvernelor pentru a trece la scadențe mai scurte, potrivit unor strategi, printre care și Sonia Renoult.

Acest lucru i-ar putea expune mai mult volatilității ratelor dobânzilor, deoarece sunt forțați să își refinanțeze datoriile mai frecvent.

Curba randamentelor olandeze între scadențele de 10 și 30 de ani a crescut deja cu aproape 50 de puncte de bază în acest an, cea mai mare creștere dintre țările similare din UE.

Investitori precum Steve Ryder, care ajută la gestionarea activelor cu venit fix în valoare de 8,3 miliarde de euro la Aviva, spun că vor evita orice expunere la obligațiuni europene pe termen lung la sfârșitul anului, având în vedere probabilitatea unor fluctuații ale pieței.

„Dacă toată lumea face tranziția în același timp, ar deveni o problemă serioasă pentru dealerii care trebuie să își asume riscul", a spus el.

Există anumiți factori atenuanți. Fondurile de pensii pot începe să își lichideze acoperirile pe termen lung în avans, reducând riscul de blocaje, dacă sunt sigure că au suficient spațiu de rezervă pentru a absorbi pierderile potențiale.

Există, de asemenea, perioada de ajustare de un an pe care guvernul o acordă pentru acoperirea riscurilor. Cu toate acestea, cu cât fondurile de pensii durează mai mult, cu atât mai mult timp vor fi supraacoperite, ceea ce este relevant în special pentru lucrătorii mai tineri.

Banca centrală olandeză a declarat că va continua să monitorizeze tranziția, dar este încrezătoare că perioada de un an „oferă fondurilor de pensii suficientă flexibilitate pentru a-și ajusta portofoliile într-un mod ordonat".

Multe birouri de tranzacționare rămân neliniștite și se așteaptă ca lucrurile să se miște rapid la începutul anului.

„Încă credem că tranziția va fi concentrată pe început", a declarat Pierre Hauviller, directorul departamentului de pensii și structurări de asigurări la Deutsche Bank AG, adăugând că piețele se poziționează pentru acest lucru. „Tranzacțiile pe volatilitate de la începutul lunii ianuarie sunt deja foarte aglomerate."

Sistemul olandez de pensii este format din trei piloni:

AOW - pensia de stat de bază

Pensia ocupațională - economii suplimentare prin angajator

Economii private pentru pensie - planuri de investiții individuale

Orice persoană care lucrează legal în Olanda este automat inclusă în sistemul AOW (Algemene Ouderdomswet), adică pensia de stat de bază.

Valoarea pensiei AOW depinde de numărul de ani în care ai locuit și muncit în Olanda. Sistemul se bazează pe solidaritatea între generații, ceea ce înseamnă că pensiile actuale sunt finanțate din contribuțiile lucrătorilor activi.

În prezent, vârsta oficială de pensionare în Olanda este de 67 de ani. Totuși, guvernul o poate modifica în funcție de creșterea speranței de viață.

Pe lângă pensia AOW, majoritatea angajaților din Olanda beneficiază și de pensii ocupaționale.

Atât angajatorul, cât și angajatul contribuie la fondul de pensii.

Participarea nu este obligatorie prin lege, dar este o practică standard în multe sectoare.

Cu cât lucrezi mai mult la același angajator, cu atât pensia viitoare va fi mai mare.

Astfel, cei care lucrează pe termen lung în Olanda pot conta pe o pensie mai mare decât simpla pensie de bază AOW.

Cei care doresc să-și mărească venitul la pensie pot apela la planuri de economii private.

Se poate investi în fonduri de pensii, obligațiuni sau proprietăți imobiliare.

Deși sistemul olandez de pensii este considerat stabil în Europa, creșterea speranței de viață și schimbările de pe piața muncii impun reforme. În ultimii ani au fost implementate modificări și sunt planificate altele noi, menite să asigure sustenabilitatea financiară și să adapteze sistemul la noile realități.

Modelul tradițional de pensie din Olanda era bazat pe prestații garantate - valoarea pensiei era fixă și previzibilă. Din cauza schimbărilor demografice și a presiunilor asupra bugetului, Olanda trece treptat la sistemul cu contribuții definite (Defined Contribution).

Acest nou model oferă mai multă flexibilitate, dar și un risc mai mare - pensia viitoare va depinde atât de anii lucrați, cât și de performanța investițiilor de pe piață.

Astfel, suma finală poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de randamentele fondurilor de pensii. Schimbarea are ca scop creșterea rezilienței sistemului în fața crizelor economice și a provocărilor legate de îmbătrânirea populației.

Vârsta de pensionare în Olanda este acum de 67 de ani, dar aceasta nu este o valoare fixă. Sistemul este legat de speranța medie de viață, ceea ce înseamnă că ar putea fi crescută în viitor.

Guvernul intenționează să introducă un mecanism automat de ajustare a vârstei de pensionare în funcție de tendințele demografice.

Se estimează că, dacă speranța de viață continuă să crească, până în 2050 vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani sau chiar mai mult. Această măsură urmărește să reducă presiunea asupra sistemului de pensii și să-i asigure sustenabilitatea pe termen lung.

Modificările din sistemul de pensii olandez înseamnă că viitorii pensionari trebuie să-și planifice mai activ viitorul financiar. Deși pilonul de bază AOW rămâne valabil, economiile suplimentare și deciziile de investiții luate în timpul carierei vor avea un rol din ce în ce mai important.

Salariații ar trebui să verifice dacă angajatorul lor oferă un fond de pensii ocupațional și să ia în considerare creșterea contribuțiilor.

Persoanele fizice autorizate (ZZP) ar trebui să analizeze opțiunile disponibile sau să înceapă economisirea individuală, pentru a evita dificultățile financiare la pensie.

Viitorii pensionari ar trebui să urmărească evoluția vârstei de pensionare și să-și ajusteze planurile de carieră, pentru a-și asigura un venit stabil după încheierea activității profesionale.