Ce este Regula "21-18-16" - trucul prin care îți reduci substanțial factura la căldură în această iarnă

În sezonul rece, temperatura din locuință influențează atât confortul, cât și costurile pentru încălzire. O soluție eficientă pentru a evita consumul inutil este să adaptezi temperatura în funcție de momentul zilei și activitățile desfășurate în locuință.

Regula 21-18-16 este un reper foarte simplu: aproximativ 21°C în timpul zilei, 18°C în dormitor sau pe timpul nopții și 16°C atunci când locuința rămâne neocupată pentru o perioadă mai lungă.

Important de știut: temperatura potrivită depinde de locuință, de nivelul de confort și de persoanele care locuiesc în ea.

Ghid de temperaturi ideale: cum adaptezi termostatul în funcție de momentul zilei și locatari

Setările recomandate pentru zi și noapte

Pe timpul zilei, când stai acasă și desfășori activități obișnuite, poți regla termostatul la o temperatură confortabilă, de exemplu în jurul valorii de 20 - 21 grade Celsius.

Pe timpul nopții, în dormitor, o temperatură mai scăzută poate fi suficientă pentru confort. Cu toate acestea, nu este necesar să cobori automat până la 16 grade Celsius dacă simți că este prea frig.

Recomandări speciale pentru persoanele vulnerabile

Pentru copiii mici, persoane în vârstă sau persoane cu anumite afecțiuni, poate fi nevoie de o temperatură mai ridicată. OMS indică 18 grade Celsius drept un reper minim sigur pentru populația generală în sezonul rece, în regiunile cu climat temperat sau rece, iar persoanele vulnerabile pot avea nevoie de mai multă căldură, scrie romaniatv.net.

Mitul setării termostatului la maxim: de ce nu se încălzește casa mai repede

Atunci când intri într-o locuință rece, poate fi tentant să setezi termostatul la 24 - 25 grade Celsius, cu gândul că încăperile se vor încălzi mai repede.

În realitate, setarea unei temperaturi mai mari nu determină automat încălzirea mai rapidă a casei. Termostatul îi transmite sistemului temperatura dorită, iar centrala continuă să funcționeze până când aceasta este atinsă.

Sfaturi practice și obiceiuri eficiente pentru reducerea facturilor la căldură

Obiceiuri care pot contribui la folosirea mai eficientă a încălzirii:

Aerisește scurt și eficient, în loc să lași ferestrele întredeschise mult timp.

Nu acoperi caloriferele cu perdele groase și nu bloca circulația aerului în jurul lor.

Verifică dacă ferestrele și ușile permit pătrunderea aerului rece.

Menține o temperatură relativ constantă, adaptată programului și nevoilor tale.

Nu încălzi inutil camerele în care nu petreci timp.