Bursele globale închid pe roșu: investitorii evaluează riscurile acordului de pace din Orientul Mijlociu

Pieţele bursiere globale au încheiat şedinţa de vineri în teritoriu negativ, investitorii evaluând dacă acordul de pace intermediat de Statele Unite între Washington şi Teheran va rezista pe termen lung, transmite CNBC, citat denews.ro.

Evoluții pe piețele europene

În Europa, indicele pan-european Stoxx 600 a scăzut cu 0,2%, FTSE 100 de la Londra a pierdut 0,35%, iar CAC 40 de la Paris a coborât cu 0,55%. Indicele german DAX a închis aproape neschimbat.

Sentimentul investitorilor a fost afectat de amânarea discuţiilor dintre Iran şi Statele Unite privind implementarea acordului. Totuşi, acţiunile companiilor din sectorul petrolier şi al gazelor naturale au evoluat pozitiv, în timp ce titlurile companiilor miniere şi ale operatorilor din turism au înregistrat scăderi.

Presiuni economice și politice în Marea Britanie

În Marea Britanie, randamentul obligaţiunilor guvernamentale pe 10 ani a urcat cu peste 7 puncte de bază, până la 4,82%, după ce datele oficiale au arătat că deficitul bugetar din luna mai a ajuns la 23,3 miliarde de lire sterline, cel mai ridicat nivel pentru această perioadă din 2019.

Premierul britanic Keir Starmer se confruntă, de asemenea, cu presiuni politice interne, după revenirea în Parlament a rivalului său din Partidul Laburist, Andy Burnham, în urma unei alegeri speciale.

Situația burselor din Asia

În Asia, indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 0,28%, atingând 71.250 de puncte, după recordul stabilit cu o zi înainte. În schimb, indicele Topix a scăzut cu 0,57%.

În Coreea de Sud, Kospi a pierdut 0,13%, după ce depăşise pragul de 9.000 de puncte pentru prima dată în istorie. Indicele tehnologic Kosdaq a coborât cu 3,43%. Acţiunile Samsung Electronics au închis în scădere cu 2,34%, în timp ce SK Hynix a avansat cu 2,94%. În Australia, indicele S&P/ASX 200 a pierdut 0,92%.

Perspective pentru piața americană și climatul geopolitic

Pieţele din Statele Unite, China, Hong Kong şi Taiwan au fost închise datorită unor sărbători legale. Cu toate acestea, contractele futures americane au indicat o deschidere negativă la reluarea tranzacţionării: futures pe S&P 500 au scăzut cu 0,4%, cele pe Nasdaq 100 cu 0,5%, iar cele pe Dow Jones cu 0,3%.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat că orice relaxare economică acordată Iranului va depinde de respectarea integrală a prevederilor acordului de către Teheran. La rândul său, liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a precizat că susţine acordul doar în condiţiile în care drepturile Iranului şi interesele aliaţilor săi regionali vor fi protejate. Investitorii rămân astfel prudenţi, în condiţiile în care detaliile acordului şi calendarul implementării acestuia sunt încă neclare.