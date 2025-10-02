Când începe furnizarea căldurii în București. Termoenergetica: Incă se fac lucrari stradale si nu se pot umple caloriferele

Potrivit Hotărârii nr. 425/1994, furnizarea căldurii ar trebui să înceapă după 3 nopți la rând cu temperaturi medii sub 10 grade Celsius.

„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de trei zile consecutiv, între orele 20:00-06:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10 grade Celsius sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10 grade Celsius, între orele 20:00-6:00", se arată în textul legii.

Minimele înregistrate în Capitală au coborât sub pragul de 10 grade Celsius, iar începutul lunii octombrie aduce zile și mai reci, însă indiferent de vreme, nu toți bucureștenii vor avea caloriferele calde în același timp.

„Încărcarea cu apă a instalațiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces controlat și sigur. Fiecare asociație de proprietari va fi informată în prealabil, prin afișaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalației, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor", a transmis Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) la finalul lunii septembrie.

Mai mult, toate lucrările trebuie să fie finalizate înaintea furnizării energiei termice în calorifere.

„Reamintim că este obligația asociațiilor de proprietari de a se asigura că instalațiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcționare și că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor", au mai spus reprezentanții Termoenergetica.