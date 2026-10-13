Cartelurile de droguri din America Latină și-au făcut cap de pod și în România. Dimensiunea rețelei este uriașă

O analiză amplă derulată timp de patru luni de jurnaliștii de la The Guardian arată cum rețelele de crimă organizată din America Latină s-au stabilit temeinic pe continentul european. Nu mai vorbim doar despre simple transporturi de droguri, ci despre o prezență fizică și o colaborare strânsă cu mafiile locale în cel puțin 12 țări din Europa, printre care se numără și România.

Concluziile investigației se bazează pe baze de date oficiale, rapoarte ale serviciilor secrete și ale poliției, precum și pe interviuri cu procurori, judecători și experți din opt state. Dimensiunea rețelei este uriașă. În ultimul deceniu, cantitatea de cocaină interceptată de autoritățile din Europa a crescut cu peste 470%. În plus, anchetatorii dau tot mai des peste laboratoare clandestine amenajate chiar în Europa, unde chimia drogurilor este finalizată aproape de cumpărători.

Dacă în trecut traficanții foloseau doar câteva porți tradiționale de intrare în Vest, astăzi harta s-a extins masiv. Rețelele au ajuns în Germania, Croația, Slovacia, România și Bulgaria. În sudul Franței, în Polonia și lângă Berlin, poliția a destructurat deja laboratoare de metamfetamină puse pe picioare de mexicani. Daniel Brombacher, expert în cadrul Observatorului pentru Europa, explică faptul că avem de-a face cu un fenomen nemaiîntâlnit. Grupările din America Latină se instalează în regiuni unde nu au avut niciodată oameni sau logistică.

Cine sunt grupările care au trecut Atlanticul?

Din Mexic: Cartelul Sinaloa și Cartelul Jalisco Noua Generație

Din Brazilia: Primeiro Comando da Capital și Comando Vermelho

Din Columbia: Clan del Golfo, gherila ELN și facțiunile disidente FARC.

Din Venezuela și America Centrală: Gruparea Tren de Aragua, alături de bandele MS-13 și Barrio 18.

Dimensiunea reală ar putea fi însă mult mai mare. Un raport confidențial al Parchetului din São Paulo menționează că numai organizația braziliană PCC are filiale active în 16 țări europene, printre care Marea Britanie, Irlanda, Suedia, Elveția și Serbia. Cantitatea totală de cocaină produsă a atins niveluri istorice, depășind 4.000 de tone pe an. În Columbia, suprafețele cultivate s-au triplat în ultimii zece ani, depășind chiar și perioadele de vârf din vremea lui Pablo Escobar.

Piața europeană aduce profituri mult mai mari pe kilogram în comparație cu piața americană. În prezent, consumul din Europa reprezintă aproximativ un sfert din tot ce se consumă la nivel global. Raportările Europol confirmă faptul că din cele peste 700 de rețele criminale extrem de periculoase monitorizate în Europa, aproape 150 au legături directe cu organizațiile din America Latină.