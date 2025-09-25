Casa Albă cere serviciilor secrete si agențiilor americane de securitate să se pregătească pentru concedieri în masă

Casa Albă a cerut agențiilor federale americane să se pregătească pentru mai multe concedieri în masă în timpul unei posibile închideri a guvernului săptămâna viitoare, potrivit unei note publicate pentru prima dată de Politico. Nota emisă de Biroul de Management și Buget indica faptul că administrația președintelui Donald Trump va depăși practica obișnuită a concedierilor temporare din timpul închiderilor anterioare.

Trimisă miercuri mass-media americană, nota instruia agențiile federale să vizeze programele pe care nu sunt obligate legal să le continue. „Programele care nu au beneficiat de o infuzie de alocări obligatorii vor suporta greul închiderii", se arată în memorandum, care ordonă agențiilor să prezinte planurile propuse de reducere a personalului și să notifice angajații. Aceasta vine în contextul în care administrația Trump se confruntă cu democrații din Congres în privința finanțării federale înainte de termenul fiscal de la miezul nopții din 30 septembrie.

Democrații din Senat au respins săptămâna trecută un proiect de lege privind finanțarea provizorie, adoptat în grabă de Camera Reprezentanților controlată de republicani, care urmărea să evite închiderea. La rândul său, Trump a anulat marți o întâlnire cu liderii democrați din Congres, afirmând că nu se va întâlni cu ei până când nu vor „deveni realiști" în ceea ce privește cererile lor în negocierile privind finanțarea. Având în vedere că ambele camere sunt în pauză săptămâna aceasta și senatorii se întorc luni, timpul se scurge pentru a menține finanțarea guvernului după sfârșitul anului fiscal.

O închidere ar duce la oprirea operațiunilor neesențiale și la rămânerea temporară fără salarii a sute de mii de funcționari publici. Republicanii dețin o majoritate restrânsă în ambele camere ale Congresului, dar, din cauza regulilor Senatului, trebuie să obțină sprijinul opoziției. Reprezentanții republicani din Camera Reprezentanților au avertizat vineri că membrii lor nu se vor întoarce înainte de termenul limită de finanțare, forțând Senatul să voteze din nou și să accepte propunerea lor sau să se confrunte cu o închidere.

Cu toate acestea, dacă va fi adoptat, proiectul de lege ar fi doar o soluție temporară de finanțare a agențiilor federale până pe 21 noiembrie. Congresul s-a confruntat ultima dată cu o închidere în martie, când republicanii au refuzat negocierile cu democrații privind reducerile masive ale bugetului propuse de Trump și concedierea a mii de angajați federali.