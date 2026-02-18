Cazul pedofilului Jeffrey Epstein: Anchetatorii caută persoanele omorâte care ar fi fost îngropate pe terenul fortăreței de la ferma Zorro

O comisie bipartidică va solicita mărturii de la supraviețuitoarele presupuselor abuzuri sexuale comise la ferma situată la aproximativ 30 de mile sud de Santa Fe, capitala statului. Legislatorii îndeamnă și locuitorii din zonă să depună mărturie.

Proprietatea lui Epstein este o fortăreață la propriu și cuprinde un conac care depășește 26.000 de metri pătrați, o pistă de aterizare privată și un heliport, fiind evaluată la 27,5 milioane de dolari. Ancheta se concentrează pe terenul pe care se afla ferma în urma unor acuzații conform cărora aici ar fi fost îngropate victimele pedofilului Epstein, în special fetele aduse din alte țări.

Conform presei, veniturile din vânzarea proprietății urmează să fie direcționate în beneficiul victimelor rețelei lui Epstein. Apărătorii victimelor au aplaudat această măsură, afirmând că ferma Zorro a fost neglijată de anchetele federale care s-au concentrat pe insula lui Epstein din Caraibe și pe casa sa din New York.

„Mulți dintre supraviețuitori au avut experiențe în New Mexico și, după cum am aflat, erau politicieni locali și alte persoane care erau la curent cu ceea ce se întâmpla în New Mexico", a spus avocata Sigrid McCawley, a cărei firmă de avocatură a reprezentat sute de supraviețuitori ai lui Epstein.

Noul proprietar, politicianul republican Donald Huffines din Texas, a redenumit proprietatea „San Rafael" după numele sfântului asociat cu vindecarea fizică și spirituală. Huffines vrea să transforme acest loc al ororilor într-un adăpost creștin.