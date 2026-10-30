Ce au mai descoperit cercetătorii: Prietenii imaginari din copilărie ar putea avea legătură cu un fenomen straniu la vârsta adultă
Postat la: 30.10.2026 |
Prietenii imaginari pe care unii copii îi inventează în timpul jocurilor ar putea avea o legătură neașteptată cu o experiență pe care unii oameni o trăiesc la maturitate: senzația că mai este cineva în apropiere, deși nu există indicii clare că o altă persoană se află acolo. Un studiu recent sugerează că ambele experiențe ar putea avea legătură cu felul în care creierul percepe corpul și spațiul din jur.
Pentru a investiga această posibilă asociere, cercetătorii au analizat amintirile adulților care au avut prieteni imaginari în copilărie. Aceștia au fost întrebați despre experiențele din acea perioadă, inclusiv despre locul în care își imaginau că se află companionii lor.
Studiul a inclus 185 de adulți recrutați prin intermediul Universității de Economie din Izmir, Turcia, care nu au raportat diagnostice psihiatrice sau neurologice. Dintre aceștia, 45 și-au amintit că au avut un prieten imaginar în copilărie, potrivit Science Alert.
Participanții au completat un chestionar despre frecvența cu care au simțit, în luna precedentă, că o altă prezență se află în apropiere, fără să existe dovezi senzoriale clare. Persoanele care își aminteau de prieteni imaginari au obținut un scor mediu de 25,51 puncte, comparativ cu 20,07 puncte în grupul celor care nu au raportat astfel de experiențe în copilărie. Scorurile mai mari indicau apariția mai frecventă a senzației de prezență.
Rezultatele arată o asociere între cele două experiențe, însă nu demonstrează că prietenii imaginari din copilărie provoacă senzația de prezență la vârsta adultă.
Unde își imaginau copiii că se află prietenii lor
Cercetătorii au identificat și un tipar în amintirile participanților. Prietenii imaginari erau descriși cel mai adesea ca aflându-se în fața corpului sau în imediata apropiere a acestuia.
Din cele 114 estimări ale distanței la care ar fi fost percepuți companionii imaginari, 76 îi plasau la cel mult 70 de centimetri distanță. Aproximativ două treimi dintre estimări se încadrau astfel în zona din jurul corpului cunoscută drept spațiu peripersonal.
Acesta reprezintă spațiul apropiat în care interacționăm cu obiectele și cu alte persoane, de exemplu atunci când întindem mâna, atingem ceva sau ne apropiem de cineva.
Potrivit cercetătorilor, prietenii imaginari ar putea fi legați de modul în care creierul construiește o reprezentare a corpului și a mediului înconjurător, atribuind unui partener imaginar o poziție precisă în spațiul din apropiere.
Cum poate creierul să creeze senzația că mai este cineva lângă noi
Experimente anterioare au oferit indicii despre felul în care semnalele corporale pot contribui la apariția senzației că o altă persoană se află în apropiere.
În cadrul unor experimente cu roboți, participanții își mișcau mâinile în timp ce un robot le atingea spatele. Atunci când cercetătorii introduceau o scurtă întârziere între mișcare și atingere, unii participanți raportau senzația că o altă persoană se află în spatele lor.
O explicație propusă de cercetători este că neconcordanța dintre semnalele senzoriale ar putea determina creierul să interpreteze senzațiile produse de propriile acțiuni ca și cum ar proveni de la altcineva.
Noul studiu sugerează că prietenii imaginari din copilărie și senzația de prezență întâlnită la unii adulți ar putea avea legătură cu mecanisme similare de percepție a corpului și a spațiului. Există însă și o diferență: în amintirile din copilărie, companionii imaginari apăreau de regulă în fața persoanei sau lângă aceasta, în timp ce studiile anterioare au asociat senzația de prezență la adulți mai ales cu zona din spatele corpului sau din apropierea lui.
Cercetătorii presupun că această diferență ar putea reflecta contexte distincte. Un prieten imaginar este adesea integrat în jocuri și conversații față în față, în timp ce senzația unei prezențe în spate ar putea apărea atunci când o persoană interpretează semnale corporale ambigue, fără să poată verifica imediat vizual sursa lor. Aceste explicații rămân însă ipoteze, nefiind testate direct în cadrul studiului.
Ce nu demonstrează cercetarea
Rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul s-a bazat pe amintirile adulților despre copilărie, nu pe observarea copiilor în timp. Prin urmare, cercetătorii nu pot stabili dacă experiența prietenilor imaginari influențează în mod direct percepțiile de la maturitate.
În plus, participanții proveneau dintr-o singură universitate, majoritatea erau femei, iar faptul că știau tema cercetării ar fi putut influența răspunsurile. Autorii avertizează că asocierea ar putea fi mai redusă dacă studiul ar fi repetat în condiții în care participanții nu ar cunoaște de la început subiectul investigat.
Cercetarea nu reprezintă o dovadă a existenței fantomelor sau a unor prezențe supranaturale. Ea oferă, în schimb, o posibilă direcție pentru înțelegerea modului în care creierul ne face să simțim că împărțim spațiul cu cineva, chiar și atunci când suntem singuri.
Pentru a clarifica această legătură, cercetătorii consideră că ar fi utile studii care să urmărească aceiași copii de-a lungul timpului, pentru a vedea dacă mecanismele asociate prietenilor imaginari persistă la maturitate și cum se modifică odată cu dezvoltarea.
Studiul a fost publicat în revista științifică Consciousness and Cognition.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Schimbările climatice ar putea fi declarate „urgență sanitară mondială": Trei milioane de morți din cauza caniculei. Cercetătorii cer intervenția guvernelor
Schimbarile climatice ar trebui recunoscute oficial drept „urgența sanitara mondiala", avertizeaza cercetatorii ca ...
-
Jaf de 6,3 miliarde de dolari: cea mai mare platformă cripto a fost victima celui mai mare atac informatic din istorie
Hackerii au spart cea mai mare platforma de schimb cripto, Binance. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 6,3 mil ...
-
Date noi din dosarul lui Călin Geoergescu: Specialistul chemat să scaneze casa de microfoane îi verifica și mașinile închiriate
Apar noi detalii din dosarul in care Calin Georgescu este reținut deja de mai bine de o luna de zile, sub acuzația ca ar ...
-
Punctele cheie din prelegerile „Anticristul" ale lui Peter Thiel, care au ajuns în presă: De la Apocalipsa 13 la Bill Gates
Investitorul miliardar Peter Thiel a avertizat in cadrul unor intalniri private ca o figura biblica a Anticristului va e ...
-
Un obiect înghețat de la marginea Sistemului Solar ar putea deveni a șasea planetă pitică
Astronomii au identificat un obiect ceresc inghețat dincolo de orbita lui Pluto, care ar putea fi clasificat drept plane ...
-
După ransomware, problema nu se încheie când pornesc din nou sistemele: iată ce merită pregătit din timp!
Primești o notificare despre o breșa de date mult dupa incident, dar nimeni nu poate spune exact ce informații au fost a ...
-
„Big Brother" devine realitate în UE: rețelele sociale, monitorizate de CE, totul pentru a combate migrația
Agenția de frontiera a UE, Frontex, va putea monitoriza rețelele sociale pentru informații despre fluxurile de migranți. ...
-
Super-bătaie în Parlamentul din Armenia: scene desprinse din filmele lui Jackie Chan VIDEO
Parlamentul Armeniei a fost pentru scurt timp scena unor momente desprinse din filmele celebrului Jackie Chan! O sesiune ...
-
Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia: "Vine peste mine canalia aia de Țălnar și mai îmi cere vreo 30.000 de euro"
Cornel Dinu (78 de ani) a scos la vanzare vila sa de la Sinaia, pentru care cere 585.000 de euro, dupa ce a ajuns intr-o ...
-
Cele mai bune credite de nevoi personale: ce criterii compari în 2027
Planificarea unui proiect major, fie ca este vorba despre renovarea locuinței, achiziția unei mașini sau acoperirea unor ...
-
A apărut un nou drog, mult mai puternic decât celebrul Fentanil: peste 100 de decese înregistrate deja numai în SUA
A aparut un nou drog, mult mai puternic decat celebrul Fentanil: e vorba despre ciclorfina, iar autoritațile - cel puțin ...
-
Un dispozitiv futurist te ajută să descoperi aspecte mai profunde ale realității prin conectarea minții la câmpul cuantic
Hartmut Neven, directorul Laboratorului de IA cuantica al Google, considera ca am putea testa teoriile privind conștiinț ...
-
Bill Gates prezice că unii oameni vor trăi „ca amishii" pentru a evita IA
Bill Gates susține ca urmatoarele doua decenii de dezvoltare a IA vor aduce „caștigatori și invinși" și afirma ca ...
-
Sateliții gigantici care vor transforma noaptea în zi au primit aprobarea autorităților! Oamenii de știință ripostează dur împotriva proiectului care sfidează natura
Un proiect care pare desprins dintr-un film SF a primit aprobarea autoritaților americane și ar putea schimba radical fe ...
-
După creșterea noilor dinți la adulți, o nouă descoperire uriașă în stomatologie: Nu va mai fi nevoie de găurirea dintilor pentru a repara cariile
O soluție lichida, aplicata direct pe zona afectata, reprezinta o alternativa extrem de eficienta pentru repararea carii ...
-
Țepe luate de cei care joacă Online la cazinouri: fraude pe bandă rulantă sesizate de Comisia Europeană
Un studiu amplu publicat de Comisia Europeana (CE) evidențiaza, in secțiunile referitoare la industria jocurilor de noro ...
-
Alertă în sistemul energetic românesc: Decizia oficială luată cu privire la funcţionarea Centrala Cernavodă
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat miercuri seara, in Monitorul Oficial, hotararea privind prelung ...
-
Informații despre cauza accidentului feroviar din Spania. Ce ar fi dus la ciocnirea celor două trenuri
O posibila eroare a unui angajat al administratorului feroviar Adif ar putea explica accidentul dintre doua trenuri de m ...
-
Liliana Ryanna Popescu, șefa de imagine a lui Călin Georgescu, a invocat dreptul la tăcere după ce a confirmat mai multe informații pentru DIICOT
Șefa de imagine a lui Calin Georgescu, Liliana Popescu, cunoscuta drept Ryanna, a fost audiata de procurorii DIICOT in d ...
-
Alexandru Toader - fiul fostului ministru al Justiției, dus în cătușe la propriul notariat. Ce s-a întâmplat aici cu studentele la Drept
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, arestat pr ...
-
Israel după vot: Alianțele politice se anunță imposibile fără un compromis major - ce arată tabloul electoral la ora actuală
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu si rivalul sau Gadi Eisenkot, plasati de exit-poll-uri la egalitate in alegerile parla ...
-
Alerta mondială de securitate cibernetică a produs panică în România. 17.500 de instituţii publice au fost notificate
Un numatr de 17.416 institutii din sectorul public din Romania au fost notificate cu privire la o vulnerabilitatea PHP2S ...
-
Scule și materiale pentru renovare: ce cumperi înainte de fiecare etapă
Renovarea se poate opri dintr-un motiv marunt: adezivul a ajuns, dar burghiul potrivit lipsește; ruleta s-a stricat, iar ...
-
Vladimir Putin are nevoie de masiv de trupe ca sa deschidă un al doilea front
Vladimir Putin are brusc nevoie de mai multe trupe. Mii de soldați. Nu pentru a lupta impotriva Ucrainei. Putin lupta ac ...
-
Nici nu-ti trece prin cap ce date colectează despre tine: Un hacker dezvăluie ce riscă toți cei care au în casă un televizor Samsung. Dar si alte mărci procedează la fel
Televizorul inteligent din sufragerie ar putea colecta mai multe informații despre utilizatorii sai decat iși imagineaza ...
-
Gigi Becali îl apără pe Călin Georgescu: "Dacă îl întrebi pe om cu ce trăiește îi dau eu să trăiască 50.000 de euro"
Gigi Becali sare sa-l apere pe Calin Georgescu, chiar daca in trecut s-a poziționat impotriva acestuia. Șeful de la FCSB ...
-
Un pastor român din SUA a escrocat 13 milioane de dolari de la enoriași, apoi i-a numit "posedați de demoni" pentru că au cerut banii înapoi
Un pastor din Washington, acuzat ca a inființat o companie fictiva pe internet și ca i-a convins pe enoriașii sai și pe ...
-
Europa ar putea fi aruncată înapoi în Evul Mediu de rachetele Oreshnik!
Fost capitan al armatei americane și analist militar, Stas Krapivnik lanseaza un avertisment exploziv: Rusia produce pes ...
-
Elon Musk i-a răspuns lui Volodimir Zelenski: „Explic pentru proști"
Comentand criticile legate de restricționarea funcționarii, pentru Forțele Armate ale Ucrainei, a sistemului Starlink, f ...
-
Statul aduce muncitori din Asia în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient
Angajatorii spun ca nu gasesc personal, in timp ce numeroși tineri romani se plang ca trimit CV-uri fara sa primeasca ra ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu