Punctele cheie din prelegerile „Anticristul" ale lui Peter Thiel, care au ajuns în presă: De la Apocalipsa 13 la Bill Gates

Investitorul miliardar Peter Thiel a avertizat în cadrul unor întâlniri private că o figură biblică a Anticristului va elimina autonomia financiară și va profita de temerile legate de un conflict global pentru a impune „pacea cu orice preț", potrivit unui articol publicat de The Christian Post.

Avertismentele provin din prelegerile accesibile doar pe bază de invitație pe care Thiel le-a ținut în ultimii ani pe teme legate de sfârșitul lumii, stabilind legături directe între profețiile biblice despre Anticrist și Armaghedon și riscurile moderne reprezentate de tehnologiile avansate și perspectiva unei ordini mondiale centralizate și totalitare.

Thiel, cofondator al PayPal și Palantir și primul investitor extern în Facebook, a explorat de mult timp aceste idei în cadrul unor sesiuni închise. O analiză publicată pe 20 octombrie în The Verge de David Gibson, directorul Centrului pentru Religie și Cultură de la Universitatea Fordham, a examinat înregistrările scurse în presă ale acestor prelegeri. Gibson a remarcat că materialele „oferă o perspectivă asupra filosofiei religioase și socioculturale amețitoare a lui Thiel".

În cadrul prelegerilor, Thiel a reflectat asupra sfârșitului Războiului Rece după căderea Zidului Berlinului în 1989. El a descris acea epocă ca încheindu-se cu o „pace justă, în care, într-un fel, nu a avut loc un război nuclear". El a adăugat: „Într-un fel, tabăra noastră, care cred că era mai degrabă tabăra cea bună, a câștigat, practic.

Și nu am ajuns la o pace perfectă, ci mai degrabă la o pace justă". Privind spre viitor, el a avertizat că următoarea confruntare majoră s-ar putea să nu se încheie la fel de favorabil. „Așadar, dacă vom avea un Al Treilea Război Mondial, acesta va fi un război nedrept", a spus el. „Dacă vom avea un Al Doilea Război Rece, poate că se va încheia cu o pace dreaptă sau cu o pace nedreaptă."

Thiel a susținut în continuare că Anticristul va invoca fără încetare Armaghedonul pentru a spori anxietatea. „Anticristul vorbește neîncetat despre Armaghedon", a afirmat el. „Cu toții suntem speriați de moarte că ne îndreptăm ca niște somnambuli spre Armaghedon.

Și apoi, pentru că știm că cel de-al Treilea Război Mondial va fi un război nedrept, acest lucru ne împinge cu putere spre pace cu orice preț." El a identificat „pacea și siguranța" din 1 Tesaloniceni 5:3 ca fiind sloganul acestei figuri, avertizând că frica excesivă ar putea duce la o soluționare nedreaptă. Citând din Matei 24:6, el a menționat cuvintele lui Isus: „Veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie; vedeți să nu vă tulburați", întrebând dacă a fi „prea tulburat" riscă să ducă la un rezultat nedrept.

În ceea ce privește controlul economic, Thiel a indicat Apocalipsa 13 ca un eveniment încă viitor în care Anticristul „va desființa libertatea financiară" prin semnul fiarei. El a descris cum, în ultimii 25 de ani de relativă liniște, „s-a construit un mecanism incredibil de tratate fiscale, supraveghere financiară și arhitectură a sancțiunilor", averile din domeniul tehnologiei depinzând de acest sistem. „Ai iluzia puterii și a autonomiei, dar ai senzația că ți-ar putea fi luate în orice moment", a spus el. „A devenit destul de dificil să-ți ascunzi banii."

Într-o paranteză mai ușoară, Thiel a povestit sugestia unui prieten de a-l eticheta pe fondatorul Microsoft, Bill Gates, drept Anticristul în fața unui public din San Francisco. El l-a recunoscut pe Gates ca fiind un „personaj de tipul Dr. Jekyll și Mr. Hyde", descriind o întâlnire cu „versiunea Mr. Hyde" care a implicat „sindromul Tourette neîntrerupt, țipete și înjurături".

Cu toate acestea, el s-a abținut să facă o afirmație definitivă, observând că „există o mulțime de oameni care aspiră să fie anticriști" și care „își doresc, într-un fel, pace și siguranță", iar Gates „își dorește cu siguranță Premiul Nobel pentru Pace. Și-ar da sufletul pentru asta, fără nicio îndoială."