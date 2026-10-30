Jaf de 6,3 miliarde de dolari: cea mai mare platformă cripto a fost victima celui mai mare atac informatic din istorie

Hackerii au spart cea mai mare platformă de schimb cripto, Binance. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 6,3 miliarde de dolari, a spus compania. Acesta este cel mai grav atac din istorie legat de criptomonede.

Toate tranzacțiile bursei de criptomonede au fost suspendate. Aproximativ 3 miliarde de dolari au fost înghețați în blockchain, a raportat Binance. Compania a declarat că fondurile utilizatorilor sunt în siguranță și a promis că va acoperi toate pierderile. Bitcoin și Ether au scăzut cu peste 4% după atac. Prețul bitcoinului a scăzut sub 77 de mii de dolari pentru prima dată în mai bine de o lună.

Binance a legat "incidentul" de hacking-ul laptopului unuia dintre ingineri DevOps. "Acest lucru a permis atacatorului să obțină acces la containerul de servicii și să trimită tranzacții neautorizate pentru retragere. Nu am găsit nicio dovadă a scurgerii cheilor private ale portofelelor," a declarat compania într-un comunicat. Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a confirmat că bursa de criptomonede "pare să fi fost spartă." Zhao nu conduce afacerea, dar rămâne cel mai mare acționar al acesteia.

Hackeri din Coreea de Nord ar fi fost în spatele atacului. Această concluzie a fost ajunsă de TRM Labs și Chainalysis, care se ocupă de analiza blockchain. TRM Labs sugerează că atacatorii au atacat portofelele Binance pe zece rețele blockchain și au transferat majoritatea fondurilor în aproximativ 20 de minute. Alți experți vorbesc, de asemenea, despre atacul nord-coreean.