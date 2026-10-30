Date noi din dosarul lui Călin Geoergescu: Specialistul chemat să scaneze casa de microfoane îi verifica și mașinile închiriate

Apar noi detalii din dosarul în care Călin Georgescu este reținut deja de mai bine de o lună de zile, sub acuzația că ar fi păcălit un om de afaceri cu 1.1 milioane de euro, promițându-i contracte bănoase. Bărbatul chemat de Călin Georgescu să îi verifice casa de microfoane ar fi fost chemat și de firma de la care sponsorii lui Georgescu îi închiriau mașini, ca să verifice ca acestea să nu aibă microfoane.

Persoana vizată este Vlad Alin Zamfir, în vârstă de 35 de ani, inculpat într-un dosar penal deschis după verificarea tehnică efectuată la domiciliul lui Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Ancheta privește presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentative de alterare a datelor informatice și de perturbare a funcționării sistemelor informatice utilizate în cadrul unor măsuri de supraveghere judiciară.

Conform informațiilor obținute Gândul, reprezentanții companiei de închirieri auto l-ar fi contactat pe Zamfir pentru a verifica dacă în sediul societății sau în autoturismele acesteia existau dispozitive de înregistrare ori transmitere a informațiilor.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, au decis, miercuri seară, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti:

"Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de contestatorul inculpat împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală. Admite contestaţia formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti - Secţia Penală, pe care o desfiinţează", se arată în minuta sentinţei.

Rejudecând, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au dispus prelungirea măsurii arestării preventive cu privire la inculpaţii - Călin Georgescu şi Ionel Rusen - pe o perioadă de 30 de zile, de la 29.10.2026 şi până la 27.11.2026, inclusiv. Decizia magistraţilor este definitivă.