Ce a primit un turist străin care a vrut să mănânce pește la o terasă din Vama Veche: "Nu e mult, dar măcar e scump"

Un turist care a vrut să mănânce un pește la o cherhana din Vama Veche a avut surpriza să primească în farfurie mai mult oase.

Weekend-ul trecut, un turist care a mers la o cherhana pentru a mânca un pește la grătar a primit oase. Din fotografia atașată se poate vedea, într-adevăr, că peștele din farfurie pare a fi fost cel mai probabil mâncare aruncată sau lăsată de alt client. Omul a ales să facă haz de necaz, postând poza cu resturile de pește primite și un comentariu ironic: „It ain`t much, but at least it`s expensive" - "Nu e mult, dar măcar e scump".