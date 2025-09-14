Ce a spus Leon al XIV-lea despre Elon Musk în primul interviu de când a devenit papă. Suveranul pontif critică pachetele uriașe de compensare din corporații

Papa Leon al XIV-lea a criticat pachetele de compensare din corporații care le oferă directorilor executivi salarii mult mai mari decât angajaților lor, în fragmente din primul său interviu pentru presă, date publicității duminică. El a invocat în acest sens recentul plan de remunerare pentru directorul general al Tesla, Elon Musk, care ar urma să fie recompensat cu acțiuni în valoare de circa 1.000 de miliarde de dolari.

Suveranul pontif, originar din Chicago, a vorbit de asemenea despre Organizația Națiunilor Unite, despre deceniile petrecute ca misionar în Peru, despre felul în care s-a adaptat rolului de papă și despre speranțele sale pentru pace în sângerosul conflict de trei ani dintre Ucraina și Rusia. El a afișat un stil mai rezervat decât predecesorul său, Papa Francisc, care acorda adesea interviuri, preferând să vorbească pe baza unor texte pregătite. Fragmentele date publicității duminică au fost publicate pe site-ul catolic Crux.

„Directorii executivi care acum 60 de ani câștigau de patru până la șase ori mai mult decât lucrătorii câștigă (acum) de 600 de ori mai mult", a declarat papa în interviul realizat la sfârșitul lunii iulie pentru o biografie în pregătire. „Ieri a apărut știrea că Elon Musk va deveni primul trilionar din lume", declara el la acel moment. „Ce înseamnă asta și despre ce este vorba? Dacă acesta este singurul lucru care mai are valoare, atunci avem o mare problemă", a continuat el.

Leon al XIV-lea a declarat totodată că Organizația Națiunilor Unite nu mai este capabilă să promoveze o diplomație multilaterală eficientă. „Națiunile Unite ar trebui să fie locul unde se rezolvă multe probleme", a subliniat papa. „Din păcate, pare să fie recunoscut pe scară largă că ONU, cel puțin în acest moment, și-a pierdut capacitatea de a reuni oamenii în privința chestiunilor multilaterale", a adăugat pontiful.

Vorbind despre alegerea sa ca papă, Leon al XIV-lea a mărturisit că la început s-a simțit mai pregătit să îi călăuzească spiritual pe cei 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar mai puțin pregătit să joace un rol major pe scena diplomatică globală. „Aspectul complet nou al acestei misiuni este că am fost propulsat la nivelul de lider mondial", a afirmat suveranul pontif. „Învăț foarte multe și mă simt foarte provocat, dar nu copleșit", a subliniat papa.