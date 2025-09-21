Ce ar trebui să învățăm cu adevărat de la strămoșii noștri despre longevitate. 4 lecții explicate de un cercetător

Ideea de a trăi ca strămoșii noștri a devenit un fel de modă a „stilului de viață sănătos". Dieta Paleo, alergatul desculț și scufundările în apă rece - toate sunt tendințe care te încurajează să renunți la confortul vieții moderne.

Dar antropologul Michael Gurven, profesor la Universitatea California, Santa Barbara, spune că aceste „mode" ratează semnificația mai profundă a modului în care strămoșii noștri au supraviețuit și au prosperat.

Gurven a petrecut decenii trăind și lucrând cu populații tribale izolate pentru a înțelege cum au evoluat oamenii pentru a face față mediilor dificile. El a locuit printre triburi indigene precum Moseten și Tsimane din Bolivia, care duc un stil de viață tradițional de subzistență și au o sănătate extraordinar de bună, cu rate extrem de scăzute de boli cronice precum afecțiuni cardiace sau demență.

Studiind modul lor de viață, Gurven a învățat nu doar cum au dezvoltat strămoșii noștri reziliență, ci și cum am putea aplica acele cunoștințe astăzi.

Obiceiurile lor nu seamănă cu rutina niciunui „influencer" de wellness. Iată patru principii după care trăiesc, de la legăturile sociale la exercițiul fizic constant:

O lecție importantă din viața alături de grupuri de vânători-culegători este că oamenii au evoluat pentru a lucra împreună, spune Gurven.

„Adulții de vârstă mijlocie și mai în vârstă sunt parte din motivul pentru care suntem o specie de succes", a explicat el.

Mai multe generații de Tsimane împart sarcinile zilnice precum vânătoarea, pescuitul, gătitul și îngrijirea copiilor. La o vizită recentă în Bolivia, Gurven a observat cum membrii tribului socializau aproape constant, iar toată lumea, indiferent de vârstă, era inclusă.

„Este o inspirație pentru a regândi rolul persoanelor în vârstă în populația noastră tot mai mare", a spus el.

Gurven aplică și personal această lecție. Deși societatea modernă este segmentată pe grupe de vârstă, el caută mereu conexiuni. „Oricât de mult aș munci, rareori refuz invitații sociale, pentru că la final cultivarea comunității și a prieteniilor este ceea ce contează cu adevărat", a adăugat el.

Unii dintre cei mai longevivi oameni din lume pariază pe învățarea continuă - de la o femeie de 100 de ani care citește zilnic ziarele, până la o bunică de 91 de ani care călătorește prin lume.

Gurven a observat același lucru în comunitățile tribale.

Bătrânii din triburile studiate sunt profund implicați în tradiții culturale și transmiterea de abilități, iar acest angajament și sentimentul de scop îi ajută să-și mențină sănătatea fizică și mentală.

Activitățile esențiale necesită decenii pentru a fi stăpânite - de la abilități de supraviețuire precum vânătoarea, agricultura, gătitul și medicina, la abilități culturale precum arta și povestitul. Asta ne face cu adevărat umani. Strămoșii noștri apropiați, cimpanzeii, își dobândesc abilitățile de supraviețuire mult mai repede și îmbătrânesc mult mai rapid.

„Capacitatea de a trăi bine până la șapte decenii este ceva foarte uman", spune Gurven. „Abia la maturitate devii cu adevărat productiv, iar această strategie n-ar avea sens dacă nu ai trăi suficient de mult încât să culegi roadele efortului depus."

Conform cercetărilor lui Gurven, Tsimane au unele dintre cele mai sănătoase inimi din lume, în parte datorită dietei lor.

Ei nu urmează o dietă Paleo, bogată în grăsimi și săracă în carbohidrați. Alimentele de bază includ orez, porumb, cartofi dulci amidonoși și banane plantain, alături de fructe, nuci, pește și vânat.

Dar nu trebuie să mâncăm exact ca ei. „Este absurd să credem că există o singură dietă optimă", a spus Gurven. În schimb, putem învăța două lecții principale: să evităm caloriile goale și să consumăm mai multe alimente integrale.

Parafrazându-l pe Michael Pollan, care a scris și el despre această comunitate: Tsimane mănâncă hrană adevărată și nu prea multă, deoarece nu au surplus dincolo de ceea ce le trebuie pentru a-și alimenta activitățile zilnice.

Cât despre el, Gurven spune că a redus consumul de sare, mănâncă porții moderate fără să se streseze prea mult și nu bea niciodată suc acidulat.

Este un mit că vânătorii-culegători din trecut erau „super fit".

„Ne imaginăm adesea vânători viguroși care urmăresc prada sau fac activități de tip triatlon. Dar nu e deloc așa", spune Gurven.

Totuși, societatea modernă este mult mai sedentară, cu un american obișnuit care face în jur de 5.000 de pași pe zi. Membrii tribului Tsimane fac în medie 17.000 de pași zilnic culegând fructe și nuci, cultivând porumb și banane plantain sau vânând și pescuind.

„Este mult mai mult decât fac eu", recunoaște Gurven. „Dar motivația lor vine din faptul că este o activitate ușoară și moderată."

El alege mersul pe jos și drumețiile în aer liber ori de câte ori poate, transformându-le într-o activitate socială, astfel încât să devină un obicei plăcut și nu o corvoadă.

„Orice formă de mișcare ajută. Și cred că într-un fel acest lucru îi încurajează pe mulți americani care se simt intimidați de sălile de sport", a spus Gurven, potrivit Business Insider.