Ce ascunde planul de pace al lui Donald Trump pentru Iran
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Războaiele din Iran și Ucraina nu se vor încheia prea curând. Planul de pace în 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iranului și spune că ceea ce a cerut Donald Trump Teheranului este practic o capitulare. Negocierile anunțate de SUA sunt mai degrabă o acoperire pentru o pregătire a unei noi etape militare. Ce înseamnă asta? Că nu se știe când se va încheia războiul.
Președintele Trump, care este o persoană oarecum excentrică, a considerat că modelul Venezuela poate fi aplicat și în Iran. S-a înșelat foarte tare și, din păcate, faptul că s-a înșelat ne costă pe toți. Dar în Iran, practic, sigur, poți să iei pe cineva din lista de 500 de posibili lideri și să spui că negociezi cu el. Problema este dacă persoana respectivă are autoritatea necesară asupra întregului Iran. Așa că poți negocia cu cine vrei. Atâta vreme cât lucrurile nu se recentrează...
M-am uitat pe cele 15 puncte pe care le-a propus SUA. Ele înseamnă în realitate o propunere de capitulare, cum spuneam. Deci pe domeniul nuclear avem: renunțarea completă la arme nucleare, oprirea totală a îmbogățirii uraniului, predarea stocurilor de uraniu, demontarea instalațiilor nucleare sensibile, acceptarea inspecțiilor nelimitate internaționale, angajament permanent de neproliferare. În domniul militar: să nu aibă programul de rachete, să oprească dezvoltarea de arme avansate cu rază lungă, reducerea capacităților militare considerate ofensive, să înceteze sprijinul pentru organizațiile teroriste, retragerea influenței militare din regiune, neimplicarea în conflicte regionale. Referitor la securitatea maritimă și a energiei: garantarea libertății navigației în Strâmtoarea Ormuz, oprirea atacurilor asupra navelor comerciale și petroliere. Per total, componenta diplomatică: acceptarea unui armistițiu temporar de 30 de zile.
După părerea mea, în realitate este mai degrabă o acoperire pentru o pregătire a unei noi etape militare, așa cum s-a întâmplat și în cazul primului atac, israelian-american, s-a declanșat în timpul negocierilor care aveau loc și cred că și acum, sub această umbrelă a unor eventuale negocieri despre care vorbesc doar americanii, pe care iranienii le resping, probabil că ei continuă această cursă de transfer de militari către zona Ormuz. Și aici este un pericol, mai ales populația americană îl știe pentru că a trăit poveștile astea în perioada Vietnamului, când au pornit cu 3.000 de militari și au ajuns până la urmă până la jumătate de milion de soldați în Vietnam. Și s-a întâmplat la fel în Afganistan, în Irak. În momentul în care începi o astfel de operațiune, nu știi când se termină, apropo de cât va dura acest conflict.
Adrian Năstase
