Ce mai fac serviciile secrete ale lumii conform siteurilor de specialitate

Postat la: 13.10.2026 |

Ce mai fac serviciile secrete ale lumii conform siteurilor de specialitate

Iata mai jos un extras din principalele știri legate de serviciile secrete din întreaga lume conform site-ului de specialitate "Frumentarius":

  • August Hanning, în vârstă de 80 de ani, care a condus Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) între 1998 și 2005, a fost arestat. Der Spiegel afirmă că Hanning este suspectat că a strâns informații pentru Azerbaidjan. Baku zice că nu.
  • DFN: Franța a lansat pentru prima dată o rachetă modernizată cu capacitate nucleară de pe un submarin.
  • INS: imagini din satelit dezvăluie o presupusă ascunzătoare a submersibilului secret Losharik la o bază rusească de cercetare.
  • Serviciul de Securitate al Poliției (PST) din Norvegia afirmă că statele străine folosesc nave civile pentru a aduna informații de-a lungul coastei norvegiene.
  • NBC/WSJ: directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, a fost numit președinte al Super Intelligence Force. Prima sarcină a SIF este de a întocmi un raport în termen de 120 de zile care să evalueze riscurile și oportunitățile asociate cu inteligența artificială și să facă recomandări guvernului.
  • NBC/ALJ: SUA pregătesc prima execuție militară de la cel de-al Doilea Război Mondial - Nidal Hasan, maiorul și psihiatrul armatei americane care a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009.
  • AZT: în Bulgaria, un cetățean chinez a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru acuzații de spionaj.
  • FT: Viktor Orbán riscă acuzații penale în legătură cu reținerea, în luna martie, a unor curieri ai băncii Oschadbank care transportau numerar.
  • BBC/FT: Marea Britanie a arestat un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie britanico-iraniană, în legătură cu incidentul de la RAF Fairford. Cei 5 arestați inițial rămân în libertate pe cauțiune.
  • BBC: Marea Britanie consideră că Iranul a fost implicat în incidentul RAF Fairford. „Nu vă gândiți la ce trebuie", afirmă ministrul iranian de Externe.
  • CBC: Israelul era pregătit să doboare zborul FlyDubai FZ1073, care transporta peste 150 de israelieni, dacă autoritățile ar fi confirmat că avionul a fost deturnat.
  • ASF/IND: Washingtonul și-a retras cele 12 bombardiere B1 de la RAF Fairford, oficiali americani anonimi declarând că au apărut amenințări mai specifice. „În loc să ispitim inamicul... de ce să-i lăsăm acolo? Așa că i-am mutat puțin. Nu foarte departe" (Donald Trump)
  • TIM/DW: Australia investighează copilotul companiei FlyDubai, care a studiat la o universitate din Melbourne.
  • GRD: un jurnalist egiptean a fost acuzat de aderare la un grup terorist, la câteva zile după ce o întreagă redacție a fost reținută.
  • EXG: NSA va dezvolta resurse de criptografie post-cuantică pentru sistemele de securitate națională.
  • RDF: un marinar indian a fost arestat pentru că a transmis informații clasificate unui agent pakistanez prin intermediul unei „capcane de miere" de pe rețelele de socializare.
  • ALJ: FBI arestează un „agent străin chinez" pentru spionaj asupra fiului președintelui Taiwanului.
  • WEL: Germania riscă să fie atrasă într-un conflict armat cu Rusia, a declarat Martin Jaeger, șeful Serviciului Federal de Informații (BND).
  • WRD: CEO-ul Paragon Solutions dezvăluie limitele promisiunii companiei de a împiedica actorii rău intenționați să abuzeze de spyware-ul pe care îl produce.
  • GRD: Serviciul General de Informații și Securitate olandez (AIVD) a cerut „conștientizarea riscurilor de spionaj din jurul vehiculelor moderne".
  • INO: Dale Bendler, fost șef de secție CIA din Paris, condamnat la un an de închisoare în 2025, a fost eliberat după șapte luni și se întoarce la activitatea de consultant.
  • RSF: Partidul Comunist Chinez cultivă o rețea de influenceri pentru a-și amplifica narațiunea pe rețelele de socializare grecești.
  • RTS: China construiește o nouă instalație militară în Laos, posibil prima bază completă a Armatei Populare de Eliberare din Asia de Sud-Est.
  • INO: Marina SUA a lansat o cerere de ofertă pentru a furniza Marinei egiptene sisteme autonome de informații, ca parte a ajutorului militar acordat Cairo.
  • guvernul rus a transmis Dumei de Stat un pachet de documente bugetare pentru anul 2027 și pentru perioada de planificare 2028-2029. În 2027, Rusia va aloca 44% din întregul său buget pentru armată și serviciile de securitate. Potrivit Forbes Ru, aproape 60 de miliarde de ruble vor fi cheltuite pentru sisteme de filtrare și blocare a resurselor online în Rusia. Fondurile sunt destinate Centrului Principal de Frecvențe Radio (GRChTs), o agenție aflată sub supravegherea Roskomnadzor.
  • NWS: NSA și alte forțe de informații militare și securitate cibernetică vor păzi sistemele electorale în timpul alegerilor intermediare din noiembrie, a declarat Pete Hegseth.
  • RTS: agenția braziliană de informații (Abin) i-a informat pe diplomații francezi și germani că atât Rusia, cât și SUA încearcă să se amestece în alegerile braziliene.
  • IRW: SUA oferă o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații despre trei oficiali ai IRGC.
  • GRD: MI5 a avertizat universitățile din Marea Britanie că serviciul de informații chinez folosește o companie-paravan pentru a plăti cercetările academicienilor britanici și pentru a fura secretele proiectelor de înaltă tehnologie.
  • JPS: FBI a arestat un fost angajat al Departamentului Energiei pentru presupusa furnizare de materiale și asistență de specialitate către houthi.
  • MDZ: Ministerul rus al Apărării a anunțat că Rusia a creat un sistem global de monitorizare a situației spațiale. Monitorizarea este efectuată de către Forțele Spațiale ale Forțelor Aerospațiale Ruse.
  • NYT: în interiorul vânătorii de OZN-uri a lui Trump.
  • Amnesty International a publicat un raport potrivit căruia „autoritățile din Maroc operează un aparat de supraveghere extins care combină instrumente digitale și analogice pentru a urmări, monitoriza și, în cele din urmă, a reduce la tăcere jurnaliști, activiști și alte voci critice".
  • The Telegraph l-a identificat pe presupusul organizator al sabotajului de pe aeroportul din Leipzig, Oleg Levușkin, cu legături cu unitatea militară 29155.
  • KVP/VDD: Letonia a reținut un cuplu suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.
  • YLE/TGP: mai mulți membri ai parlamentului finlandez s-au plâns că cineva le-a spart locuințele. Hoțul-spion n-a furat nimic. A făcut altceva.
  • RFE/RL nu a putut stabili dacă FBI a folosit software-ul Oxygen pe laptopul lui Biden
loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Ce mai fac serviciile secrete ale lumii conform siteurilor de specialitate

Postat la: 13.10.2026 |

0

Iata mai jos un extras din principalele știri legate de serviciile secrete din întreaga lume conform site-ului de specialitate "Frumentarius":

  • August Hanning, în vârstă de 80 de ani, care a condus Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) între 1998 și 2005, a fost arestat. Der Spiegel afirmă că Hanning este suspectat că a strâns informații pentru Azerbaidjan. Baku zice că nu.
  • DFN: Franța a lansat pentru prima dată o rachetă modernizată cu capacitate nucleară de pe un submarin.
  • INS: imagini din satelit dezvăluie o presupusă ascunzătoare a submersibilului secret Losharik la o bază rusească de cercetare.
  • Serviciul de Securitate al Poliției (PST) din Norvegia afirmă că statele străine folosesc nave civile pentru a aduna informații de-a lungul coastei norvegiene.
  • NBC/WSJ: directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, a fost numit președinte al Super Intelligence Force. Prima sarcină a SIF este de a întocmi un raport în termen de 120 de zile care să evalueze riscurile și oportunitățile asociate cu inteligența artificială și să facă recomandări guvernului.
  • NBC/ALJ: SUA pregătesc prima execuție militară de la cel de-al Doilea Război Mondial - Nidal Hasan, maiorul și psihiatrul armatei americane care a împușcat mortal 13 soldați americani neînarmați la Fort Hood în 2009.
  • AZT: în Bulgaria, un cetățean chinez a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru acuzații de spionaj.
  • FT: Viktor Orbán riscă acuzații penale în legătură cu reținerea, în luna martie, a unor curieri ai băncii Oschadbank care transportau numerar.
  • BBC/FT: Marea Britanie a arestat un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie britanico-iraniană, în legătură cu incidentul de la RAF Fairford. Cei 5 arestați inițial rămân în libertate pe cauțiune.
  • BBC: Marea Britanie consideră că Iranul a fost implicat în incidentul RAF Fairford. „Nu vă gândiți la ce trebuie", afirmă ministrul iranian de Externe.
  • CBC: Israelul era pregătit să doboare zborul FlyDubai FZ1073, care transporta peste 150 de israelieni, dacă autoritățile ar fi confirmat că avionul a fost deturnat.
  • ASF/IND: Washingtonul și-a retras cele 12 bombardiere B1 de la RAF Fairford, oficiali americani anonimi declarând că au apărut amenințări mai specifice. „În loc să ispitim inamicul... de ce să-i lăsăm acolo? Așa că i-am mutat puțin. Nu foarte departe" (Donald Trump)
  • TIM/DW: Australia investighează copilotul companiei FlyDubai, care a studiat la o universitate din Melbourne.
  • GRD: un jurnalist egiptean a fost acuzat de aderare la un grup terorist, la câteva zile după ce o întreagă redacție a fost reținută.
  • EXG: NSA va dezvolta resurse de criptografie post-cuantică pentru sistemele de securitate națională.
  • RDF: un marinar indian a fost arestat pentru că a transmis informații clasificate unui agent pakistanez prin intermediul unei „capcane de miere" de pe rețelele de socializare.
  • ALJ: FBI arestează un „agent străin chinez" pentru spionaj asupra fiului președintelui Taiwanului.
  • WEL: Germania riscă să fie atrasă într-un conflict armat cu Rusia, a declarat Martin Jaeger, șeful Serviciului Federal de Informații (BND).
  • WRD: CEO-ul Paragon Solutions dezvăluie limitele promisiunii companiei de a împiedica actorii rău intenționați să abuzeze de spyware-ul pe care îl produce.
  • GRD: Serviciul General de Informații și Securitate olandez (AIVD) a cerut „conștientizarea riscurilor de spionaj din jurul vehiculelor moderne".
  • INO: Dale Bendler, fost șef de secție CIA din Paris, condamnat la un an de închisoare în 2025, a fost eliberat după șapte luni și se întoarce la activitatea de consultant.
  • RSF: Partidul Comunist Chinez cultivă o rețea de influenceri pentru a-și amplifica narațiunea pe rețelele de socializare grecești.
  • RTS: China construiește o nouă instalație militară în Laos, posibil prima bază completă a Armatei Populare de Eliberare din Asia de Sud-Est.
  • INO: Marina SUA a lansat o cerere de ofertă pentru a furniza Marinei egiptene sisteme autonome de informații, ca parte a ajutorului militar acordat Cairo.
  • guvernul rus a transmis Dumei de Stat un pachet de documente bugetare pentru anul 2027 și pentru perioada de planificare 2028-2029. În 2027, Rusia va aloca 44% din întregul său buget pentru armată și serviciile de securitate. Potrivit Forbes Ru, aproape 60 de miliarde de ruble vor fi cheltuite pentru sisteme de filtrare și blocare a resurselor online în Rusia. Fondurile sunt destinate Centrului Principal de Frecvențe Radio (GRChTs), o agenție aflată sub supravegherea Roskomnadzor.
  • NWS: NSA și alte forțe de informații militare și securitate cibernetică vor păzi sistemele electorale în timpul alegerilor intermediare din noiembrie, a declarat Pete Hegseth.
  • RTS: agenția braziliană de informații (Abin) i-a informat pe diplomații francezi și germani că atât Rusia, cât și SUA încearcă să se amestece în alegerile braziliene.
  • IRW: SUA oferă o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații despre trei oficiali ai IRGC.
  • GRD: MI5 a avertizat universitățile din Marea Britanie că serviciul de informații chinez folosește o companie-paravan pentru a plăti cercetările academicienilor britanici și pentru a fura secretele proiectelor de înaltă tehnologie.
  • JPS: FBI a arestat un fost angajat al Departamentului Energiei pentru presupusa furnizare de materiale și asistență de specialitate către houthi.
  • MDZ: Ministerul rus al Apărării a anunțat că Rusia a creat un sistem global de monitorizare a situației spațiale. Monitorizarea este efectuată de către Forțele Spațiale ale Forțelor Aerospațiale Ruse.
  • NYT: în interiorul vânătorii de OZN-uri a lui Trump.
  • Amnesty International a publicat un raport potrivit căruia „autoritățile din Maroc operează un aparat de supraveghere extins care combină instrumente digitale și analogice pentru a urmări, monitoriza și, în cele din urmă, a reduce la tăcere jurnaliști, activiști și alte voci critice".
  • The Telegraph l-a identificat pe presupusul organizator al sabotajului de pe aeroportul din Leipzig, Oleg Levușkin, cu legături cu unitatea militară 29155.
  • KVP/VDD: Letonia a reținut un cuplu suspectat de spionaj în favoarea Rusiei.
  • YLE/TGP: mai mulți membri ai parlamentului finlandez s-au plâns că cineva le-a spart locuințele. Hoțul-spion n-a furat nimic. A făcut altceva.
  • RFE/RL nu a putut stabili dacă FBI a folosit software-ul Oxygen pe laptopul lui Biden
DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE