Centrul de zi Alzheimer Sector 1 este singurul serviciu social din București dedicat persoanelor diagnosticate cu tulburări neurocognitive asociate bolilor neurodegenerative
21 septembrie este Ziua internațională de lupta impotriva maladiei Alzheimer. Un motiv pentru a consemna despre existenta unui loc special in imima Bucurestiului, legat de această boală care se răspândeste din ce in ce mai mult.
Localizat in inima Sectorului 1, Centrul de Zi Alzheimer este la acest moment singurul serviciu social din București dedicat persoanelor diagnosticate cu tulburări neurocognitive asociate bolilor neurodegenerative, precum și familiilor acestora.
Finanțat integral de la bugetul local al Primăriei Sectorului 1 și organizat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Persoana Familie, centrul de zi funcționează ca un veritabil model de bune practici în domeniul îngrijirii vârstnicilor, oferind servicii sociale, medicale și psihologice gratuite, într-un cadru integrat, multidisciplinar.
Centrul funcționează în regim de zi și asigură intervenții integrate, cu rutine predictibile, adaptate stadiului bolii. Fiecare zi începe cu transport adaptat, cu însoțitor (infirmieră), organizat în două ture, asigurând preluarea și revenirea în siguranță a beneficiarilor, în funcție de domiciliu.
Urmează un program structurat: de la activități regulate menite să mențină sau să îmbunătățească abilitățile cognitive prin diverse exerciții dar și prin utilizarea unor tehnologii avansate pentru reabilitare cognitiv-motorie concomitentă, la logopedie, fizioterapie, kinetoterapie, consiliere și suport emoțional, terapie prin artă, ieșiri ghidate în natură, acompaniere pentru consultații și investigații medicale și o masă caldă - un prânz „ca la mama acasă. Ciorbe bogate, tocane aromate, deserturi de casă - toate sunt gătite cu grijă și devotament.
‘Prin mâncarea „ca la mama acasa', ne întoarcem în amintirile copilăriei, în bucătăriile pline de mirosuri familiare, în vremurile în care dragostea se punea în farfurie. E felul nostru de a le reaminti că sunt "acasă", chiar și atunci când vârsta sau diagnosticul i-a adus mai aproape de noi., declară Helene Radu, coordonator centru.
De asemenea, aparținătorii primesc sprijin psihoeducațional, consiliere individuală și suport emoțional, înțelegere din partea unei echipe multidisciplinară dedicată cu scopul de a preveni burnout-ul și a crește complianța familială la îngrijirea pe termen lung. Pentru că o boală neurodegenerativă nu afectează doar persoana dragă, ci întreaga familie. Centrul devine astfel o extensie a casei și un sprijin constant în parcursul îngrijirii vârstnicului.
Nici prevenția declinului cognitiv nu este neglijată. Intervențiile sunt gândite nu doar pentru a sprijini persoanele deja diagnosticate, ci și pentru a menține active funcțiile cognitive ale celor aflați în stadii incipiente ale demenței sau cu factori de risc în neurodegenerare: istoricul familial dar și diabetul, hipertensiunea și colesterolul crescut, stilul de viață sedentar și lipsa stimulării mentale și sociale, vârsta înaintată, traumatismele cranio-cerebrale repetate, prezența depresiei etc.
Prevenția începe cu un gest simplu: o vizită, o întrebare, o conversație, o activitate care vă poate schimba ziua și se transformă într-un mod de viață! Dar mai presus de toate, acest centru este o comunitate. Un loc unde se leagă prietenii, unde fiecare aniversare este sărbătorită, fiecare poezie scrisă este auzită. Locul unde memoria are voce... și este ascultată. Pentru București, este un model. Pentru România, este un început. Pentru toți, e locul din Sectorul 1 în care uiți mai puțin și simți că nu ești singur.
Pentru mai multe amanunte, fotografii si inregistrari video accesati PAGINA DE FACEBOOK
Contact:
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
Centrul de Zi Alzheimer
Adresa: Strada Caraiman, Nr. 33A, Sector 1, București.
Telefon: 021/7969521, 0786.528.761.
E-mail: [email protected]; Website: www.dgaspc-sectorul1.ro
