Cercetători de top din domeniul AI se tem de un "moment Cernobîl": scenariile catastrofale care ar putea deveni realitate
Postat la: 01.07.2026 |
Cercetătorii de top din domeniul inteligenței artificiale se tem că ar putea urma o catastrofă globală. Aceasta a fost numită un „moment Cernobîl" și este legată de dezvoltarea inteligenței artificiale. Ei avertizează că un astfel de moment va reprezenta un moment de cotitură în istoria umanității.
Cercetătorii americani și chinezi în domeniul inteligenței artificiale solicită cooperare globală temându-se că dezvoltarea necontrolată a IA ar putea produce o catastrofă, potrivit Futurism. Un avertisment a fost lansat de Stephen Casper, informatician la MIT. El a vorbit la o conferință importantă despre inteligența artificială la Beijing.
„Un lucru asupra căruia aproape toată lumea din domeniul inteligenței artificiale poate fi de acord în acest moment este că inteligența artificială nu are nevoie de un moment Cernobîl", a spus Casper citat de Wired.
Casper nu a elaborat mai mult analogia. Totuși, este clar că cercetătorii se tem că un incident grav va afecta percepția publică asupra IA și ar putea înăbuși dezvoltarea acesteia, la fel cum dezastrul de la Cernobîl continuă să influențeze dezvoltarea energiei nucleare.
Oamenii de știință au analizat mai multe scenarii care implică diferite catastrofe globale provocate de IA. Este vorba despre preluarea controlului de către IA sau despre înlocuirea oamenilor și apariția șomajului în masă.
Recent, a fost descoperit un alt posibil pericol uriaș care are legătură cu securitatea cibernetică. Singură sau la comanda unor hackeri, IA ar putea produce atacuri cibernetice devastatoare.
De exemplu, în acest an Anthropic a refuzat să lanseze public modelul său de IA numit Claude Mythos. Unii au spus că este atât de puternic încât poate pătrunde cu ușurință în „fiecare sistem de operare major și în fiecare browser web major".
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