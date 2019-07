CEx a decis. PSD intra in cursa pentru prezidentiale cu Viorica Dancila

CEx-ul PSD a votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul partidului la prezidentiale. Doar doua voturi au fost impotriva liderului social-democrat, in rest toti membrii Comitetului Executiv au fost de acord ca Viorica Dancila sa intre in cursa pentru Cotroceni in aceasta toamna.

Conducerea PSD s-a reunit astazi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august.