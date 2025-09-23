China urmează să prezinte omenirii un plan de mare amploare: Se poziționează drept principalul luptător
Postat la: 23.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
China, cel mai mare poluator din lume pregătește un nou plan de reducere a emisiilor, consolidându-și rolul de apărător ferm al diplomației climatice globale, în timp ce Europa stagnează, iar Statele Unite își dublează eforturile în ceea ce privește combustibilii fosili.
Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a convocat miercuri un mini-summit pe tema climei, în cadrul unei săptămâni de discuții la nivel înalt, în cadrul căreia Beijingul urmează să își dezvăluie „Contribuțiile determinate la nivel național" actualizate.
Acestea trebuie să fie puse în aplicare înainte de principala reuniune pe tema climei a anului, summitul COP30 de la Belem, Brazilia, din noiembrie.
Deși China este responsabilă pentru aproape 30% din emisiile globale anuale de gaze cu efect de seră, s-a poziționat din ce în ce mai mult ca o forță motrice în discuțiile internaționale privind clima și ca o superputere a tehnologiei verzi.
„China este un partener foarte stabil", a declarat pentru AFP Ana Toni, braziliancă și directoarea generală a COP30. „Ne așteptăm ca China să continue pe calea cea bună. Să sperăm că și ceilalți jucători vor face același lucru."
Premierul chinez Li Qiang este pregătit să fie vorbitorul la mini-summit și ar putea dezvălui noul plan atunci.
Ceea ce China își alege ca obiectiv de reducere a emisiilor pentru 2035 ar putea face sau nu să îndeplinească obiectivul de la Paris de a limita încălzirea la „mult sub" 2 grade Celsius față de perioada preindustrială și, de preferință, la 1,5 grade Celsius - un obiectiv despre care Guterres a declarat pentru AFP săptămâna trecută ar putea risca să se „prăbușească".
Beijingul a declarat că planul său pentru 2035 va acoperi, pentru prima dată, toate sectoarele economice și gazele cu efect de seră.
