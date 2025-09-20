Cincidențe stranii în dosarul lui C. Georgescu: Procurorul Cornescu e incompatibil si nimeni nu semnaleaza acest fapt!

Există o legătură personală între Gheorghe Cornescu (unul din procurii care a semnat rechizitoriul lui Călin Georgescu) și Eliza Oana Corbeanu (avocata reprezentant al PSD la BEC in 2024 și care a semnat decizia BEC de oprire a alegerilor în baza comunicatului de presă al CCR). Cornescu și Corbeanu sunt soț și soție!

Ceea ce înseamnă ca procurorul Cornescu e incompatibil. Așa cum toată lumea știe și în acest caz există o gravă stare de incompatibilitate a procurorului Cornescu, stare care ar trebui să ducă la refacerea Rechizitoriului în temeiul art 65 raportat la art 64 lit. f C.p.p. Eliza Corbeanu a fost și consiliera personală a fostului ministru al Justiției Alina Gorghiu.

De câteva zile, de când a descoperit această stare de fapt, avocatul Dan Chitic a transmis tuturor aceste documente. "Și nimeni nu vorbește despre ele... nici din presa, dar nici măcar apărarea lui Călin Georgescu care știu ca a luat la cunoștință această situație! Ba chiar am mai vorbit și peste tot prin presă pe unde am apucat... și nimic! Ciudat... Numai coincidențe stranii în acest dosar!", a adăugat avocatul Dan Chitic.

De asemenea, Chitic invocă unele informații publicate în presă conform cărora Gheorghe Cornescu ar fi fost recrutat de Securitate pe când era student în anul IV la Facultatea de Drept din București „pentru încadrarea informativă a rudelor din străinătate ale viitoarei sale soţii", pentru încadrarea informativă a colegilor de facultate și a altor studenți din complexul Grozăvești, în perioada 1984 -1988.

"Notele informative erau semnate cu pseudonimul „Corvin", fiind descoperite într-un dosar predat de Serviciul de Informații Externe. In anul 2006 a ieșit la pensie ca procuror militar, General in rezerva. Are o pensie de peste 30 de mii lei pe luna. După ce a scăpat de acuzația de colaborator al serviciilor secrete (pe model Isărescu) s-a reîntors procuror civil... "civil"? Și acum s-a "remarcat" cu Rechizitoriul CG. E drept, nu ar fi reușit fără "prezența" soției sale", a conchis Dan Chitic.

