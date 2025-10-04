Cine te despăgubește dacă un pom cade peste mașina ta? Cum poți solicita achitarea daunelor
Postat la: 04.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Proprietarii de mașini distruse de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt pot, în unele cazuri, să primească despăgubiri de la autoritățile locale. Situația depinde însă de mai multe condiții și poate ajunge până la proces în instanță, ca urmare a lipsei unor prevederi legale în acest caz.
Una dintre condițiile legate de primirea de despăgubiri este legată de locul în care s-a produs incidentul. Astfel, dacă mașina se afla parcată pe domeniul public, administratorul drumului poate fi tras la răspundere pentru pagubele produse deoarece autoritățile locale - primăria, consiliul județean sau compania de drumuri - sunt obligate să se ocupe de întreținerea copacilor și, implicit, să prevină riscurile.
Pentru că legislația din România nu oferă un cadru foarte clar, în cele mai multe cazuri, păgubiții trebuie să meargă în instanță pentru a obține despăgubiri.
Procesul necesită dovezi solide: un proces-verbal de constatare întocmit de poliție, fotografii sau filmări care să arate avariile și locul exact al incidentului, dar și o plângere depusă la primărie, însoțită de documente precum devizul de reparație emis de un service autorizat, scrie playtech.ro.
Un aspect important este legat de starea copacului. Dacă arborele era uscat sau deteriorat și autoritatea responsabilă nu a intervenit pentru întreținerea sa, atunci șoferii pot solicita daune în baza răspunderii civile delictuale.
Dacă accidentul are loc pe un teren privat, răspunderea revine proprietarului sau administratorului acelui spațiu. Acesta poate fi considerat vinovat doar în cazul în care se dovedește neglijența - mai exact, lipsa îngrijirii arborilor aflați pe teren.
Există și situații în care nici autoritățile publice, nici proprietarii de terenuri nu pot fi trași la răspundere. Dacă prăbușirea copacului a fost cauzată de un fenomen meteo extrem, care nu putea fi prevenit, atunci vina nu poate fi atribuită nimănui. În aceste cazuri, proprietarul autoturismului va suporta din propriul buzunar costurile reparațiilor.
Atunci când nu există un responsabil direct, singura soluție pentru a recupera pierderile este o poliță CASCO, asigurarea facultativă care oferă protecție împotriva riscurilor naturale, inclusiv a arborilor căzuți.
Pentru a beneficia de despăgubiri, șoferul trebuie să depună la asigurator un dosar complet, care include procesul-verbal de constatare și fotografii cu daunele produse. În lipsa acestor documente, există riscul ca despăgubirea să fie refuzată, iar costurile să fie suportate integral de proprietarul mașinii.
În astfel de situații, rapiditatea reacției este esențială. Prima etapă este sesizarea poliției pentru întocmirea procesului-verbal, urmată de documentarea detaliată a pagubelor prin fotografii sau filmări. Ulterior, păgubiții trebuie să depună plângere la autoritatea competentă sau să contacteze compania de asigurări.
Deși procedura poate fi anevoioasă, cunoașterea drepturilor legale și a pașilor corecți de urmat poate face diferența între o reparație plătită din buzunar și o despăgubire obținută în instanță sau prin intermediul asiguratorului.
După condițiile meteo extreme din ultimele zile, care au produs incidente în mai multe zone ale țării, unele autorități au anunțat că vor asigura despăgubiți celor care au suferit daune în baza unor cereri.
Primarul Sectorului 2 a precizat că proprietarii de autovehicule afectate de fenomenele meteo extreme pot solicita despăgubiri din bugetul local, conform procedurii:
Declararea evenimentului în maximum 48 de ore la Direcția Generală de Poliție Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau ISU, cu realizarea de fotografii/înregistrări pentru dosar.
Depunerea cererii de despăgubire în termen de 72 de ore de la producerea prejudiciului, fie la sediul primăriei, fie online. Pregătirea documentelor necesare: polița RCA valabilă, ITP valabil, acte de constatare și devize de reparație.
Despăgubirile vor acoperi costurile pentru reparații, manoperă, transportul vehiculului avariat și, în caz de distrugere totală, valoarea mașinii stabilită prin expertiză.
"Este extrem de important să respectați termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneți cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat și nu veți putea beneficia de despăgubire, indiferent de situație", a spus primarul Rareș Hopincă.
În ce privește Sectorul 4, proprietarii autovehiculelor avariate de copacii căzuți din cauza vântului puternic vor fi despăgubiți în cel mai scurt timp posibil, întrucât Sectorul 4 are, pentru astfel de situații de urgență, o procedură de lucru aprobată prin HCL Sector 4 nr. 99/2025, a anunțat și primarul Daniel Băluță.
