Credibilitatea lui Trump primeste inca o lovitură: Iranul afirmă că nu mai redeschide Strâmtoarea Ormuz până nu va fi pace în Liban

Agenţia iraniană de presă Tasnim a relatat duminică, citând o sursă apropiată echipei de negociere, că Iranul nu intenţionează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz atât timp cât armistiţiul din Liban nu este respectat, transmite Reuters.

Teheranul cere menținerea încetării focului dintre Israel și Hezbollah

Potrivit sursei, una dintre condiţiile impuse de Teheran pentru reluarea traficului prin una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial este menţinerea încetării focului dintre Israel şi Hezbollah, scrie agerpres.ro.

Aceeaşi sursă a declarat că strâmtoarea va rămâne închisă şi până când vor fi acordate derogările necesare pentru exportul şi comercializarea petrolului iranian.

Redeschiderea căii maritime, legată de securitate și de acordul economic cu SUA

Afirmaţiile sugerează că Iranul leagă redeschiderea căii maritime atât de evoluţiile de securitate din Liban, cât şi de implementarea componentelor economice ale acordului negociat recent cu Statele Unite.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile globale de petrol şi gaze naturale lichefiate.

Blocarea traficului poate afecta piețele internaționale

Orice blocare prelungită a traficului prin această zonă poate afecta aprovizionarea pieţelor internaţionale şi poate exercita presiuni asupra preţurilor energiei.

Până în prezent nu au existat comentarii oficiale din partea autorităţilor americane cu privire la declaraţiile publicate de Tasnim. De asemenea, nu este clar dacă poziţia prezentată de sursa citată reflectă poziţia oficială finală a guvernului iranian.

Context tensionat în Liban și negocieri încă în desfășurare

Anunţul vine într-un moment în care armistiţiul din Liban este deja pus la încercare de noi schimburi de focuri şi atacuri aeriene, iar negocierile privind aplicarea acordului americano-iranian continuă.