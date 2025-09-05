Cum a ajuns o tânără de 23 de ani să fie condamnată la închisoare pe viață în Dubai: „A făcut o greșeală prostească"
O tânără britanică de 23 de ani a primit recent o sentință de închisoare pe viață în Dubai. Mama ei susține că fata a comis doar „o greșeală stupidă" și lansează un apel disperat pentru ajutor, atât financiar, cât și emoțional.
O tânără britanică, Mia O'Brien, în vârstă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai, iar mama ei susține că fiica sa a comis doar „o greșeală stupidă". Danielle McKenna, în vârstă de 46 de ani, a lansat o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile legale și de călătorie, cerând sprijin pentru a-și vedea fiica și a o ajuta.
„Mia a primit o sentință pe viață în Dubai și acum este în închisoarea centrală", a scris Danielle pe site-ul de donații. „Așa cum vă puteți imagina, ca mamă, sunt absolut devastată. Nu mi-am mai văzut fiica din octombrie anul trecut. Mia are doar 23 de ani și nu a făcut niciodată în viața ei ceva rău. Este o tânără care a mers la universitate să studieze Dreptul, dar, din păcate, s-a încurcat cu așa-ziși prieteni nepotriviți, a făcut o greșeală foarte prostească și acum plătește prețul. Tot ce vă cer este să donați orice sumă puteți, chiar și 1 liră sterlină, pentru că ne-ar ajuta enorm și voi fi recunoscătoare pentru totdeauna. Vă mulțumesc din suflet", a mai spus mama ei.
Ulterior, Danielle a mulțumit celor care au donat: „Vreau să le mulțumesc tuturor pentru donațiile făcute până acum. Acești bani vor fi folosiți pentru a o susține pe fiica mea Mia și pentru orice cheltuieli legale care ar putea apărea, poate pentru a merge în Dubai să o vizităm, pentru că niciunul dintre noi nu a văzut-o pe Mia din octombrie anul trecut, așa că vă mulțumesc din suflet".
Danielle a declarat pentru Daily Mail: „Trece printr-o perioadă foarte grea. Tocmai a fost transferată într-o altă închisoare după ce a primit sentința pe viață. A fost un șoc imens".
Nu se știe exact de ce a fost condamnată Mia, însă în Emiratele Arabe Unite pedepsele pe viață pot fi aplicate pentru traficul de droguri, în funcție de circumstanțe și cantitatea de droguri implicate. Alte infracțiuni care pot atrage condamnări pe viață, echivalente în Dubai cu aproximativ 15 ani de închisoare, includ violența gravă și terorismul.
Biroul pentru Afaceri Externe și Commonwealth (FCDO) avertizează ferm britanicii care călătoresc în Dubai: „Există toleranță zero pentru infracțiunile legate de droguri. Pedepsele pentru traficul, contrabanda, consumul și deținerea de droguri ilegale (inclusiv cantități reziduale) sunt severe. Sentințele pentru traficul de droguri pot include pedeapsa cu moartea. Deținerea chiar și a celei mai mici cantități de droguri ilegale, inclusiv cannabis, poate duce la o pedeapsă minimă de 3 luni de închisoare sau amendă între 20.000 și 100.000 de dirhami UAE (aproximativ 4.000 - 20.000 lire sterline).
Autoritățile emirate consideră prezența drogurilor în sânge drept deținere. Unele «substanțe vegetale psihoactive» și produse care conțin canabidiol (CBD) sunt ilegale. Deținerea, ascunderea sau tranzacționarea banilor obținuți din infracțiuni legate de droguri este de asemenea ilegală și poate atrage pedepse și amenzi. Aeroporturile UAE au tehnologie și securitate avansată pentru detectarea obiectelor ilegale, inclusiv cannabis, fiind folosită și la scanarea bagajelor pasagerilor în tranzit".
Un purtător de cuvânt al FCDO a declarat: „Susținem familia unei tinere britanice reținute în Emiratele Arabe Unite și suntem în contact cu autoritățile locale".
