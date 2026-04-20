Cum a schimbat lucrul de acasă modul în care românii își folosesc bucătăria
Postat la: 20.04.2026 |
Până în 2020, pentru mulți oameni bucătăria era un loc funcțional și cam atât. Dimineața o cafea la repezeală, seara o cină rapidă, în weekend, meniul era poate ceva mai elaborat dacă veneau musafiri. Munca de acasă a schimbat complet această relație. Când te trezești că petreci opt, zece, uneori douăsprezece ore pe zi sub același acoperiș, bucătăria încetează să mai fie o încăpere de tranzit și devine unul dintre spațiile cele mai folosite din casă. Iar asta a dus la niște modificări vizibile în obiceiurile de consum, de gătit și chiar de amenajare.
Frigiderul s-a mărit și ritmul cumpărăturilor s-a schimbat
Dacă te uiți în jurul tău, probabil observi că prietenii sau rudele care lucrează de acasă și-au schimbat treptat frigiderul cu unul mai mare. Nu e doar o impresie, e o tendință reală. Când nu mai ieși zilnic la prânz și nu mai mănânci la cantină sau la restaurant, trebuie să ai mâncare în casă. Iar mâncarea pentru trei mese pe zi, șapte zile pe săptămână, ocupă loc.
Multe familii au migrat către modele cu mai mult spațiu de depozitare, inclusiv un frigider side by side care îți permite să pui la congelator cantități mari de mâncare pregătită în avans și în frigider să ai legume, fructe, produse lactate fără să trebuiască să joci tetris cu borcanele. Pe Altex.ro poți vedea că gama s-a diversificat serios în ultimii ani, cu modele care au zone separate pentru carne, legume și băuturi. Asta se întâmplă pentru că cererea a crescut, iar oamenii au început să înțeleagă că nu mai e un lux, ci o chestiune practică atunci când tot ce mănânci peste săptămână provine din propriul frigider.
În paralel, ritmul cumpărăturilor s-a schimbat. Dacă înainte mergeai zilnic la magazinul din colț pentru pâine și lapte, acum preferi cumpărături mai consistente la două săptămâni și poate o vizită scurtă pe săptămână pentru produse proaspete. Economisești timp, benzină și, surprinzător, și bani, pentru că atunci când planifici, cumperi mai eficient.
Micul dejun a redevenit o masă reală
Una dintre cele mai frumoase schimbări pe care le-a adus munca de acasă e întoarcerea micului dejun ca masă adevărată. Până să începi să lucrezi din casă, micul dejun era, pentru majoritatea, o cafea cu ceva dulce înghesuit în metrou sau în mașină. Acum ai zece, cincisprezece minute în plus dimineața, pentru că nu mai faci naveta, și le poți investi într-o omletă, niște fructe sau un bol cu iaurt cu cereale.
Lucrul ăsta are efecte pe care nu le vezi imediat, dar care se simt. Începi ziua cu mai multă energie, mănânci mai echilibrat și consumi mai puțin zahăr din gustările de dinainte de prânz. Pe termen lung, multe persoane spun că au slăbit câteva kilograme fără să fi ținut vreo dietă, doar pentru că și-au aranjat mesele.
Pauza de prânz, între masă gătită și comandat pe aplicație
Aici lucrurile stau împărțit. Există două mari categorii de oameni care lucrează de acasă:
- cei care își planifică mesele, gătesc duminica pentru toată săptămâna sau improvizează repede ceva cald la pauza de prânz
- cei care comandă zilnic pe aplicații, argumentând că nu au timp sau chef să se apuce de gătit între două întâlniri
Ambele variante sunt legitime, dar prima este mult mai benefică atât pentru sănătate, cât și pentru buget. O masă comandată costă în medie 40-50 de lei, iar dacă faci asta cinci zile pe săptămână, ajungi la 1.000 de lei pe lună doar pe prânz. Cu aceiași bani îți faci cumpărături pentru aproape trei săptămâni.
Gătitul în timpul pauzelor nu trebuie să fie ceva complicat. Câteva idei rapide care se fac în 15 minute:
- paste cu ton, roșii cherry și măsline
- omletă cu legume și o felie de pâine prăjită
- orez încălzit cu un ou ochi deasupra și sos de soia
- sandvici cald cu șuncă, cașcaval și puțin muștar
- supă cremă pregătită din timp și încălzită la microunde
Secretul nu e să ai timp mult, ci să ai ingredientele pregătite în frigider.
Electrocasnicele au devenit o investiție, nu o cheltuială
Când folosești bucătăria de trei ori pe zi în loc de una, îți dai seama repede ce funcționează și ce nu. Cafetiera ieftină care face cafea slabă începe să te enerveze. Cuptorul cu microunde vechi, care încălzește neuniform, devine o frustrare zilnică. Tigaia care lipește mâncarea îți consumă nervii.
Numeroase familii au început să investească în electrocasnice mai bune, nu pentru că le place să cheltuiască, ci pentru că au realizat cât timp pierd cu echipamente slabe. Un espressor bun, o oală sub presiune, un blender care nu se strică după jumătate de an, toate acestea devin parte din infrastructura zilnică de supraviețuire, nu elemente de lux.
Pe piața din România, vânzările de electrocasnice mici au crescut constant în ultimii ani, în special la categoria aparatelor pentru prepararea cafelei și a micului dejun. E o consecință directă a schimbării obiceiurilor.
Bucătăria a devenit și birou, și sală de mese, și loc de socializare
Dacă locuiești în garsonieră sau într-un apartament mic, probabil ai descoperit și tu că bucătăria s-a transformat în spațiu multifuncțional. Dimineața lucrezi acolo cu laptopul pe masă, la prânz mănânci rapid, iar seara, dacă vin prieteni, tot acolo îi primești.
Această schimbare a dus la o atenție mai mare pe amenajare. Oamenii vor acum bucătării mai plăcute, cu lumină bună, cu scaune confortabile, cu prize puse în locuri gândite pentru a putea încărca telefonul sau conecta laptopul. Blaturile trebuie să fie mai spațioase, pentru că pe ele stau și aparatele, și laptopul, și farfuriile, uneori toate în același timp.
Obiceiul de a lua masa împreună s-a întors
Poate cel mai important efect pozitiv al tuturor acestor schimbări e revenirea mesei în familie. Când toți membrii locuiesc și lucrează în aceeași casă, e mai ușor să vă strângeți la prânz sau la cină fără să depindeți de programul de la job și de traficul de la întoarcerea acasă.
Copiii care fac școală online mănâncă acum cu părinții la prânz, lucru imposibil înainte. Partenerii care lucrau în cu totul alte părți ale orașului acum iau o pauză de treizeci de minute împreună. Nu e o situație idilică, uneori sunt tensiuni, uneori fiecare are ceva de rezolvat. Dar timpul petrecut la masă, chiar și fără conversații profunde, construiește ceva pe termen lung.
Munca de acasă nu o să dispară complet, chiar dacă multe companii au chemat oamenii înapoi la birou. Modelul hibrid a prins rădăcini serioase și tot mai mulți angajați negociază să lucreze de acasă cel puțin câteva zile pe săptămână. Asta înseamnă că schimbările din bucătărie sunt, probabil, aici să rămână. Iar dacă te gândești să investești în electrocasnice mai bune sau să îți reorganizezi spațiul, nu e o cheltuială pentru un moft temporar, e o adaptare la un mod de viață care s-a așezat și care nu mai seamănă cu cel de dinainte de 2020.
Sursa foto: pexels.com
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Genocidul din Gaza se vede din satelit chiar daca Israelul face eforturi sa ascundă situa'ia din teren
Imaginile arata ca Israelul construiește baze militare permanente in Gaza, in timp ce planurile de reconstrucție susținu ...
-
Cine e "norocosul" care a caștigat cel mai mare premiu al loteriei cu niste numere "puse cu mâna". A fost o extragere măsluită?
Cineva a fost foarte norocos azi și a caștigat 13 milioane de euro la loto cu numere parca puse cu mana. Este cel mai ma ...
-
Klaus Schwab și Sam Altman, profeții care ne anunță „pandemia cibernetică” – marea resetare prin haos total
Klaus Schwab, profetul de la Davos, și Sam Altman, guru-ul OpenAI, ne pregatesc spectacolul urmator: o "pandemie ciberne ...
-
Donald Trump stă cu demiterile lui Pete Hegseth si Kash Patel pe masă pentru a nu șubrezi și ceea ce a mai rămas din MAGA la Washington
Lui Donald Trump i se cer cu maxima urgența doua concedieri importante, determinate de evenimente fara echivoc. Este vor ...
-
200 de așezări, 34 de cetăţi și peste 30 de tezaure getice în așa-zisul “Ținut secuiesc"
În asa-zisa secuime, in judetele Harghita si Covasna, au fost descoperite peste 200 de asezari, 34 de cetati si pe ...
-
Israelul a declanșat o anchetă după ce o fotografie cu un soldat care distruge cu un baros o statuie a lui Iisus Hristos a devenit virală pe rețelele sociale
Armata Forțele de Aparare ale Israelului investigheaza o fotografie virala care ar arata un soldat distrugand o statuie ...
-
S-a prăbușit zidul Cetății Hotin - celebra fortăreață a lui Ștefan cel Mare. Autoritățile ucrainene sunt acuzate de neglijență totală
Zidul Cetații Hotin, una dintre cele mai celebre fortarețe ale lui Ștefan cel Mare, a inceput sa se prabușeasca. Inciden ...
-
Se monitorizează tot traficul începând cu 17 aprilie. Ce e oficial despre reteaua camerelor de supraveghere
Ministerul de Interne avertizeaza asupra unui fake news distribuit in mediul online si pe grupuri de whatsapp, referitor ...
-
Cum ar putea provoca teroriștii milioane de victime folosind virusuri modificate și de ce o nouă pandemie ar putea fi aproape
Actorii ostili care urmaresc destabilizarea guvernelor și perturbarea ordinii globale ar putea avea nevoie de resurse su ...
-
Joe Rogan se alătură lui Trump pentru a semna un ordin care permite cercetarea drogurilor psihedelice
Podcasterul Joe Rogan s-a alaturat președintelui Trump și altora in Biroul Oval sambata, cand acesta a semnat un ordin e ...
-
Donald Trump e convins că băuturile acidulate de tip fast-food omoară celulele canceroase pentru că pârjolesc iarba!
Celebrul Dr. Mehmet Oz a adus in atentia publicului o teorie controversata legata de „arderea grasimii" și riscul ...
-
Barrie Schwortz: "Noile rezultate ADN prezintă o anomalie — ceea ce am găsit pe Giulgiul din Torino este imposibil"
De mai bine de 46 de ani, Barrie Schwortz — fotograful oficial al istoricului Proiect de Cercetare a Giulgiului de ...
-
Ateul astronaut Reid Wiseman a început să plângă ca un copil când a văzut crucea la reîntoarcerea lui Artemis II: "Dumnezeule, iartă-mă!"
Reid Wiseman a calatorit peste 402.000 km dus-intors pana la Luna, insa cea mai emoționanta experiența a misiunii sale a ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM respinge ferm afirmațiile ministrului Economiei
Societatea Naționala a Sarii S.A. (SALROM) respinge ferm afirmațiile recente din spațiul public ale Ministrului Economie ...
-
Donald Trump: "Documente foarte interesante despre OZN-uri vor fi publicate"
Presedintele american, Donald Trump, a declarat ca analiza facuta de administratia sa in legatura cu materialele legate ...
-
Soldații israelieni rup tăcerea și descriu atrocitățile pe care au fost obligați să le comită în Fâșia Gaza: "Așa arată Iadul! Am devenit un monstru!"
Unii dintre ei au ucis civili in Gaza; altii doar au privit sau au fost martori la abuzuri si musamalizari in numele raz ...
-
Conflictul dintre Donald Trump și Papă ia dimensiuni apocaliptice: nou schimb de replici halucinant
Un nou schimb de replici intre președintele american Donald Trump și liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea, a ...
-
Neo-marxism extrem: O președintă de tribunal propune căsătoria pe perioadă determinată. Cum motivează această idee
Președinta Tribunalului Argeș, judecatoarea Cornelia Olteanu, vine cu o propunere inedita in ceea ce privește casatoria. ...
-
De neînchipuit pentru Rusia: Marii influenceri ruși din diaspora au rupt tăcerea și îl critică dur pe Vladimir Putin
Mai multi influenceri rusi cunoscuti pentru continut de lifestyle si frumusete au criticat public politicile presedintel ...
-
Mircea Dinescu are o primă reacție după ce casa lui de la Cetate s-a făcut scrum: "Voi renaște ca pasărea Phoenix"
Mircea Dinescu a reacționat pentru prima data dupa ce casa sa de la Cetate, județul Dolj, a fost distrusa intr-un incend ...
-
Dacopatie sau nu, dar s-a descoperit că leagănul civilizației e în Balcani și nu în Africa. Omul de Azmaka a fost primul hominid biped
Oamenii de știința anunța ca au gasit primul stramoș uman care a mers in poziție verticala. Un femur fosilizat atribuit ...
-
Routerul din casă, folosit pentru spionaj. SRI și FBI au oprit o rețea globală controlată de GRU
O operațiune internaționala de amploare a scos la iveala o vulnerabilitate ignorata ani la rand. Mai exact, faptul ca di ...
-
Prețul petrolului a revenit la nivelul de la începutul războiului din Iran. Să vedem dacă și-n România scade pana la nivelul lunii februarie 2026
Anunțul privind redeschiderea Stramtorii Ormuz a avut ca efect imediat scaderea prețului petrolului cu aproape 10 procen ...
-
A fost descoperit "Cimitirul" Cartelurilor mexicane - locul unde au disparut 130.000 de oamenii despre care nimeni nu mai știe nimic
Grupurile de cautare a persoanelor disparute din Mexic au anuntat vineri descoperirea a peste 1.000 de fragmente osoase ...
-
Tragica soartă a prințesei Sara, soția fără chip a prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman
Prințesa Sara bint Mashour Al Saud este soția prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, liderul de f ...
-
Imediat după ce s-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump anunță o întâlnire "specială și, posibil, istorică" cu Xi Jinping
Donald Trump a declarat pe retelele de socializare ca liderul chinez Xi Jinping este „foarte multumit" ca stramtoa ...
-
Orașul european care riscă să dispară sub ape. Scenariul extrem: relocarea completă
Veneția, inclusa in patrimoniul UNESCO, se confrunta de peste un secol cu episoade de inundații din ce in ce mai severe. ...
-
A fost deschisă Strâmtoarea Ormuz. Iran anunță oficial că "se va circula pe rutele deja stabilite"
Veste buna pentru economia mondiala și traficul maritim: Iranul a decis sa ridice restricțiile din Stramtoarea Ormuz. An ...
-
De acum poți să bagi in tine cât vrei: S-a găsit hormonul care inversează obezitatea fără efecte adverse. Medicamentele GLP-1 devin istorie!
Un hormon numit FGF21 poate combate obezitatea prin activarea unui circuit cerebral recent identificat, legat de metabol ...
-
Robert F. Kennedy, secretarul sănătății din SUA: „Am tăiat penisul unui raton ucis pe șosea, gândindu-mă cât de ciudați sunt unii dintre membrii familiei mele"
Robert F. Kennedy Jr. ar fi taiat penisul unui raton ucis pe șosea, conform unei noi carți despre secretarul Departament ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu