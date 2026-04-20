Cum a schimbat lucrul de acasă modul în care românii își folosesc bucătăria

Până în 2020, pentru mulți oameni bucătăria era un loc funcțional și cam atât. Dimineața o cafea la repezeală, seara o cină rapidă, în weekend, meniul era poate ceva mai elaborat dacă veneau musafiri. Munca de acasă a schimbat complet această relație. Când te trezești că petreci opt, zece, uneori douăsprezece ore pe zi sub același acoperiș, bucătăria încetează să mai fie o încăpere de tranzit și devine unul dintre spațiile cele mai folosite din casă. Iar asta a dus la niște modificări vizibile în obiceiurile de consum, de gătit și chiar de amenajare.

Frigiderul s-a mărit și ritmul cumpărăturilor s-a schimbat

Dacă te uiți în jurul tău, probabil observi că prietenii sau rudele care lucrează de acasă și-au schimbat treptat frigiderul cu unul mai mare. Nu e doar o impresie, e o tendință reală. Când nu mai ieși zilnic la prânz și nu mai mănânci la cantină sau la restaurant, trebuie să ai mâncare în casă. Iar mâncarea pentru trei mese pe zi, șapte zile pe săptămână, ocupă loc.

Multe familii au migrat către modele cu mai mult spațiu de depozitare, inclusiv un frigider side by side care îți permite să pui la congelator cantități mari de mâncare pregătită în avans și în frigider să ai legume, fructe, produse lactate fără să trebuiască să joci tetris cu borcanele. Pe Altex.ro poți vedea că gama s-a diversificat serios în ultimii ani, cu modele care au zone separate pentru carne, legume și băuturi. Asta se întâmplă pentru că cererea a crescut, iar oamenii au început să înțeleagă că nu mai e un lux, ci o chestiune practică atunci când tot ce mănânci peste săptămână provine din propriul frigider.

În paralel, ritmul cumpărăturilor s-a schimbat. Dacă înainte mergeai zilnic la magazinul din colț pentru pâine și lapte, acum preferi cumpărături mai consistente la două săptămâni și poate o vizită scurtă pe săptămână pentru produse proaspete. Economisești timp, benzină și, surprinzător, și bani, pentru că atunci când planifici, cumperi mai eficient.

Micul dejun a redevenit o masă reală

Una dintre cele mai frumoase schimbări pe care le-a adus munca de acasă e întoarcerea micului dejun ca masă adevărată. Până să începi să lucrezi din casă, micul dejun era, pentru majoritatea, o cafea cu ceva dulce înghesuit în metrou sau în mașină. Acum ai zece, cincisprezece minute în plus dimineața, pentru că nu mai faci naveta, și le poți investi într-o omletă, niște fructe sau un bol cu iaurt cu cereale.

Lucrul ăsta are efecte pe care nu le vezi imediat, dar care se simt. Începi ziua cu mai multă energie, mănânci mai echilibrat și consumi mai puțin zahăr din gustările de dinainte de prânz. Pe termen lung, multe persoane spun că au slăbit câteva kilograme fără să fi ținut vreo dietă, doar pentru că și-au aranjat mesele.

Pauza de prânz, între masă gătită și comandat pe aplicație

Aici lucrurile stau împărțit. Există două mari categorii de oameni care lucrează de acasă:

cei care își planifică mesele, gătesc duminica pentru toată săptămâna sau improvizează repede ceva cald la pauza de prânz

cei care comandă zilnic pe aplicații, argumentând că nu au timp sau chef să se apuce de gătit între două întâlniri

Ambele variante sunt legitime, dar prima este mult mai benefică atât pentru sănătate, cât și pentru buget. O masă comandată costă în medie 40-50 de lei, iar dacă faci asta cinci zile pe săptămână, ajungi la 1.000 de lei pe lună doar pe prânz. Cu aceiași bani îți faci cumpărături pentru aproape trei săptămâni.

Gătitul în timpul pauzelor nu trebuie să fie ceva complicat. Câteva idei rapide care se fac în 15 minute:

paste cu ton, roșii cherry și măsline

omletă cu legume și o felie de pâine prăjită

orez încălzit cu un ou ochi deasupra și sos de soia

sandvici cald cu șuncă, cașcaval și puțin muștar

supă cremă pregătită din timp și încălzită la microunde

Secretul nu e să ai timp mult, ci să ai ingredientele pregătite în frigider.

Electrocasnicele au devenit o investiție, nu o cheltuială

Când folosești bucătăria de trei ori pe zi în loc de una, îți dai seama repede ce funcționează și ce nu. Cafetiera ieftină care face cafea slabă începe să te enerveze. Cuptorul cu microunde vechi, care încălzește neuniform, devine o frustrare zilnică. Tigaia care lipește mâncarea îți consumă nervii.

Numeroase familii au început să investească în electrocasnice mai bune, nu pentru că le place să cheltuiască, ci pentru că au realizat cât timp pierd cu echipamente slabe. Un espressor bun, o oală sub presiune, un blender care nu se strică după jumătate de an, toate acestea devin parte din infrastructura zilnică de supraviețuire, nu elemente de lux.

Pe piața din România, vânzările de electrocasnice mici au crescut constant în ultimii ani, în special la categoria aparatelor pentru prepararea cafelei și a micului dejun. E o consecință directă a schimbării obiceiurilor.

Bucătăria a devenit și birou, și sală de mese, și loc de socializare

Dacă locuiești în garsonieră sau într-un apartament mic, probabil ai descoperit și tu că bucătăria s-a transformat în spațiu multifuncțional. Dimineața lucrezi acolo cu laptopul pe masă, la prânz mănânci rapid, iar seara, dacă vin prieteni, tot acolo îi primești.

Această schimbare a dus la o atenție mai mare pe amenajare. Oamenii vor acum bucătării mai plăcute, cu lumină bună, cu scaune confortabile, cu prize puse în locuri gândite pentru a putea încărca telefonul sau conecta laptopul. Blaturile trebuie să fie mai spațioase, pentru că pe ele stau și aparatele, și laptopul, și farfuriile, uneori toate în același timp.

Obiceiul de a lua masa împreună s-a întors

Poate cel mai important efect pozitiv al tuturor acestor schimbări e revenirea mesei în familie. Când toți membrii locuiesc și lucrează în aceeași casă, e mai ușor să vă strângeți la prânz sau la cină fără să depindeți de programul de la job și de traficul de la întoarcerea acasă.

Copiii care fac școală online mănâncă acum cu părinții la prânz, lucru imposibil înainte. Partenerii care lucrau în cu totul alte părți ale orașului acum iau o pauză de treizeci de minute împreună. Nu e o situație idilică, uneori sunt tensiuni, uneori fiecare are ceva de rezolvat. Dar timpul petrecut la masă, chiar și fără conversații profunde, construiește ceva pe termen lung.

Munca de acasă nu o să dispară complet, chiar dacă multe companii au chemat oamenii înapoi la birou. Modelul hibrid a prins rădăcini serioase și tot mai mulți angajați negociază să lucreze de acasă cel puțin câteva zile pe săptămână. Asta înseamnă că schimbările din bucătărie sunt, probabil, aici să rămână. Iar dacă te gândești să investești în electrocasnice mai bune sau să îți reorganizezi spațiul, nu e o cheltuială pentru un moft temporar, e o adaptare la un mod de viață care s-a așezat și care nu mai seamănă cu cel de dinainte de 2020.

Sursa foto: pexels.com