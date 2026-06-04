Cum Japonia a făcut imposibilă nașterea copiilor: Ce avem de învățat din experiența lor
Postat la: 04.06.2026 |
Japonia dispare literalmente în fața ochilor noștri, și nu e o exagerare. Anul trecut, în țară s-au născut mai puțin de 700.000 de copii - cel mai scăzut număr din întreaga sa istorie. Guvernul cheltuiește în panică 25 de miliarde de dolari pe an pentru a îmbunătăți situația, dar nimic nu funcționează. Dacă în 2008 țara avea 128 de milioane de locuitori, până în 2070 vor rămâne doar 87 de milioane.
Imaginați-vă: în doar jumătate de secol, o țară întreagă de mărimea Canadei va dispărea pur și simplu din punct de vedere demografic. De ce se întâmplă asta? Pentru a înțelege esența, trebuie să dai jos ochelarii de culoare roz și să privești matematica dură a vieții, care face ca nașterea unui copil în Japonia modernă să semene cu un suicid economic. Să analizăm.
Amploarea reală a catastrofei: dispariția unei națiuni
Problema nu e că s-au născut „puțin mai puțini" copii, ci că sistemul a început să se devoreze pe sine. Amploarea prăbușirii este colosală: țara pierde populație într-un ritm care înainte era posibil doar în timpul războaielor devastatoare sau al epidemiilor. Bugetele uriașe, în trilioane de yeni, pe care statul le pompează în sprijinul natalității, se ard pur și simplu fără niciun rezultat. Aceasta nu e o scădere temporară, ci o schimbare fundamentală care pune sub semnul întrebării însăși existența societății japoneze în viitor.
Mitul „culturii singuraticilor"
Se spune adesea că japonezii au încetat pur și simplu să mai iubească oamenii reali și i-au înlocuit cu desene animate, personaje virtuale sau jocuri. Dar acesta e un mit. Datele arată că interesul pentru divertismentul pentru adulți în Japonia este similar cu cel din alte țări dezvoltate. În Franța se consumă mult conținut similar, dar acolo rata natalității este de 1,7, pe când în Japonia este de doar 1,15. Adevărata cauză nu e că oamenii nu vor dragoste, ci că viața reală a pus un preț prea mare pe ea.
Criza căsătoriei ca primă cauză
În Japonia, nașterea unui copil și căsătoria sunt legate indisolubil. Dacă în Occident, de exemplu în Franța, aproape 60% dintre copii se nasc în afara căsătoriei, în Japonia aceștia reprezintă doar 2%. Adică fără nuntă - fără copii. Iar numărul căsătoriilor a scăzut dramatic: în 2025 s-au înregistrat mai puțin de 500.000 de căsătorii - un nivel specific anului 1933, când populația țării era de două ori mai mică. O treime dintre tineri nu sunt deloc interesați de relații, iar aproape jumătate dintre bărbații de 20 de ani nu au avut niciodată o prietenă. Căsătoria a încetat să mai fie un scop și a devenit o capcană în care nimeni nu vrea să cadă.
Prăpastia carierei pentru femei (Curba în M)
Pentru o femeie japoneză, căsătoria și copiii înseamnă adesea sfârșitul vieții profesionale. Sociologii numesc acest fenomen „curba de angajare în formă de M". O tânără își începe cariera după studii, dar de îndată ce apar copiii, este nevoită să renunțe. Ulterior, unele încearcă să revină, dar nu mai este vorba de o avansare reală, ci de o cădere de pe o stâncă. La locul de muncă se consideră în continuare că o mamă trebuie să se dedice complet casei. Când o femeie realizează că prețul unui copil este pierderea tuturor realizărilor sale și transformarea ei într-o menajeră, alege să se pună pe sine pe primul loc.
Bariera economică pentru bărbați
Dacă înainte un japonez avea „un loc de muncă pe viață" și siguranța zilei de mâine, după criza anilor '90 piața muncii s-a fragmentat. Jumătate dintre tinerii bărbați lucrează astăzi cu contracte temporare sau part-time, fără nicio garanție. Cercetătorii au calculat un „număr magic": pentru a avea măcar o șansă la căsătorie, un tânăr bărbat trebuie să câștige minimum 3 milioane de yeni pe an (aproximativ 20.000 de dolari). Șapte din zece tineri, care nu au ajuns încă la apogeul carierei, nu ating acest prag. Doar unul din cinci bărbați cu un loc de muncă instabil își poate permite să se căsătorească.
Coșmarul locuințelor
Chiar dacă un cuplu a strâns bani pentru nuntă, nu are unde să locuiască. În Tokyo, prețul mediu al unui apartament nou în 2025 a depășit 100-150 de milioane de yeni. Prețurile locuințelor au crescut cu 40% într-un singur an. Închirierea unui minuscul cuib familial de 45-50 de metri pătrați (cât un garaj pentru două mașini) costă între 1.300 și 2.300 de dolari pe lună. Ținând cont că doar creșterea unui copil până la gimnaziu costă peste 100.000 de dolari, matematica unei familii pur și simplu nu se adună.
Iluzia locuințelor ieftine la țară
Internetul e plin de povești despre case abandonate în satele japoneze, care se oferă aproape gratuit sau cu 500 de dolari. Pare a fi o soluție! Dar în Japonia există aproximativ 9 milioane de astfel de case goale și nimeni nu vrea să locuiască în ele. Motivul e simplu: carierele și salariile decente există doar în orașele mari. Mutarea la țară pentru un tânăr înseamnă un exil economic. Guvernul a oferit familiilor câte 7.000 de dolari pentru a se muta din Tokyo, dar în decurs de un an mai puțin de 2.400 de persoane au acceptat. Fără muncă, o casă, chiar și gratuită, nu are sens.
Cultura orelor suplimentare ca taxă pe viață
Cultura muncii japoneză face viața de familie fizic imposibilă. Aproximativ 10% dintre toți angajații (milioane de oameni) fac ore suplimentare de peste 80 de ore în fiecare lună. Mai mult de jumătate dintre angajați suferă de stres sever, iar unul din patru, la un astfel de program, se află într-o stare de depresie sau anxietate. Munca este un „cost de întreținere" pe care îl plătești în fiecare săptămână pur și simplu pentru dreptul de a rămâne în sistem, nelăsând timp pentru nimic altceva.
Inegalitatea în treburile casnice
Chiar dacă ambii soți lucrează, toate treburile gospodărești cad în sarcina femeii. Soțiile petrec de cinci ori mai mult timp cu treburile casnice decât soții. O femeie angajată cu normă întreagă petrece în plus câteva zeci de ore pe săptămână curățând și gătind. Total - peste 65 de ore de muncă pe săptămână. Este o muncă pe două fronturi, unde pe unul nu ești plătită și nu ai pauză de prânz, iar pe ambele te simți vinovată că nu reușești să faci totul.
Matahara: hărțuirea mamelor
În birouri există o regulă nescrisă împotriva femeilor însărcinate, numită „matahara" (hărțuire maternală). Nu sunt doar comentarii răutăcioase, ci o presiune sistematică pentru a face femeia să se simtă de prisos. Este exclusă din proiecte importante, se șușotește pe la spate că nu este „dedicată muncii". Maternitatea în această cultură devine o scuză perpetuă față de colegi pentru că exiști și pleci acasă la timp.
Tații-fantomă și cultura „trădării"
Și bărbații suferă din cauza sistemului. Mai puțin de o treime dintre tați ajung acasă la timp pentru a cina cu familia. Copiii cunosc vocea tatălui la telefon, dar nu îl văd la masă. Deși în Japonia există legi excelente privind concediul paternal, în 2024 doar doi din cinci bărbați l-au utilizat. A lua un astfel de concediu este considerat o trădare a echipei. Sistemul îl obligă pe bărbat să fie un „tată absent", altfel își pierde statutul și cariera.
Dubla povară a îngrijirii
Generația tânără (în special femeile de 30-40 de ani) a ajuns în cleștele „îngrijirii duble". Trebuie să crească simultan copii mici și să aibă grijă de părinții îmbătrâniți. Fiecare a zecea femeie în această situație este nevoită să renunțe complet la muncă. Privind spre viitor, tinerii nu văd bucuria părinților, ci decenii de muncă grea și neplătită pe două fronturi, care le va consuma cei mai buni ani.
„Sicriul" demografic și avertismentul pentru lume
Japonia nu este o excepție, ci o previzualizare a viitorului pentru întreaga lume. Piramida sa demografică s-a răsturnat și a luat forma unui sicriu: dacă în 1980 la un pensionar reveneau 7 angajați, acum sunt 1,4, iar până în 2050 va fi 1 la 1. Asta înseamnă că fiecare persoană angajată va purta literalmente un bătrân pe umeri. Taxele și asigurările nu vor merge spre dezvoltarea viitorului, ci spre plata trecutului.
Japonia încearcă să înlocuiască oamenii cu roboți, automatizând totul - de la agricultură la magazine - dar asta nu rezolvă problema lipsei de oameni vii și a ideilor noi. Bogăția țării (14 trilioane de dolari în active) este concentrată în mâinile persoanelor de peste 65 de ani, care nu investesc în creștere, iar „banii tineri" fug din țară în căutarea unui trai mai bun.
Experiența japoneză arată: atunci când regulile vieții nu mai sunt corecte, când economia cere mai mult decât poate da o familie, iar o locuință costă cât un zbor în cosmos, oamenii pur și simplu încetează să mai joace acest joc. Aleg să își protejeze viața personală solitară în locul susținerii unui sistem care nu îi susține. Japonia a întâlnit prima această provocare, dar matematica sugerează că celelalte țări dezvoltate urmează același drum.
Sursa: guvernu.ro
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