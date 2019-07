Cumpănaşu, dezvăluiri şocante: tatăl victimei, pus de poliţie să spargă uşile la descinderi

Alexandru Cumpănașu a revenit, vineri seara, cu noi detalii înfiorătoare în cazul crimei din Caracal.

„Am ascultat cu mare greutate ce a spus procurorul-șef de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt. Ne-a vorbit de viața unui om de parcă era un băţ. Procurorul ierarhic superior poate să ceară dosarul imediat. Avea dreptul și chiar obligația, dacă a văzut tot ce am arătat noi public, să ceară dosarul. Așa s-a și întâmplat, doar dacă nu cumva domnul Licu a dispus să i se dea dosarul. Păi cum a ajuns dosarul la ea dacă nu are dreptul să intre în anchetă? Putea să facă acest lucru, are dreptul legal. Mi s-a părut o dezumanizare a acestei ființe. N-a zis nicio secundă că sufleul acela de 15 ani a murit și a murit din vina noastră", a spus Alexandru Cumpănaşu, la antena3, notează stiripesurse.ro.

Cumpănașu a povestit şi un episod revoltător prin care a fost nevoit să treacă tatăl fetei ucise. „Eu nu pot să-i las pe oamenii ăștia nepedepsiți. Șeful Poliției Caracal i-a spus tatălui Alexandrei că 'dacă cumva s-a încurcat cu vreunul, o să plătești tu pagubele acestei investigații'. L-a chemat să participe la două dintre cele trei descinderi, punându-l pe el să spargă ușile", a mai spus Cumpănaşu.