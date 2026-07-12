SRI are un buget anual de 1,5 miliarde de euro. Racolează în permanență oameni, cu salarii de 7.500 de lei net de la intrare, plus chirie

SRI folosește instituții întregi de presă ca să îndobitocească, să facă propagandă, ori asta nu mai e democrație. E cel mai mare buget pentru spionajul intern, în NATO, pese noi mai sunt doar FBI și MI5.

SRI are un buget mai mare decât BND (serviciul secret al Germaniei) decât al Franței, Spaniei și Italiei luate la un loc. Acest buget e mai mare decât bugetul Capitalei, comentează jurnalistul Dinu Popescu. Mai spune că e ridicol ca serviciul de spionaj intern să aibă un buget de zece ori mai mare decât cel care se ocupă de spionajul extern (estimează bugetul SIE la 150 de milioane de euro anual). Conchide că e explicabil doar dacă se consideră că dușmanii sunt în interiorul granițelor, nu afară.

În aprilie, o nouă lege de tip Big Brother a trecut prin Camera Deputaților fără vot, prin aprobare tacită. Inițiativa, care așteaptă dezbaterea la Senat, aduce moficări la Legea Siguranței Naționale din 1991 (pe care o invocă și legile ulterioare ale cenzurii, de la Adrian Năstase și Crin Antonescu, la Silviu Vexler). Parlamentarul Dumitru Coarnă a spus că e o lege scrisă de servicii, după ce fusese respinsă în alți ani și s-a întors cu alți inițiatori în aproximativ aceeași formă. Ulterior, SRI a confirmat că a fost consultat și a participat la redactarea proiectului.

Propunerea abilitează o serie de instituții (SRI, SIE, SPP și ministerele de Interne, Justiție și Apărare, prin serviciile lor) să folosească inteligența artificială pentru o supraveghere vastă a comunicațiilor online, creând baze de date fără mandatul individual de urmărire, emis de judecător pentru cei cercetați sub suspiciunea comiterii unor infracțiuni. Chiar și cât au existat asemenea opreliști, mandatele pe siguranță națională au fost abuzate. De exemplu, dacă un politician de la vârf e investigat, s-a ajuns ca toată conducerea partidului să aibă telefoanele ascultate, fiind inclusă în cercul de cunoștințe.

Noul proiect de lege are 15 inițiatori de la 7 partide. 5 de la PSD (Fifor, Stroe, Matichescu, Mândroc și Weber), 4 de la PNL (Pauliuc, Coșa, Ciobotaru, Cozma). Din cei trei inițiatori de la AUR (fostul șef al Marelui Stat Major, Mircia Chelaru, Ciprian Iacob și Nicolae Vlahu) ultimii doi și-au retras semnătura după scandalul din presă. Doi sunt de la USR (Șipoș și Bodea), iar unul de la grupul transfugilor PACE (Ștefan Borțun, plecat din POT).