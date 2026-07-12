Alegeri în Franța: Marine Le Pen câștigătoare în al doilea tur în toate scenariile conform unui nou sondaj

Un nou studiu realizat de institutul Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche arată o consolidare a poziției lui Marine Le Pen în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale franceze din 2027, aceasta conducând detașat în primul tur și fiind creditată ca favorită în fața tuturor potențialilor contracandidați din turul decisiv.

În același timp, stânga franceză, prin reprezentantul extremei stângi La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, recuperează teren și se apropie strâns de o calificare în finala prezidențială, profitând de fragmentarea și scăderea în sondaje a candidaților din zona de centru, scrie Le Figaro

Marine Le Pen domină detașat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2027, fiind cotată cu un scor între 34% și 35,5% în funcție de contracandidații săi, în timp ce Jean-Luc Mélenchon se apropie de Édouard Philippe pentru o calificare în turul al doilea, conform sondajului Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche.

În acest studiu, Marine Le Pen nu înregistrează o scădere după condamnarea sa în apel de marțea trecută pentru delapidare de fonduri publice. Decizia sa de a candida oricum, prin intermediul unui recurs în casație care suspendă executarea pedepsei, pare să dea roade.

Lidera partidului RN este creditată cu peste 34% din voturi, indiferent de configurația analizată. De asemenea, ea este indicată în continuare ca fiind câștigătoare în turul al doilea: la o diferență foarte mare în fața lui Jean-Luc Mélenchon (67,5% față de 32,5%) și într-un scrutin mult mai strâns în fața lui Édouard Philippe (52% față de 48%).

În ceea ce îi privește pe contracandidații săi, sondajul arată o scădere de 4 puncte pentru candidatul partidului macronist Horizons, Édouard Philippe, creditat cu 16,5% într-o configurație cu socialistul Raphaël Glucksmann și ecologista Marine Tondelier de partea stângii și fără macronistul Gabriel Attal. În acest scenariu, el este talonat de Jean-Luc Mélenchon, cotat la 16%. Pe de altă parte, Édouard Philippe, primarul orașului Le Havre scade la 14% în cazul în care candidatul partidului lui Macron, Renaissance, Gabriel Attal, își menține candidatura.

În această ultimă ipoteză, candidatul partidului de extrema stânga la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, îl depășește ușor, ajungând la 14,5% și obținând calificarea în turul al doilea.

Liderul extremei stângi înregistrează o creștere, situându-se între 14,5% și 16% în funcție de configurații. Cea mai favorabilă variantă pentru el este aceea în care restul stângii este reprezentat de liderul socialist, Raphaël Glucksmann, și de șefa ecologiștilor, Marine Tondelier. În general, o candidatură a macronistului Gabriel Attal, în locul lui Édouard Philippe, l-ar plasa pe acesta într-o competiție foarte strânsă cu Jean-Luc Mélenchon.

Liderul extremei stângi La France Insoumise l-ar devansa cu 14,5% față de 13,5% în cazul în care Raphaël Glucksmann și Marine Tondelier ar fi de asemenea candidați. În schimb, s-ar afla ușor în fața lui, cu 15,5% față de 15%, într-o configurație cu comunistul François Ruffin și fostul presedinte socialist François Hollande din partea stângii.

Sondajul a fost realizat online în zilele de 9 și 10 iulie, pe un eșantion de 1.503 persoane reprezentative pentru populația franceză cu vârsta de peste 18 ani* dintre care 1.390 înscrise pe listele electorale, folosind metoda cotelor. Marja de eroare este cuprinsă între 1,4% (pentru un scor de 5%) și 3,1% (pentru un scor de 50%).