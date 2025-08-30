Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât se presupunea
30.08.2025
Curentul oceanic esențial care menține Europa în condiții optime de viață ar putea începe să se oprească în acest secol, potrivit unor studii olandeze. În aceste condiții o eră ice-age nu este imposibilă în această zonă.
Șeful departamentului pentru climă al Uniunii Europene a avertizat că Gulf Stream ar putea să se prăbușească în câteva decenii, după ce oamenii de știință olandezi au descoperit că sunt curenți oceanici cheie care slăbesc în intensitate mai repede decât se credea.
Circulația meridională de răsturnare a Atlanticului (AMOC), sistemul care face parte din Gulf Stream (Curentul Golfului) - un curent al Oceanului Atlantic care împiedică Europa să devină înghețată - ar putea începe să se oprească în anii 2060 ca urmare a schimbărilor climatice, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Utrecht, publicat săptămâna aceasta, scrie Politico.
Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a descris concluziile într-o postare pe rețelele de socializare ca fiind un „semnal de alarmă".
Comisarul a remarcat că Gulf Stream „transportă apele tropicale calde spre nord, menținând iernile din Europa de Nord mult mai blânde decât în regiunile situate la aceeași latitudine, cum ar fi Canada. Acest nou studiu arată că Gulf Stream ar putea să se prăbușească în timpul vieții noastre"
Oprirea AMOC ar duce la scăderea drastică a temperaturilor în Europa, chiar și în contextul încălzirii globale. Acest lucru ar reduce, de asemenea, precipitațiile și ar aduce probabil veri și mai secetoase, cu consecințe devastatoare pentru agricultură.
La începutul acestei luni, vicepreședinta Comisiei Europene, Teresa Ribera, responsabilă cu politica ecologică globală a UE, a sugerat că AMOC ar trebui „adăugat la lista acronimelor de securitate națională din Europa", având în vedere impactul sever al unei întreruperi.
Studiul olandez, care analizează 25 de modele climatice diferite, a constatat că, într-un scenariu de emisii moderate - adică o creștere a temperaturilor globale cu aproximativ 2,7 grade Celsius peste nivelurile preindustriale în acest secol - AMOC ar putea începe să se prăbușească începând cu 2063.
Planeta s-a încălzit deja cu 1,3 °C și, conform planurilor climatice actuale ale guvernelor, se îndreaptă spre o încălzire de 2,7 °C. În scenariul cu emisii ridicate și încălzire peste 4 °C, considerat improbabil, oprirea ar putea avea loc încă din 2055, au constatat cercetătorii.
Studii anterioare arătau că un colaps era improbabil în acest secol.
Sybren Drijfhout, președintele departamentului de științe oceanice și terestre de la Universitatea din Southampton și cercetător la Institutul Meteorologic Regal al Țărilor de Jos, a declarat că studiul de la Utrecht este „solid".
Drijfhout, care nu a participat la elaborarea studiului de la Utrecht, a publicat joi un studiu separat care a ajuns la o concluzie similară cu privire la faptul că AMOC va atinge un punct de inflexiune în acest secol, intrând într-o fază de declin înainte de a se opri după anul 2100.
Conform acestui studiu, scenariul improbabil al emisiilor ridicate are o probabilitate de 70% de a duce la un astfel de colaps al AMOC, în timp ce scenariul moderat - creșterea de 2,7 °C pe care planeta o înregistrează în prezent - are o probabilitate de 37%.
Cu toate acestea, chiar și un scenariu cu emisii reduse, în conformitate cu obiectivele acordului climatic de la Paris din 2015, care limitează încălzirea la sub 2 °C, scriu cercetătorii, prezintă o probabilitate de 25% de oprire.
„Pe baza modelelor actuale, concluzionăm că riscul unei întreruperi a AMOC în nord este mai mare decât se credea anterior", au scris Drijfhout și colegii săi.
În postarea sa, Hoekstra și-a exprimat frustrarea față de faptul că, în ciuda amenințării reprezentate de încălzirea globală, clima a devenit o prioritate din ce în ce mai puțin importantă în politica europeană din ultimii ani.
„Există senzația că schimbările climatice au trecut pe plan secund, deoarece suntem prea ocupați cu alte probleme urgente", a scris el.
„Progresul necesită timp... nu este liniar", a continuat el, insistând că „vor exista momente în care atenția va scădea. Așadar, mulțumim mult acestor oameni de știință pentru că ne-au dat încă un semnal de alarmă serios în ceea ce privește clima".
