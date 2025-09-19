Date incredibile după majorarea TVA în domeniul imobiliar: Ce se întâmplă pe piața construcțiilor
Postat la: 19.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Vin date incredibile de la INS după ce TVA a fost majorat în domeniul imobiliarelor și pe piață a apărut teama că numărul imobilelor vândute va scădea. Volumul lucrărilor de construcții din România continuă să crească, chiar dacă Guvernul a introdus recent taxe și majorări de TVA care ar fi putut încetini investițiile. Datele Institutului Național de Statistică arată că, în iulie 2025, lucrările de construcții au avansat cu peste 27% față de luna precedentă, în special în cazul clădirilor rezidențiale, nerezidențiale și al construcțiilor inginerești, cum sunt drumurile, podurile sau rețelele de utilități, scrie Mediafax.
Creșteri importante s-au înregistrat atât la lucrările noi, cât și la reparațiile capitale și întreținerea curentă, iar comparația cu iulie 2024 arată o creștere anuală de peste 40%. Aceasta sugerează că, deși măsurile fiscale - cum ar fi taxa pe stâlp, TVA-ul pe dividende sau alte majorări de taxe - pot complica investițiile, sectorul construcțiilor rămâne unul dinamic și activ. Volumul lucrărilor de construcții din România a înregistrat creșteri importante în primele șapte luni ale anului 2025, arată datele Institutului Național de Statistică. Cele mai mari avansuri s-au înregistrat la clădirile rezidențiale, clădirile nerezidențiale și construcțiile inginerești.
În luna iulie 2025, comparativ cu iunie, volumul total al lucrărilor a crescut cu 27,2%, iar după ajustarea pentru zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterea a fost de 20,1%. Această creștere s-a datorat în special lucrărilor de reparații capitale (+43%) și construcțiilor noi (+23,6%). Clădirile rezidențiale au avansat cu aproape 38%, cele nerezidențiale cu aproape 34%, iar construcțiile inginerești cu peste 21%. Față de iulie 2024, creșterea volumului lucrărilor a fost și mai mare, de 41,1% în serie brută și 30,9% după ajustare. Reparațiile capitale au urcat cu 67,4%, întreținerea și reparațiile curente cu 41,1%, iar construcțiile noi cu 35,7%.
Pe întreg intervalul 1 ianuarie - 31 iulie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 12,2% față de perioada similară din 2024, majorările fiind vizibile mai ales la reparațiile capitale (+55%) și la construcțiile noi (+9,3%). Lucrările de întreținere și reparații curente au înregistrat o scădere ușoară de 0,3%. Datele arată că sectorul construcțiilor continuă să fie unul dinamic, cu cele mai mari creșteri în reparații capitale și construcții noi, în special la clădirile rezidențiale și proiectele inginerești.
