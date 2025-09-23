De la 1 octombrie 2025 începe radierea mașinilor din oficiu daca au ITP expirat mai mult de 3 ani. Alte situații de scoatere automata din circulație

Începând cu octombrie 2025, procesul de radiere din oficiu a unui vehicul devine o procedură administrativă esențială, care poate avea loc fără intervenția directă a proprietarului. Aceasta se aplică în diverse situații legale, precum distrugerea vehiculului, înmatricularea în altă țară, suspendarea prelungită a înmatriculării sau expirarea Inspecției Tehnice Periodice.

În anul 2025, radierea din oficiu a unui autoturism este un proces administrativ prin care autoritățile competente elimină un vehicul din evidențele oficiale, fără a fi necesară o solicitare din partea proprietarului. Acesta se poate realiza în mai multe situații, reglementate prin legislația actuală, ce prevăd scenarii precise în care vehiculul poate fi scos din circulație automat.

Un motiv pentru radierea din oficiu este expirarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP). Conform reglementărilor în vigoare, autoturismele care au ITP-ul expirat de 3 ani sau mai mult vor fi radiate automat din circulație. Proprietarii acestor vehicule vor primi o notificare în termen de 10 zile, iar aceștia vor trebui să se prezinte la primărie pentru a scoate vehiculul din evidențele oficiale și a înceta plata impozitului. Această măsură are rolul de a elimina din circulație vehiculele care nu mai îndeplinesc standardele tehnice minime de siguranță.

Dacă un vehicul are înmatricularea suspendată pentru o perioadă mai mare de 9 luni, din cauza faptului că noul proprietar nu a actualizat dreptul de proprietate, acest vehicul va fi radiat automat. De asemenea, în cazul în care înmatricularea a fost suspendată pe o perioadă de 3 ani, radierea se va face din oficiu, fără a fi necesară nicio intervenție din partea proprietarului. Aceste reglementări sunt menite să prevină vehiculele care nu sunt utilizate corespunzător și care nu sunt actualizate în evidențele oficiale.

Unul alt caz de radiere din oficiu se referă la vehiculele care au fost scoase definitiv din uz, de obicei prin procesul de distrugere. Conform legislației, atunci când autoritățile competente sau operatorii economici autorizați emit un certificat de distrugere, care atestă că vehiculul a fost dezmembrat și scos definitiv din circulație, acesta va fi radiat automat din evidențele oficiale. Radierea se face pe baza notificării trimise de aceste entități, iar vehiculul este scos definitiv din circulație, fără a fi nevoie ca proprietarul să facă vreo cerere.

Un alt caz care poate determina radierea din oficiu al unui vehicul este înmatricularea acestuia într-o altă țară. Atunci când un vehicul a fost scos definitiv din România și a fost înmatriculat permanent într-un alt stat, autoritățile române vor radia vehiculul din evidențele naționale pe baza unei notificări primite de la autoritățile competente ale statului respectiv. Acestea confirmă înmatricularea vehiculului în noua jurisdicție, iar radierea va avea loc automat, fără a fi necesară intervenția proprietarului.

Un alt caz în care radierea se face din oficiu vizează vehiculele istorice sau cele care au suferit o suspendare prelungită a înmatriculării. În conformitate cu Ordonanța de Urgență 84/2024, vehiculele care au suspendată înmatricularea de mai mult de 10 ani vor fi radiate automat de către autoritățile competente. Suspendarea înmatriculării poate avea loc din diverse motive, însă dacă perioada depășește 10 ani, autoritățile vor iniția radierea din oficiu. În acest caz, nu este necesară nicio cerere din partea proprietarului.