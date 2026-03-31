De la războiul hibrid, la regimul hibrid, via SRI

Imagologia creată de SRI a fost aceea de super-elită în constelația statelor NATO. SRI nu trebuia să livreze nimic. Era suficient doar să ceară, pentru a i se da totul cu asupra de măsură.

Șandramaua construită migălos în 35 de ani s-a năruit în clipa în care la finișul scrutinului din 2024 a sosit călare pe un cal alb, un nene înarmat cu o ploscă cu apă, niscaiva hrană în traistă și oleacă de energie în priviri.

Primul reflex al SRI a fost să debiteze că nenea pe cal alb a trecut pe sub radar. Al doilea, că mârțoaga pe care călărește este un cal troian made in USSR și că hibrizii ne atacă înverșunat din toate direcțiile.

Al treilea, a fost să slobozească un chiot de luptă în dealul Cotrocenior, că vin rușii, neamule. Agenții de influență au măsurat primejdia în kilometri și au calculat că muscalii râcâie deja în lemnul porților orașului.

Începând din clipa aceea am intrat în zodia imbecilității și nu avem niciun semn demn de încredere că vom ieși din ea, în anii de secetă nicușoriști care urmează, după anii de pârjol iohanist.

Incapabilă să-l izoleze pe omul călare pe calul alb, puterea a recurs la măsuri excepționale, dizolvând într-o simplă hotărâre a CCR, voința a 9 milioane de alegători.

Ieșiți din războiul hibrid, ne-am trezit direct în inima regimului hibrid. Corupția a rămas aceeași, SRI a luat ca de obicei banii de la Sănătate, mafia judecătorească își albește clienții, iar procesul legislativ este înlocuit cu ordonanțe de urgență, porunci adresate parlamentului, de către executiv.

Societatea civilă și presa sunt libere în teorie, dar lesa lor este vizibilă din Cosmos. Audiovizualul este colonizat de partidele de guvernământ și evoluează din stipendiile pentru publicitate, în limitele libertății de opinie trasate de sponsori.

Conform indicelui anual al democrației realizat de publicația The Economist, România a fost recent clasificată ca regim hibrid, coborând de la statutul de democrație defectă, după procesul de anulare a alegerilor.

Cornel Ivanciuc