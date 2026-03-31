De la războiul hibrid, la regimul hibrid, via SRI
Postat la: 31.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Imagologia creată de SRI a fost aceea de super-elită în constelația statelor NATO. SRI nu trebuia să livreze nimic. Era suficient doar să ceară, pentru a i se da totul cu asupra de măsură.
Șandramaua construită migălos în 35 de ani s-a năruit în clipa în care la finișul scrutinului din 2024 a sosit călare pe un cal alb, un nene înarmat cu o ploscă cu apă, niscaiva hrană în traistă și oleacă de energie în priviri.
Primul reflex al SRI a fost să debiteze că nenea pe cal alb a trecut pe sub radar. Al doilea, că mârțoaga pe care călărește este un cal troian made in USSR și că hibrizii ne atacă înverșunat din toate direcțiile.
Al treilea, a fost să slobozească un chiot de luptă în dealul Cotrocenior, că vin rușii, neamule. Agenții de influență au măsurat primejdia în kilometri și au calculat că muscalii râcâie deja în lemnul porților orașului.
Începând din clipa aceea am intrat în zodia imbecilității și nu avem niciun semn demn de încredere că vom ieși din ea, în anii de secetă nicușoriști care urmează, după anii de pârjol iohanist.
Incapabilă să-l izoleze pe omul călare pe calul alb, puterea a recurs la măsuri excepționale, dizolvând într-o simplă hotărâre a CCR, voința a 9 milioane de alegători.
Ieșiți din războiul hibrid, ne-am trezit direct în inima regimului hibrid. Corupția a rămas aceeași, SRI a luat ca de obicei banii de la Sănătate, mafia judecătorească își albește clienții, iar procesul legislativ este înlocuit cu ordonanțe de urgență, porunci adresate parlamentului, de către executiv.
Societatea civilă și presa sunt libere în teorie, dar lesa lor este vizibilă din Cosmos. Audiovizualul este colonizat de partidele de guvernământ și evoluează din stipendiile pentru publicitate, în limitele libertății de opinie trasate de sponsori.
Conform indicelui anual al democrației realizat de publicația The Economist, România a fost recent clasificată ca regim hibrid, coborând de la statutul de democrație defectă, după procesul de anulare a alegerilor.
Cutii întregi cu sute de mii de euro găsiți de DNA în casa șefului ARR - fostul șef de cabinet al lui Grindeanu de la Ministerul Transporturilor
Cutii de carton cu calupuri de sute de mii de euro au fost gasite de anchetatorii DNA in casa șefului Autoritații Rutier ...
-
SUA cer urgent o baterie Patriot din Polonia. Guvernul de la Varșovia refuză: "Acestea servesc la apărarea spațiului nostru aerian!"
Dupa cum a informat luni ziarul „Rzeczpospolita", Statele Unite au sugerat ca una dintre bateriile poloneze ale si ...
-
Interes uriaș pentru site-ul de licitatii al ANAF: Peste 5 milioane de vizualizări pentru autoturisme de senzație. Toate bunurile confiscate vor fi valorificate online
Noua platforma digitala dedicata vanzarii la licitația bunurilor confiscate de ANAF, platforma care este deja disponibil ...
-
Examenul Cambridge: pasul care îi oferă copilului tău încredere și oportunități reale
Daca te gandești la viitorul copilului tau, probabil ai luat deja in calcul importanța limbii engleze. Nu mai este doar ...
-
Idei memorabile de cadouri pentru grupul tău de prieteni
Secretul unui cadou reușit pentru prieteni nu sta neaparat in valoarea sa materiala, ci in capacitatea de a transmite me ...
-
Ce ascunde planul de pace al lui Donald Trump pentru Iran
Razboaiele din Iran și Ucraina nu se vor incheia prea curand. Planul de pace in 15 puncte pe care SUA l-au transmis Iran ...
-
Am fost, sau n-am fost acolo?! NASA amână sau anulează pe bandă misiunile spațiale pe Lună: "Se va ajunge și la aselenizare, dar cu pași mici, nu prin salturi tehnologice"
Începand cu decembrie 2025, NASA are un nou administrator, in persoana miliardarului Jared Isaacman - care este și ...
-
Trump construieste o adevarata retea de bunkere subterane in jurul Casei Albe ca pentru o Apocalipsă
Acțiunile recente și declarațiile publice ale administrației Trump din martie 2026 confirma o concentrare strategica pe ...
-
Israel a trecut legea pedepsei cu moartea prin spânzurare pentru palestinienii condamnați pentru atacuri letale
Parlamentul Israelului a adoptat luni o lege care face din spanzurare pedeapsa standard pentru palestinienii condamnați ...
-
Experimentul CERN care înfioară comunitățile științifice: Cercetătorii au reușit să transporte antimaterie cu camionul
Nu intr-un film SF, nu intr-un scenariu apocaliptic, ci intr-un camion real, pe drumurile unui complex științific. &Icir ...
-
România a lansat al treila satelit experimental pe orbită cu o rachetă Space X a lui Elon Musk
O racheta Falcon 9 a SpaceX a decolat de la Vandenberg Space Force Base, California, in misiunea Transporter-16 - 119 sa ...
-
Bruxelles-ul a găsit soluția: Europenii sunt îndemnați să călătorească mai puțin pentru a evita criza energetică
Comisia Europeana le cere statelor membre sa ia in calcul reducerea consumului de petrol și gaz, in special in sectorul ...
-
Donald Trump spune că a câștigat războiul cu Iranul dar trimite mii de parașutiști americani pe front
Mii de soldati din Divizia de elita 82 Aeropurtata a armatei SUA au inceput sa soseasca in Orientul Mijlociu, au declara ...
-
Raport: Numărul cazurilor de hărţuire a creştinilor în Israel a crescut cu 63% în 2025
Numarul incidentelor de hartuire impotriva populatiei crestine din Israel, de la scuipaturi pana la violenta fizica sau ...
-
În China se interzice utilizarea apartamentelor drept locuri de veci. Blocuri întregi sunt folosite drept cimitire
China interzice utilizarea apartamentelor ca locuri de veci. Masura se va aplica incepand de marți. Numeroși chinezi cum ...
-
Podgoria "Dealurile Chimiei": În România se comercializează cele mai periculoase vinuri din UE care n-au "vazut" niciodata boaba de strugure
În urma unui control realizat de UE in mai multe țari comunitare privind vinurile care se comercializeaza pe piața ...
-
Operațiune Top-secret - Rusia infiltrează rețelele de spioni în Europa: "Colaborezi sau faci 15 ani de închisoare"
Mesaje și inregistrari obținute de jurnaliști ofera o imagine rara asupra modului in care serviciile de informații ruse ...
-
Cum afectează cataracta congenitală dezvoltarea copilului și cum poate fi gestionată
Cataracta congenitala, deși mai puțin cunoscuta, reprezinta o afecțiune oculara care poate influența foarte mult dezvolt ...
-
Ce se întâmplă cu o casă fără termoizolație corectă după 5–10 ani
La prima vedere, o casa noua pare solida și bine pusa la punct. Pereții sunt proaspat finisați, ferestrele sunt moderne, ...
-
O nouă strâmtoare, la un pas de a fi blocată, după ce rebelii Houthi s-au alăturat Iranului în războiul din Golf. Consecințele ar fi catastrofale pentru întreaga lume
Razboiul din Iran amenința comerțul global, riscul blocarii stramtorii Bab el-Mandeb ar putea paraliza transporturile ma ...
-
Se apropie un război nuclear apocaliptic. Donald Trump își face un mega-bunker sub noua sală de bal de la Casa Albă
Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca armata americana construieste un "complex mare" sub monumentala sala de bal ...
-
Viitorul lui Elon Musk e ca-n Brave New World: revoluție spațială, dominația inteligenței artificiale și spectrul șomajului global
Într-un interviu amplu acordat pe YouTube, Elon Musk a schițat o viziune ambițioasa - pentru unii, chiar radicala ...
-
NASA trimite în această săptămână astronauți pe Lună. De ce nu va avea loc o aselenizare VIDEO
NASA se pregatește sa trimita din nou astronauți spre Luna, dupa mai bine de 50 de ani, prin misiunea Artemis 2, program ...
-
Atenție la ce cod Qr scanezi. Noua înșelătorie care te lasă fără bani după ce plătești cu telefonul
Escrocheriile cu coduri Qr, cunoscute drept „quishing", profita de graba și increderea utilizatorilor pentru a le ...
-
Cerul Australiei s-a colorat într-un roșu aprins, făcând totul să arate ca într-un film despre sfârșitul lumii
Recent, mai multe zone din Australia au fost martorele unui spectacol neobișnuit care a impanzit internetul: cerul s-a c ...
-
Rusia încurajează furturile auto din Europa - inclusiv România: o mașină furată de oriunde din Occident poate deveni una cu acte în regulă pe drumurile rusești
Rusia ia in calcul o masura destul de controversata care a pus deja Europa pe jar: legalizarea mașinilor furate din Occi ...
-
Criză energetică fără precedent: Romgaz nu mai are gaze pentru clienții casnici cel putin până în aprilie 2027
În ciuda mult-așteptatei oferte de gaze ieftine pentru populație, reglementarea prețurilor care incepe de la 1 apr ...
-
Se adevereşte cel mai sumbru scenariu prinvind soarta gheţii din Arctica din Apocalipsa Climatică
Suprafața gheții marine din Arctica a atins in aceasta iarna cel mai scazut nivel maxim inregistrat vreodata, potrivit d ...
-
Românii intră în foame cruntă: expiră plafonarea prețului alimentelor de bază, iar scumpirile se anunță în lanț dupa scumpirea carburantilor
Dupa creșterile semnificative ale prețurilor la carburanți și gaze, consumatorii din Romania se confrunta cu un nou val ...
-
Piața semiconductorilor se va prăbuși din cauza războiului din Iran: Rusia poate deveni un jucător cheie
Piața semiconductorilor se prabușește din cauza razboiului din Iran. Rusia, prin resursele ei, poate deveni un jucator c ...
