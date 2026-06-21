Decizie istorică pentru ortodocși: De teama lui Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan a ordonat redeschiderea Seminarului Teologic Halki

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a ordonat duminică reluarea discuţiilor privind redeschiderea Seminarului Teologic Halki, una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ ale Bisericii Ortodoxe, închisă de autorităţile turce în urmă cu peste cinci decenii, relatează Reuters.

Decizia vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump este aşteptat să efectueze luna viitoare o vizită la Ankara cu ocazia summitului NATO şi a susţinut anterior redeschiderea instituţiei, scrie news.ro.

Seminarul Halki, centru istoric al formării clerului ortodox

Seminarul Halki, fondat în 1844 pe insula Heybeliada, în apropiere de Istanbul, a fost principalul centru de formare teologică al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. De-a lungul timpului, instituţia a pregătit generaţii de clerici ortodocşi, inclusiv pe actualul patriarh ecumenic Bartolomeu.

Şcoala a fost închisă în 1971 în urma unei decizii a Curţii Constituţionale a Turciei, care a stabilit că instituţiile private de învăţământ superior trebuie să fie afiliate universităţilor de stat. Patriarhia a refuzat această condiţie, iar seminarul şi-a încetat activitatea.

Presiuni internaționale și o „nouă fază" a negocierilor

Problema redeschiderii a fost ridicată de Trump în timpul discuţiilor purtate cu Erdogan la Washington anul trecut.

Turcia, deşi este un stat cu populaţie majoritar musulmană şi instituţii laice, a fost supusă de-a lungul anilor presiunilor din partea Greciei, Statelor Unite şi Uniunii Europene pentru a permite reluarea activităţii seminarului.

Mitropolitul Emmanuel de Calcedon, a cărui eparhie include Istanbulul, a declarat că dosarul a intrat într-o „nouă fază" după ce Erdogan a cerut Consiliului Învăţământului Superior din Turcia să continue negocierile cu comisia desemnată de Patriarhie.

Patriarhia vorbește despre o etapă concretă, dar fără calendar oficial

Deşi nu există încă un calendar oficial pentru redeschidere, reprezentanţii Patriarhiei consideră că procesul a intrat într-o etapă concretă.

Potrivit mitropolitului Emmanuel, autorităţile turce şi Patriarhia trebuie să finalizeze lucrările de renovare ale complexului şi să ajungă la un acord privind cadrul juridic şi educaţional în care instituţia va funcţiona.

Redeschiderea Seminarului Halki este considerată de mulţi observatori un gest important pentru libertatea religioasă şi pentru relaţiile dintre Turcia şi lumea creştină ortodoxă.

Instituţia are o semnificaţie specială pentru Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, care îşi are sediul la Istanbul şi este considerată centrul spiritual al creştinismului ortodox la nivel mondial.