Demonstrație de forță electromagnetică. Sistemul american Leonidas neutralizează un roi de drone în câteva secunde
Postat la: 30.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un sistem de arme cu energie direcționată a doborât simultan 49 de drone în timpul unui test desfășurat în statul Indiana, oferind o imagine clară asupra viitorului apărării antidrone.
Marți, 26 august, în apropiere de Camp Atterbury, Indiana, zeci de drone au căzut din cer în succesiune rapidă, în cadrul unui test realizat de compania americană Epirus, în prezența unor oficiali ai armatei SUA și reprezentanți din mai multe țări din regiunea Indo-Pacifică.
Sistemul testat, numit Leonidas, folosește interferență electromagnetică pentru a neutraliza dispozitivele aeriene fără a utiliza proiectile sau muniție convențională. Potrivit dezvoltatorilor, în demonstrația finală - punctul culminant al unui exercițiu de două ore - sistemul a reușit să oprească simultan 49 de drone de tip quadcopter, cel mai mare număr cu care s-a confruntat până acum.
„Eu numesc asta un eveniment de tip singularitate," a declarat pentru Axios directorul executiv al Epirus, Andy Lowery. „Am eliminat roiul într-o singură acțiune, fără rachete, fără explozii."
Dronele - folosite atât în teatre de război, cât și în spații civile - au devenit o preocupare majoră pentru autoritățile de securitate din întreaga lume. Fie că este vorba despre atacuri asupra bazelor militare din Ucraina sau incidente în apropierea aeroporturilor din SUA, capacitatea de a contracara rapid și eficient roiuri de drone este esențială.
Sistemul Leonidas vine în acest context ca o alternativă eficientă și sustenabilă, într-o perioadă în care costurile asociate muniției tradiționale, precum și vulnerabilitatea infrastructurilor critice, sunt în creștere.
Epirus a fost fondată în 2018 și colaborează deja cu armata, marina și pușcașii marini americani. Tehnologia sa a fost testată anterior în Orientul Mijlociu și în Filipine, în cadrul exercițiului Balikatan. În martie, compania a anunțat o finanțare de 250 de milioane de dolari, condusă de fondurile 8VC și Washington Harbour Partners LP.
Mai recent, Epirus a propus o nouă viziune strategică, pe care o numește „a șasea dimensiune" a războiului, alături de cele cinci deja consacrate în doctrina militară: aer, uscat, mare, spațiu și spațiu cibernetic. În viziunea companiei, numărul tot mai mare de drone ieftine, interconectate și periculoase determină o redefinire a regulilor de angajament și a echilibrului de forțe.
Andy Lowery a declarat că sistemul Leonidas ar putea fi folosit nu doar în război, ci și pentru protecția obiectivelor civile sensibile. „Această platformă va fi necesară pe stadioane, în porturi, în aeroporturi. Lista este lungă", a spus el, menționând și discuțiile recente purtate cu secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem.
Incidentul din nord-estul SUA de la finalul anului trecut, când o serie de drone necunoscute au survolat mai multe zone urbane, a evidențiat limitele actuale ale apărării aeriene interne a Statelor Unite.
Epirus intenționează să își continue dezvoltările tehnologice, axându-se în continuare pe scenarii de tip „unu împotriva multora" - cum a fost testul de marți - dar și pe extinderea capabilităților în domeniul detectării, al războiului electronic și cibernetic.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Șefa Serviciilor Naționale de Informații din SUA, în centrul unui scandal major după ce ar fi dezvăluit identitatea unui agent CIA sub acoperire
Un nou scandal de proporții afecteaza administrația președintelui Donald Trump, dupa ce The Wall Street Journal a dezval ...
-
Mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, susține o curte de apel din SUA. Reacția președintelui american
O curte de apel federala americana a decis vineri, 29 august, ca o mare parte din taxele vamale impuse de președintele S ...
-
Planeta noastră emite o vibrație misterioasă care sfidează explicațiile științifice
Chiar și atunci cand totul pare liniștit la suprafața, Pamantul nu inceteaza sa vibreze. Sub picioarele noastre, planeta ...
-
Și telescopul James Webb confirmă că există ceva ciudat în legătură cu cometa interstelară 3I/ATLAS
Telescopul spațial James Webb al NASA a efectuat primele observații ale cometei interstelare 3I/ATLAS, reveland ca aceas ...
-
Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât se presupunea
Curentul oceanic esențial care menține Europa in condiții optime de viața ar putea incepe sa se opreasca in acest secol, ...
-
Veste neplăcută pentru turiștii de pe litoral. De ce scăldatul va fi o aventură în zilele următoare
Meteorologii avertizeaza ca vremea se va schimba pe litoral in perioada urmatoare, devenind in general instabila. Pe lan ...
-
Mocnește un scandal imens în SUA: Americanii încep să le interzică asiaticilor să cumpere sau să închirieze proprietăți
Proiectul de lege 17 al Senatului din Texas din 2025, cunoscut și sub numele de SB 17, va intra in vigoare la 1 septembr ...
-
Un document al Pentagonului arată că SUA vor să manipuleze opinia publică din alte țări cu ajutorul propagandei create de AI, la fel ca Rusia și China
Statele Unite spera sa foloseasca invațarea automata („machine learning") pentru a crea și distribui propaganda pe ...
-
Autorul atacului armat din Minneapolis a mărturisit că era obosit să fie trans: "Aș fi vrut să nu-mi fi spălat creierul"
Robin Westman, autorul atacului armat din Minneapolis, a marturisit ca era „obosit sa fie trans" și ca ar fi vrut ...
-
"Vocile apocalipsei AI" devin tot mai alarmiste. Peste doi ani, omenirea nu va fi pregătită să facă față Inteligenței Artificiale. „Am rămas fără timp"
Un numar tot mai mare de experți in Inteligența Artificiala avertizeaza ca dezvoltarea necontrolata a acestor tehnologii ...
-
Chat CTP: Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. De ce nu comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?
Cristian Tudor Popescu vine cu o noua postare legata de presupusele propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia ...
-
Infarctul miocardic, boală infecțioasă? O nouă teorie susține că atacul de cord ar fi provocat de o bacterie
Un studiu internațional publicat recent in Journal of the American Heart Association schimba radical modul in care este ...
-
Dezastru fără precedent pe litoralul românesc: Hotelurile se pregătesc să închidă. Turiștii nu mai vin la mare
Sezonul estival de pe litoralul romanesc este unul cu adevarat catastrofal. Mai multe hoteluri se pregatesc sa inchida d ...
-
Spectacol astronomic rar, în septembrie: Regele Inelelor se arată în toată splendoarea; poate fi văzut cu ochiul liber
Pregatește-ți privirea pentru un spectacol astronomic rar! Duminica, 21 septembrie 2025, Saturn, cunoscut drept „R ...
-
China devine marele jucător în tehnologia viitorului: SUA și Europa impun taxe pentru a frâna ascensiunea
Revolutia electrica din China a schimbat rapid echilibrul pietei auto mondiale, surprinzand rivalii traditionali din SUA ...
-
Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul: Credincioșii au 2 interdicții în această zi. Semnificația unui episod semnificativ în creștinism
Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul, cunoscuta și sub numele de Decapitarea Sfantului Ioan Botezatorul, este un evenime ...
-
Concediu prelungit pentru toți românii: ANM a emis prognoza pentru luna septembrie, iar vara se prelungește
Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale pana la mijlocul lui septembrie, arata ANM in prognoza pentru urmat ...
-
Guvernul vrea noi reguli de impozitare a veniturilor din chirii și activități de cazare
Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publica un proiect de lege ce prevede schimbari importante in modul de impozita ...
-
Directorul serviciilor de informații ale SUA clasifică toate informațiile legate de negocierile dintre Rusia și Ucraina ca fiind nedistribuibile altor țări
Directorul serviciilor naționale de informații ale SUA a semnat o directiva care clasifica toate informațiile și analize ...
-
Mașinile care transportă secretele NATO și UE au rămas in pană după Ordonanța Trenuleț
Dupa ce a ramas in pana cu mașinile care transportau secrete NATO și ale Uniunii Europene (UE), Oficiul Registrului Nati ...
-
Un expert american: "Elon Musk și PeterThiel vor dominația globală. Controlează deja mare parte din viețile noastre"
Sistemul american „a derapat profund", iar inegalitatea accelerata a creat un teren fertil pentru o elita care vis ...
-
Furtuna perfecta: Al doilea ciclon tropical se îndreaptă spre Europa. O situatie extrem de rară, aproape fără precedent
Uraganul Erin a fost un ciclon tropical masiv. Acesta a atins categoria 5 (cea mai ridicata de pe scara de masura a urag ...
-
Republica Moldova devine un nou bastion al Occidentului împotriva Rusiei: o nouă putere mondială și-a anunțat sprijinul pentru Chișinău
Ministrul de externe britanic, David Lammy, a declarat miercuri ca Regatul Unit va apara intotdeauna Republica Moldova d ...
-
Program de gestiune magazin – soluția digitală pentru retailul modern
Retailul a devenit un domeniu extrem de competitiv, unde fiecare detaliu conteaza: de la rapiditatea in procesarea vanza ...
-
Impozite majorate din 2026. Ce sume vom achita pentru proprietăți și vehicule
Guvernul a anunțat majorarea impozitelor și taxelor locale. Decizia este luata in pachetul 2 de masuri fiscale. Potrivit ...
-
Trump recunoaște că „teoreticienii conspirației" aveau dreptate: Warp Speed a fost o „operațiune militară"
Președintele Donald Trump a descris Operațiunea Warp Speed ca fiind una dintre cele mai mari realizari ale armatei, conf ...
-
Larry Fink avertizează că rezistența față de WEF-BlackRock înseamnă "moarte sigură"
Larry Fink, de la BlackRock, nu a pierdut timpul. Primul sau mesaj in calitate de nou șef al Forumului Economic Mondial ...
-
Perspectiva apariției unor ființe "sintetice" cu cod genetic inversat bagă omenirea în sperieți: "Va fi o catastrofă. Ne mai jucăm mult?"
Un nou concept din biologia sintetica, denumit „viața in oglinda", starnește deja controverse aprinse și ingrijora ...
-
Trump: Soros și minunatul său fiu radical de stânga trebuie să fie trași la răspundere pentru sprijinul acordat protestelor violente
Președintele american Donald Trump a acuzat familia Soros ca susține protestele din SUA și distruge țara, a scris despre ...
-
UE pregătește cel mai mare atac asupra intimității digitale: toate mesajele criptate ar putea fi scanate automat
În toamna lui 2025, Uniunea Europeana ar putea adopta o lege care transforma fiecare telefon intr-un potențial ins ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu