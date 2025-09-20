Descoperire epocală: Terapia CRISPR a izbutit sa elimine virusul HIV din celulele umane și impiedica revenirea bolii

Oamenii de știință au obținut o etapă revoluționară în lupta împotriva HIV prin dezvoltarea unei terapii bazate pe CRISPR care elimină ADN-ul HIV din celulele umane infectate și împiedică revenirea virusului.

Această abordare revoluționară vizează direct materialul genetic viral, ștergând eficient HIV din genomul celulei și stopând capacitatea acesteia de a se reproduce.

În studiile de laborator, celulele tratate nu au arătat semne de rebound viral, oferind o posibilă cale către un leac permanent pentru HIV, boală care a afectat milioane la nivel global. Spre deosebire de terapiile antiretrovirale tradiționale, care doar suprimă virusul, această terapie CRISPR abordează cauza principală, oferind speranța unui tratament unic cu efecte de lungă durată.

Cercetătorii subliniază că, deși rezultatele timpurii sunt promițătoare, sunt necesare studii suplimentare și studii clinice pentru a asigura siguranța și eficacitatea la om. Dacă are succes, această terapie ar putea transforma tratamentul HIV și ar aduce lumea mai aproape de încheierea epidemiei de HIV/SIDA o dată pentru totdeauna.