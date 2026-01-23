Descoperire neașteptată lângă Roma: Un sanctuar antic dedicat lui Hercule vechi de 2.400 de ani
Postat la: 23.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Două morminte aparținând elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, precum și un sanctuar dedicat semizeului Hercule, au fost descoperite în afara zidurilor Romei antice, în apropierea străzii Via Pietralata din nord-estul Roma moderne, potrivit Live Science.
Mormintele, sub formă de camere funerare îngropate, făceau parte dintr-un complex funerar și se aflau în apropierea a ceea ce pare să fi fost un sanctuar dedicat lui Hercule, o figură venerată de romani ca simbol al protecției. Săpăturile au mai scos la iveală un segment de drum antic și două bazine sau rezervoare monumentale, care probabil erau utilizate în ceremonii sacre.
Odată cu aceste descoperiri, suburbiile Romei „se dezvăluie ca depozitare ale unor amintiri profunde, încă neexplorate", a declarat Daniela Porro, arheologul-șef al guvernului pentru Roma, într-un comunicat.
Dovezi ale unei ocupări antice în zona Via Pietralata au fost identificate încă din anii 1990, iar săpăturile în perimetrul sanctuarului au început în 2022, sub coordonarea arheologului guvernamental Fabrizio Santi. Deși în Antichitate zona se afla în afara zidurilor orașului, în prezent ea face parte din țesutul urban al Romei moderne.
Descoperirea unor monede de bronz indică faptul că sanctuarul a fost utilizat între secolele al V-lea sau al IV-lea î.Hr. și secolul I d.Hr., perioadă care acoperă tranziția Romei de la republică la imperiu. Arheologii menționează însă că există încă dezbateri privind datarea exactă.
Unele relatări media au susținut că ar fi fost descoperite șase figurine de bronz care îl reprezentau pe Hercule, însă rapoartele Ministerului italian al Culturii nu confirmă existența acestor artefacte. Potrivit comunicatului oficial, sanctuarul avea cândva o statuie centrală, care lipsește în prezent.
Mormintele ar putea indica prezența unei familii bogate, aparținând unei așa-numite gens romane. Unul dintre morminte conține un sarcofag de piatră și trei urne cu cenușă, iar celălalt adăpostește scheletul unui bărbat adult.
Cele două bazine de piatră au fost construite la mai bine de un secol după morminte. Cel mai mare dintre ele măsura peste 28 de metri lungime, aproximativ 10 metri lățime și circa 2,1 metri adâncime, în timp ce al doilea era puțin mai mic, dar aproape de două ori mai adânc.
„Ar putea fi structuri legate de ritualuri sau, mai puțin probabil, de activități productive ori de colectarea apei", a spus Santi. „Un studiu științific aprofundat ne va permite să contextualizăm aceste descoperiri și să înțelegem rolul lor în peisajul antic."
Drumul antic descoperit reprezenta un element-cheie al sitului, conducând către o mică clădire de cult, un sacellum, dedicată probabil lui Hercule. Cultul acestuia, asociat cu protecția și virtuțile eroice, a fost larg răspândit în Roma timp de secole.
Hercule era versiunea romană a eroului grec Herakles, fiul lui Zeus și al muritoarei Alcmena, cunoscut pentru forța sa extraordinară. Descoperirile recente oferă noi perspective asupra vieții religioase și sociale din zonele periferice ale Romei antice.
