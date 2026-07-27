Datele de contact ale Angelinei Jolie, Robert De Niro și Martin Scorsese au fost puse pe internet. Exista un dosar care colecta informații despre telefoanele lor

Datele de contact asociate unora dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood ar fi fost accesibile public pe internet, după ce mai multe baze de date legate de Festivalul de Film Tribeca nu au fost protejate corespunzător. Angelina Jolie, Robert De Niro, Martin Scorsese și Jennifer Lawrence se numără printre personalitățile ale căror nume au apărut în documentele analizate de un specialist în securitate cibernetică, potrivit The Independent.

Incidentul a fost descoperit de Jeremiah Fowler, cercetător în cadrul companiei Black Hills Information Security, cu numai câteva zile înainte de începerea festivalului, în data de 3 iunie. Acesta susține că trei baze de date neprotejate, denumite „development", „staging" și „production", conțineau în total 666.369 de înregistrări din perioada 2019-2026. O parte importantă a materialelor consta în imagini, documente de presă și fișiere de marketing, însă cercetătorul a identificat și informații cu caracter personal.

Nume, numere de telefon și informații despre dispozitive

Într-un fișier intitulat „contacts" apăreau numele, adresele de e-mail și numerele de telefon ale unor actori, regizori și producători cunoscuți. Pe lângă Angelina Jolie, Robert De Niro, Martin Scorsese și Jennifer Lawrence, Fowler susține că a găsit date asociate cu Morgan Freeman, Michael Douglas, Rami Malek, Sharon Stone, George Lucas, Danny Boyle și Neil Patrick Harris.

Cercetătorul a descris descoperirea drept „de departe cea mai mare colecție de date despre celebrități pe care am văzut-o vreodată".

„În înregistrări se aflau foarte, foarte multe nume cunoscute, care ar fi putut fi vizate cu programe malware. Existau nume, numere de telefon și adrese de e-mail", a declarat Jeremiah Fowler.

Nu toate informațiile îi aparțineau însă în mod obligatoriu direct persoanei al cărei nume figura în document. Unele câmpuri erau necompletate, iar alte date ar fi putut aparține asistenților, managerilor sau agenților vedetelor. Cercetătorul a precizat și că este posibil ca unele persoane din baze să aibă doar nume identice cu cele ale unor celebrități. Numeroase adrese foloseau însă servicii precum Gmail, Yahoo sau Outlook, ceea ce ar putea indica faptul că unele dintre ele erau personale.

Riscurile nu s-ar fi limitat la simpla expunere a adreselor și numerelor de telefon. Unul dintre documente conținea inclusiv informații tehnice despre dispozitivele de pe care fuseseră accesate anumite conturi.

„Ceea ce a fost cu adevărat interesant a fost că exista un dosar care colecta informații despre dispozitivele lor pe baza adresei de e-mail", a explicat Fowler.

„Arăta ce versiune de iPhone foloseau, dacă utilizau [browserul web] Safari și ce versiune de software aveau. Acest lucru le-ar fi putut oferi infractorilor o mulțime de informații suplimentare", a adăugat specialistul.

Astfel de detalii ar putea fi folosite pentru tentative de fraudă, furt de identitate sau atacuri de tip phishing, în care infractorii se prezintă drept persoane cunoscute de victimă și trimit documente sau linkuri care conțin programe malițioase. Cercetătorul nu a găsit însă dovezi că informațiile ar fi fost accesate sau exploatate de hackeri.

Bazele de date au fost eliminate după avertisment

Fowler a anunțat organizatorii Festivalului de Film Tribeca imediat după ce a descoperit documentele. Fișierul care conținea informațiile sensibile a fost eliminat sau restricționat chiar în aceeași zi.

Organizatorii i-au transmis ulterior că festivalul „tratează foarte serios aspectele legate de securitatea datelor și investighează activ această problemă".

Deocamdată, nu se știe cât timp au rămas informațiile accesibile public și nici dacă bazele de date erau administrate direct de Festivalul Tribeca, de compania Tribeca Enterprises sau de un furnizor extern. Potrivit cercetătorului, numai o investigație tehnică internă ar putea stabili dacă alte persoane au accesat fișierele înainte ca acestea să fie securizate.

Fowler, care se prezintă drept cercetător etic în domeniul securității, a precizat că nu a descărcat bazele de date și că a verificat doar un număr limitat de înregistrări, atât cât a fost necesar pentru confirmarea expunerii.

„Scopul meu este să informez în mod responsabil părțile relevante și să atrag atenția asupra importanței protejării datelor potențial sensibile", a explicat acesta.

Festivalul Tribeca a fost fondat în 2002 de Robert De Niro, Jane Rosenthal și Craig Hatkoff, cu scopul de a contribui la relansarea culturală și economică a zonei Lower Manhattan după atentatele din 11 septembrie 2001. Evenimentul a devenit între timp unul dintre cele mai importante festivaluri de film și cultură din Statele Unite.

Cazul readuce în atenție riscurile la care sunt expuse personalitățile publice în mediul digital. În 2021, Graham Ivan Clark a pledat vinovat pentru rolul său în atacul informatic din 2020 asupra conturilor de Twitter ale unor persoane precum Barack Obama, Elon Musk, Kanye West și Kim Kardashian. Conturile compromise au fost folosite pentru promovarea unei fraude cu Bitcoin, iar Clark, care avea 17 ani la momentul atacului, a fost condamnat la trei ani de închisoare.