Cum a ajuns un inginer britanic să inventeze bancomatul. Un ghișeu închis i-a dat ideea vieții sale
Postat la: 27.07.2026 |
O simplă întârziere, urmată de frustrarea că nu mai putea ajunge la propriii bani, ar fi stat la baza unei invenții care a schimbat definitiv sistemul bancar. Potrivit legendei, inginerul britanic John Shepherd-Barron a început să se gândească la construirea unui aparat automat de eliberare a numerarului după ce a ajuns la bancă în afara programului și a găsit ghișeele închise, potrivit ua.news.
La acea vreme, clienții nu aveau nicio posibilitate de a retrage bani după terminarea programului. Trebuiau să aștepte până în următoarea zi lucrătoare, situație care l-ar fi nemulțumit profund pe Shepherd-Barron. În aceeași perioadă, acesta ar fi observat un automat care elibera ciocolată și s-ar fi întrebat de ce un mecanism asemănător nu ar putea distribui și bancnote.
„Dacă un automat poate elibera ciocolată, de ce nu ar putea elibera bani?", ar fi fost gândul care a declanșat proiectul viitorului bancomat.
Primul aparat a fost instalat la Londra
Ideea inginerului s-a transformat în realitate pe 27 iunie 1967, când primul distribuitor public de numerar a fost pus în funcțiune la o sucursală Barclays din Enfield, în nordul Londrei. Data este considerată astăzi ziua de naștere a bancomatului și este marcată neoficial în fiecare an.
Aparatul era însă foarte diferit de terminalele moderne. Cardurile bancare din plastic nu erau încă folosite, astfel că oamenii primeau vouchere speciale, tratate cu o cantitate redusă de carbon-14, pe care dispozitivul le putea recunoaște. Fiecare document permitea retragerea unei sume fixe de 10 lire sterline.
Primul client care a folosit public mașina a fost actorul și comediantul britanic Reg Varney. Acesta a fost invitat special la inaugurare, iar fotografiile în care apărea lângă noul aparat au fost publicate de ziarele britanice. Momentul a devenit simbolul începutului unei noi perioade, în care oamenii nu mai depindeau în totalitate de programul ghișeelor.
Și codul PIN are o poveste legată de familia inventatorului. Shepherd-Barron ar fi dorit inițial ca acesta să aibă șase cifre, însă soția sa i-ar fi spus că nu poate reține cu ușurință mai mult de patru. Inginerul a ales varianta mai scurtă, care s-a răspândit ulterior în întreaga lume.
Istoria bancomatului nu se rezumă însă la un singur inventator. Inginerul scoțian James Goodfellow brevetase, în 1966, un sistem care permitea identificarea automată a unui client prin intermediul unui card și al unui cod numeric personal. Contribuția sa este considerată esențială pentru dezvoltarea tehnologiei utilizate de bancomatele moderne.
Invenția născută din frustrare a schimbat sistemul bancar
Primele aparate puteau doar să elibereze numerar, însă bancomatele actuale permit efectuarea multor alte operațiuni. Clienții pot depune bani, își pot verifica soldul, pot transfera fonduri, achita facturi, tipări extrase sau schimba codul PIN.
Au evoluat și măsurile de securitate. Unele terminale sunt dotate cu sisteme care detectează tentativele de forțare, iar bancnotele pot fi marcate cu cerneală specială în cazul unui atac. Banii pătați devin inutilizabili și pot fi identificați mai ușor de autorități.
Chiar dacă plățile cu telefonul și cardul au devenit obișnuite, bancomatele continuă să fie importante, mai ales în localitățile mici, în zonele cu infrastructură digitală limitată sau în situațiile în care celelalte metode de plată nu funcționează.
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