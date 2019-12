Dezamorsarea scandalului ROMATSA: Orban anunță că România plateste datoria de 400 de milioane de euro către frații Micula, pe care vechii liberali au initiat-o!

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că ROMATSA riscă să rămână fără bani şi, ca urmare, a luat decizia de a plăti suma pentru care există un titlu executoriu.

Am explicat pe larg situatia in articolul nostru de ieri, care s-a dovedit a fi si un semnal de alarma pentru intreg spatiul aerian al Romaniei. Chestiunea e atat de grava incat aduce atingere Sigurantei Nationale. In 24 decembrie 2019, la Curtea de Arbitraj International are loc un nou termen din procesul pe care fratii Micula l-au intentat statului roman pentru o datorie de aproape 400 de milioane de euro. Pentru asigurarea sumei, intre alte companii ale statului, s-a pus poprire si pe ROMATSA, responsbila de circulatia avioanelor in spatiul aerian roman. ROMATSA risca sa i se ridice licenta pentru 2020 avand conturile blocate.

Statul roman a negociat la New York cu compania de avocatura a fratilor Micula ca la termenul din 24 decembrie sa ceara ridicarea popririi pentru ROMATSA, iar datoria sa fie platita in transe de cate 100 de milioane de euro in termen de 6 luni. Numai ca, dupa alte negocieri, fratii Micula n-au mai vrut sa mai astepte, deja acest scandal e pe rol din 1998, asa ca au cerut banii. Neavand incotro, pentru salvarea ROMATSA, statul va plati datoria, fiind prevazut acest fapt pentru prima sedinta de guvern, care are loc chiar azi. Orban a precizat că pe ordinea de zi se află un memorandum şi o hotărâre pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finanţelor cu suma care trebuie plătită în mod obligatoriu în baza titlului executoriu din Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

"Am luat decizia de a plăti suma pentru care există titlu executoriu în România. În mod evident, după ce Ministerul Finanţelor va efectua plata, ne îndreptăm în toate zonele în care avem litigii şi aici trebuie să vă spun că există decizia unei instanţe din SUA care stabileşte un cuantum, iar, atunci când se ia o decizie într-o instanţă americană care să ducă la o executare, cel care are de recuperat bani de la statul român poate să se îndrepte împotriva oricărei activităţi ţinând de statul român în orice ţară din lumea asta şi asta îţi dezvăluie şi toate activele deţinute de statul român în orice ţară", a explicat Orban, în debutul şedinţei de Guvern.

Tot in aricolul de ieri am explicat si cum s-a ajuns la aceasta datorie imensa. In vremea guvernarii CDR, liberalul Traian Remes a transferat datoriile statului catre fratii Micula de la Nuclearelectrica in alte companii ale statului, din care ar fi urmat sa se recupereze banii prin compensare. A urmat guvernul Nastase care nu a platit datoria, acumulandu-se primele penalitati fata de suma initiala de 89 de miliaone de euro. Nici guvernul liberal al lui Tariceanu - aliat initial cu PD - nu a platit, la randul lui nici guvernul Boc - al PD-L, acum absorbit in PNL - nu a rezolvat chestiunea, fiind transferata la USL. Din ce se vede, liberalii "vopsiti" (care azi se regasesc prin alte partide) au lasat chestiunea ca atare si asa s-a ajuns ca suma sa creasca la 398 de milioane de euro (prin penalitati). Acum, guvernul Orban a ajuns sa plateasca oalele sparte de guvernele anterioare, in care, din nefericire, s-au gasit si liberalii, sub o forma sau alta.