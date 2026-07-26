Cresc tensiunile dintre Iran și Ucraina. Teheranul îl acuză pe Volodimir Zelenski că a ordonat atacul asupra unei nave iraniene, la cererea Israelului

Tensiunile dintre Iran și Ucraina se amplifică după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe președintele Volodimir Zelenski de responsabilitatea unui atac asupra unei nave comerciale iraniene, soldat, potrivit Teheranului, cu moartea unui marinar.

Oficialul iranian susține că incidentul reprezintă o încălcare a Cartei ONU și avertizează că acesta „nu poate rămâne fără răspuns", arată Iran International.

„Zelenski a atacat o navă comercială iraniană, ucigând un marinar. O încălcare flagrantă a Cartei ONU, comisă la cererea Israelului pentru a trage Europa în războiul său", a scris Araghchi pe X duminică.

Araghchi a declarat că a precizat în timpul convorbirilor telefonice cu șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, că „ceea ce a făcut profitorul de la Kiev nu poate rămâne fără răspuns".