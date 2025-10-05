Doi gemeni francezi au piratat sistemele unui avion Tarom. „Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor"

Tony și Jordan, doi gemeni francezi, maeștri ai iluziilor, au piratat sistemul video al unui avion Tarom în care se aflau, pentru a se juca Mario. Fapta celor doi a fost taxată de mai multe persoane, după ce videoclipul a apărut pe rețelele sociale.

Se pare că cei doi iluzioniști, care au venit în România pentru emisiunea The Ticket, de la Antena 1, se plictiseau în timpul zborului, așa că, printr-o manevră ingenioasă, au modificat ecranele video ale avionului pentru a se putea juca un joc video.

Manevra, care a stârnit râsul celorlalți pasageri, se pare că a fost taxată de stewardesele de la bordul avionului. Cei doi și-au postat isprava pe internet, iar videoclipul a stârnit o serie de reacții din partea internauților. „Am piratat ecranele avionului... pentru a ne juca Mario", au scris aceștia în descrierea videoclipului.

Fapta celor doi a fost criticată de unii internauți, care au acuzat faptul că cei doi au pus în pericol viața pasagerilor. Alții și-au declarat dubiile că isprava ar fi reală.

„Îmi pare rău pentru voi dacă credeți că sunteți șmecheri. Perturbați sistemele avionului și vă jucați cu viața pasagerilor", a scris cineva.

„Un exemplu prost pentru comunitate, băieți", a scris altcineva.

Alte persoane le-au recomandat ca, data viitoare, să joace alte jocuri, cum ar fi Call of Duty.

„Dar nu este amuzant, este ilegal", a comentat o persoană.

„Văd cablurile conectate în fanta pentru bagaje", a observat un internaut.

De asemenea, mulți dintre cei care au vizualizat videoclipul au declarat că îl consideră „făcătură".

Les French Twins, Tony și Jordan, s-au prezentat la emisiunea The Ticket, de la Antena 1, cu un spectacol unic. Delia a fost impresionată: „Aș da toți banii din lume să văd asta, aș plăti, da". Momentul lor i-a făcut câștigători ai sumei de 14.480 de lei.

Tony și Jordan, gemenii francezi, se prezintă ca maeștri ai iluziei, îmbinând magia și tehnologia pentru a crea spectacole incredibile în întreaga lume.