Doi matematicieni francezi susțin că știința dovedește existența lui Dumnezeu

O carte recentă, semnată de doi matematicieni francezi, afirmă că oferă un răspuns științific la una dintre cele mai vechi întrebări ale omenirii: există Dumnezeu? Volumul, intitulat „Dumnezeu, Știința, Dovezile: zorii unei revoluții", urmează să fie lansat în Marea Britanie și Statele Unite și propune ideea că rațiunea și știința nu contrazic existența divinității, ci dimpotrivă, o susțin.

Autorii, Olivier Bonnassies (59 de ani), stabilit în vestul Londrei, și Michel-Yves Bolloré (79 de ani), din Paris, ambii matematicieni și antreprenori, au publicat pentru prima dată cartea în 2021. De atunci, volumul s-a vândut în peste 400.000 de exemplare și a fost tradus în mai multe limbi. Ambii autori sunt credincioși: Bolloré, inginer în domeniul informaticii, este catolic practicant, iar Bonnassies spune că și-a descoperit credința creștină în jurul vârstei de 20 de ani.

„Știința este acum aliatul lui Dumnezeu," afirmă Bonnassies, adăugând că „pendulul științei s-a întors în direcția opusă, oferind indicii în favoarea existenței divine." Într-un interviu acordat revistei Publishers Weekly, autorul explică fundamentele celor 580 de pagini ale lucrării: „Ne bazăm pe trei concluzii științifice: că trăim într-un continuum spațiu-timp care leagă inseparabil materia, spațiul și timpul; că acest univers pare să aibă un început; și că parametrii săi sunt reglați cu o precizie extremă - suficient încât cea mai mică variație ar face imposibilă apariția vieții."

Cartea a reușit să atragă și contribuția unor nume importante din lumea științei. Fizicianul Robert Wilson, laureat al Premiului Nobel, a scris prefața volumului, deși a admis că ideea unui „creator unic" nu reprezintă pentru el o explicație satisfăcătoare. „Dacă universul a avut un început, atunci nu putem evita întrebarea despre creație," scrie acesta. Consensul științific actual este că universul s-a format în urma Big Bang-ului, acum aproximativ 14 miliarde de ani. Descoperirile astronomului Edwin Hubble, în anii 1920, au arătat că galaxiile se îndepărtează unele de altele - indicând că, în trecut, ele au fost mult mai apropiate.

Unii teologi văd în Big Bang dovada unei cauze divine, însă mulți oameni de știință au respins această ipoteză, printre ei și regretatul fizician Stephen Hawking. În cartea sa din 2010, „The Grand Design", Hawking scria că „universul se poate crea singur din nimic" și că „nu este necesar să invocăm un Dumnezeu pentru a aprinde fitilul creației." De cealaltă parte, biologul evoluționist britanic Richard Dawkins a argumentat în „The God Delusion" că ideea unui „Dumnezeu personal" este o formă de autoamăgire: „Există ceva copilăresc în presupunerea că altcineva are datoria de a da sens și scop vieții tale," a scris el.