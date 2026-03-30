Donald Trump spune că a câștigat războiul cu Iranul dar trimite mii de parașutiști americani pe front

Mii de soldaţi din Divizia de elită 82 Aeropurtată a armatei SUA au început să sosească în Orientul Mijlociu, au declarat luni doi oficiali americani pentru Reuters, în timp ce preşedintele Donald Trump analizează următorii paşi în războiul împotriva Iranului.

Reuters a relatat încă din 18 martie că administraţia Trump ia în considerare desfăşurarea a mii de soldaţi americani suplimentari în Orientul Mijlociu, o mişcare ce ar extinde opţiunile lui Donald Trump, pentru a include desfăşurarea de forţe pe teritoriul iranian. Paraşutiştii, cu baza la Fort Bragg, în Carolina de Nord, se alătură miilor de marinari, puşcaşi marini şi forţe de operaţiuni speciale suplimentare trimise în regiune. În weekend, aproximativ 2.500 de puşcaşi marini au sosit în Orientul Mijlociu.

Oficialii, care au vorbit sub condiţia anonimatului, nu au precizat unde anume vor fi dislocaţi soldaţii, dar această mişcare era de aşteptat. Soldaţii suplimentari ai armatei SUA includ elemente de la cartierul general al Diviziei 82 Aeropurtate, unele unităţi de logistică şi alte unităţi de sprijin, precum şi o brigadă de luptă. Nu s-a luat nicio decizie în ceea ce priveşte trimiterea de trupe în Iran, dar acestea vor consolida capacitatea pentru potenţiale operaţiuni viitoare în regiune, a declarat una dintre surse.

Soldaţii ar putea fi folosiţi în mai multe scopuri în războiul cu Iranul, inclusiv într-o încercare de a cuceri Insula Kharg, centrul pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului. La începutul acestei luni, Reuters a relatat că au avut loc discuţii în cadrul administraţiei Trump cu privire la o operaţiune de cucerire a insulei. O astfel de mişcare ar fi extrem de riscantă, deoarece Iranul poate atinge insula cu rachete şi drone.

Reuters a informat anterior că administraţia a discutat despre utilizarea forţelor terestre în interiorul Iranului pentru a extrage uraniul puternic îmbogăţit, deşi această opţiune ar putea însemna ca trupele americane să pătrundă mai adânc în Iran pentru perioade de timp potenţial mai lungi, încercând să ia materialul, care se află adânc sub pământ. Discuţiile interne din cadrul administraţiei Trump au inclus, de asemenea, posibilitatea de a trimite trupe americane în Iran pentru a asigura trecerea în siguranţă a petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz.

Deşi această misiune ar fi îndeplinită în principal prin forţe aeriene şi navale, ar putea însemna şi desfăşurarea trupelor americane pe litoralul Iranului. Trump a declarat luni că Statele Unite se află în discuţii cu un „regim mai rezonabil" pentru a pune capăt războiului din Iran, dar şi-a repetat avertismentul adresat Teheranului de a deschide Strâmtoarea Ormuz sau altfel riscă atacuri americane asupra sondelor sale de petrol şi a centralelor electrice.

Orice folosire a trupelor terestre americane - chiar şi pentru o misiune limitată - ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, având în vedere sprijinul scăzut al opiniei publice americane pentru campania din Iran şi propriile promisiuni preelectorale ale lui Trump de a evita implicarea SUA în noi conflicte din Orientul Mijlociu. De la începerea operaţiunilor pe 28 februarie, SUA au efectuat lovituri împotriva a peste 11.000 de ţinte. Peste 300 de soldaţi americani au fost răniţi şi 13 militari au fost ucişi în cadrul operaţiunii „Epic Fury".