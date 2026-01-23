Dungaciu și Simion îl consideră înțelept pe americanul care a susținut că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă VIDEO

Dan Dungaciu și George Simion s-au pozat cu Daniel Fried de la Atlantic Council, americanul care a susținut anularea alegerilor prezidențiale din România a fost corectă, din cauza "intervenției Rusiei".

"Cu Daniel Fried de la Atlantic Council. De fiecare dată o plăcere să te întâlnești cu un om înțelept de la care ai întotdeauna ce învăța. Alături de George Simion și Fabian Radu, a scris pe Facebook prim vicepreședintele AUR Dan Dungaciu. Dungaciu și liderul AUR George Simion se află in SUA cu o delegație a AUR.

Daniel Fried a acordat in decembrie 2024 un interviu Antenei 3 in care a susținut anularea alegerilor prezidențiale si a susținut că Rusia a manipulat procesul electoral din România. El a spus că „există dovezi credibile". George Simion și AUR au susținut in repetate rânduri că nu au existat probe privind interferența Rusiei in alegerile prezidențiale si că, de fapt, a fost o „lovitură de stat". De altfel George Simion a dus in America un raport privind „lovitura de stat" din România.

Daniel Fried, fost ambasador al SUA în Polonia, a vorbit, vineri, din platoul Antena 3 CNN, despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din țara noastră și despre decizia fără precedent a CCR de a anula întregul proces electoral. Acesta le-a transmis românilor care își doresc o schimbare „să nu lase rușii și pe interpușii lor" să o genereze. Fried a fost întrebat cum comentează războiul hibrid lansat în țara noastră de Rusia și intermediarii săi, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale

„Germania a vorbit de sabotaj. Eu vin din SUA, din exterior, politica din România îi privește pe români, nu pe americani, românii stabilesc cine să fie președinte și premier, nu e treaba noastră. Or, aceste dovezi care indică interferența Rusiei nu sunt semn bun. Mai ales când se invalidează.(...) Dar e mai ușor de spus decât de făcut pentru că eu nu-s politician. Eu privesc de la distanță, știu prea bine cum arăta această țară în 1979, în 1989, și am venit cu președintele Clinton în 1997 și apoi cu președintele Bush în 2008 și de fiecare dată am văzut că arată din ce în ce mai bine. Asta nu înseamnă că și populația e mulțumită, înțeleg de ce, la fel e și în țara mea și în alte țări.Nu lăsați rușii și interpușii lor să fie singurii care să genereze schimbare, ea trebuie să vină de la oamenii buni. Am încredere în România pentru că am văzut ce au făcut până acum românii. E ușor pentru mine să spun asta, dar politica în orice țară nu-i ceva ușor. Nu-i lăsați să vă sperie din informarea care vine din Rusia și nu vă mai îngrijorați cu privire la ce fac ei, gândiți-vă la ce , gândiți-vă la ce veți face voi, oamenii pro-democrație și pro-libertate", a răspuns Daniel Fried.