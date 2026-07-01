Era pe jumătate maimuță pe jumătate om și ar putea deține secretul a ceea ce suntem azi
Postat la: 01.07.2026 |
Ca oameni, este important să ne amintim că unii dintre cei mai vechi strămoși primate ai noștri erau creaturi asemănătoare maimuțelor. Pe lângă creierul nostru mult mai mare și diferențele vizibil evidente, cum ar fi trăsăturile faciale, un lucru la care am evoluat să fim mult mai pricepuți decât cimpanzeii și gorilele (de la care ne-am despărțit acum milioane de ani) este mersul pe două picioare.
Dar când au coborât pentru prima dată predecesorii umani din copaci și au început să meargă în poziție verticală? Un schelet feminin de 4,4 milioane de ani numit Ardi ar putea răspunde la această întrebare. Precedând-o chiar și pe celebra Lucy cu un milion de ani, ea aparține speciei Ardipithecus ramidus și ne dezvăluie mai multe despre originile noastre și cum am devenit bipezi.
Descoperită în deșertul etiopian în 1994, Ardi este cel mai vechi schelet parțial de hominin cunoscut, deși specia ei este cunoscută din 1925 sub numele de Australopithecus ramidus. Antropologul biolog Thomas Prang de la Universitatea Washington din St. Louis și echipa sa de cercetare au descoperit că Ardi era capabilă să meargă în poziție verticală, dar încă păstra un picior de prindere și alte trăsături asemănătoare maimuțelor.
„Observațiile noastre asupra fosilelor umane și de maimuțe sunt inconsistente cu modelele recente propuse privind originile umane, care își imaginează ultimul strămoș comun al oamenilor și cimpanzeilor ca o maimuță arboricolă generalizată," a spus el într-un studiu publicat în Communications Biology în 2025. „În schimb, rezultatele noastre sugerează puternic că oamenii au evoluat dintr-un strămoș asemănător cu maimuțele africane."
Homo sapiens aparțin cladei Homo-Pan, un grup care a evoluat dintr-un strămoș comun și include cimpanzei, bonobo și atât specii de hominizi existente, cât și extincte. Aceasta face parte dintr-un clade mai mare la care aparțin și gorilele. S-a susținut că Ar. ramidus era mai asemănător cu omul decât cu maimuța și că deja evoluase din a se cățăra pe copaci vertical și a se lăsa pe toate cele patru membre și a merge pe pumn pentru a se deplasa pe uscat.
Ce a descoperit Prang a fost că Ardi este o combinație de trăsături primitive și moderne. Ea are un deget mare conceput pentru a apuca crengi, dar alte caracteristici ale picioarelor ei, baza craniană și pelvisul sugerează că specia ei se adapta la bipedalism. Există un os care iese în evidență în mod special: talusul lui Ardi, un os din gleznă care este, de asemenea, al doilea cel mai mare os din spatele piciorului. Transferă greutatea corporală între partea inferioară a piciorului și picior și ajută maimuțele africane să se cațere. Talusul permite dorsiflexia, adică flexarea înapoi a piciorului, și inversia, adică întoarcerea laterală a piciorului. Ambele pun centrul de masă al animalului într-o poziție mai aproape de suport, astfel încât maimuțele sunt mult mai puțin expuse riscului de a suferi căderi mortale înapoi.
În speciile de maimuțe care se cațără în principal în copaci și folosesc în principal dorsiflexia pentru escaladarea verticală, partea din față a piciorului este mai scurtă decât cea a bipedelor și cvadrupedelor, așa că echipa lui Prang și-a îndreptat atenția către partea din față a piciorului lui Ardi și a determinat, de asemenea, masa corporală aproximativă folosind lățimile trohleei talare, sau suprafața superioară a articulației talusului.
Au existat argumente anterioare că morfologia trohleei talare poate să nu fie cel mai bun indicator al modului în care s-au mișcat maimuțele și primii oameni. Gorilele, cimpanzeii, bonobo și giboni au membre anterioare scurte în raport cu masa lor corporală, în timp ce urangutanii și maimuțile mai mari au membre anterioare mai lungi. Partea anterioară a piciorului uman este mai lungă decât cea a cimpanzeilor și gorilelor și mai scurtă decât cea a maimuțelor, dar există totuși o oarecare suprapunere cu bonobo.
Maimuțele africane și maimuțele cu picioare mai lungi ar trebui să aibă o trohlee talară mai lată, la fel cum și oamenii au o trohlee talară lată pentru lungimea și masa lor corporală a piciorului din față. La Ardi, trohleea talară este largă în raport cu masa sa corporală estimată, în timp ce lățimea acestui os în partea din spate este similară cu cea a cimpanzeilor și oamenilor. Există aspecte ale talusului lui Ardi care apar la cimpanzeii, gorilele și maimuțele actuale. La maimuțe și cimpanzei, aceste caracteristici indică un cuadrupedalism plantigrad, sau capacitatea de a merge pe toate cele patru membre cu tălpile. Deși Ardi prezintă unele dintre aceste calități, picioarele ei evoluaseră mai departe. A arătat mecanisme îmbunătățite pentru propulsie care ar deveni necesare pentru a merge pe două picioare.
„Talusul Ardi nu este complet asemănător cu cel al maimuțelor africane deoarece prezintă modificări asemănătoare cu cele ale homininilor [în unele caracteristici]," au declarat cercetătorii. „În ansamblu, aceste rezultate sunt inconsistente cu evoluția umană și a cimpanzeilor dintr-un strămoș arboreal generalizat care nu avea adaptări pentru cuadrupedismul terestru, escaladarea verticală și suspendarea."
De la copaci la patru picioare pe sol și apoi la două picioare, hominizii s-au diferențiat de maimuțe și maimuțe prin dezvoltarea unor picioare mai puțin potrivite pentru apucare și mai potrivite pentru a-și susține greutatea pe sol. Aceasta ar putea fi explicația pentru care am reușit în sfârșit să ne ridicăm.
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